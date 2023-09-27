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生活
2023-09-27 14:00:00

美妝下午茶推介：PAUL & JOE免費用無邊際泳池、RMK送$636試用裝

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美妝下午茶推介：PAUL & JOE免費用無邊際泳池、RMK送$636試用裝

美妝下午茶推介：PAUL & JOE免費用無邊際泳池、RMK送$636試用裝

中秋及國慶假期將至，不妨約朋友相聚見面，最近不少美妝品牌都與酒店合推特色下午茶，除了送出試用裝之外，更可免費泳池及桑拿設施，圓滿與閨蜜的打卡行程！

PAUL & JOE x 維港凱悅尚萃酒店 免費用頂樓無邊際泳池

香港維港凱悅尚萃酒店與PAUL & JOE合作推出全新下午茶套餐，受PAUL & JOE 今年秋季美妝系列啟發，鹹甜點融合品牌獨特的花卉和貓咪圖案。食tea打卡是常識吧！每份下午茶除了無限量供應的法式紅酒煮車厘子、牛角酥窩夫、可麗餅配雪糕外，更可免費使用酒店極具人氣的頂樓無邊際泳池，與維港美景打卡！

PAUL & JOE x 維港凱悅尚萃酒店 免費用頂樓無邊際泳池

PAUL & JOE x 維港凱悅尚萃酒店 免費用頂樓無邊際泳池

「花漾秋色下午茶」融合PAUL & JOE秋季美妝系列的重點元素，例如糖瓷絲潤隔離乳和糖瓷絲潤精華氣墊加入約90%的成分為橙花水，提供美容保濕功效，令橙花水亦用以入饌多款美點之中。菜單亮點包括香酥填鴨刈包及龍蝦沙律餡餅等鹹點，甜點則有石榴乳酪手袋蛋糕及抹茶紅桑子金磚蛋糕等，更有即點即製、無限量供應的多款甜品。

甜點包括卡巴度斯蘋果撻、椰子紅桑子杯、抹茶紅桑子金磚蛋糕及番石榴乳酪手袋蛋糕。 鹹點包括煙三文魚卷、烤雜菜三文治及龍蝦沙律餡餅。 香酥填鴨刈包有貓貓圖案 另加每杯$38享用貓在花園裡 ( 橙汁、椰奶、小豆蔻及濃縮伯爵茶)或秋花(橙汁、南薑、青檸、羅勒、奶油泡沫)

「花漾秋色下午茶」兩人份價格為$688，即日起於The Farmhouse咖啡廳供應，更會送贈兩套PAUL & JOE秋季美妝禮物套裝(每套價值$177)，包括糖瓷絲潤隔離乳SPF15PA+(10ml)旅行試用裝及橄欖豐盈保濕乳液(25ml)旅行試用裝，以及禮券，可於PAUL & JOE分店換領價值$240的產品。

這個下午茶打卡able之外，更可於享用下午茶當日的中午12時至下午3時，免費使用在IG極高人氣的無邊際泳池(東座23)，與閨蜜或另一半嬉水後再去食tea，安排好一整日的節目！

這個下午茶打卡able之外，更可於享用下午茶當日的中午12時至下午3時，免費使用在IG極高人氣的無邊際泳池 PAUL & JOE秋季美妝禮物套裝(每套價值$177)

日期：即日起至1130

時間：每日下午3時半至5

費用：$688/兩位用(包括最多兩位成人及16歲或以下小童的免費3小時泳池通行證，以及更衣設施連蒸汽房和桑拿房。)

預訂連結：bit.ly/3PgS8Kj

 

RMK x 尖沙咀凱悅酒店 耀眼秋色下午茶

RMK聯乘香港尖沙咀凱悅酒店推出「耀眼秋色下午茶」，廚師團隊以RMK全新「Love Monochrome」秋季彩妝系列為創作靈感，並以當季時令食材入饌，炮製出9款色彩絢爛的下午茶美點，綻放秋日滋味。

RMK x 尖沙咀凱悅酒店 耀眼秋色下午茶

RMK x 尖沙咀凱悅酒店 耀眼秋色下午茶

RMK今季推出大地色系的秋妝，除了棕啡及粉棕及橘色等色調，亦有兩款限量版眼影，分別加入帶灰調的粉紅色及森林綠色調。廚師巧妙地將這些秋季流行顏色，融入於精緻甜點中，例如以迷你南瓜造型呈現的的南瓜芝士蛋糕，香濃順滑；朱古力味濃郁的朱古力紅桑子胡桃撻甜而不膩；焦糖啤梨撻滿載誘人的果香，甘甜中帶著微微的焦香。

鹹點則有清爽開胃的橘子醃製吞拿魚及三文魚，配上芒果、紫蘇葉及檸檬皮等，層次豐富；慢煮鴨肉芝麻脆筒放上黃金脆片作點綴；巴馬火腿脆片粟米炒蛋黑松露軟包配上風乾車厘茄及酸椰菜。飲品方面，每位客人可選擇南瓜馬天尼或海鹽焦糖咖啡。

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朱古力紅桑子胡桃撻甜而不膩，另一款焦糖啤梨撻滿載誘人果香。 南瓜芝士蛋糕 經典法式甜品栗子山，以綿密濕潤的蛋白杏仁蛋糕和甜栗子泥製成。 蜂蜜抹茶泡芙外皮酥脆，面層的奶油入口輕柔香滑。 RMK今季推出多款大地色系的眼影。

每位惠顧下午茶的客人可獲贈RMK潔膚底妝旅行套裝乙份，並憑邀請咭到RMK專櫃體驗個人化眼妝或修眉服務(總值港幣$636)

每位惠顧下午茶的客人可獲贈RMK潔膚底妝旅行套裝

每位惠顧下午茶的客人可獲贈RMK潔膚底妝旅行套裝

耀眼秋色下午茶

價錢：$538/兩位，另加一服務費

日期：即日至1031日，逢星期一至日，公眾假期除外

時間：下午3時至5

地址︰尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層咖啡廳

電話：3721 7700

訂座：https://bit.ly/3YjawVR

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