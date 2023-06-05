美妝保育｜Chantecaille 25周年限定店登陸尖沙咀 經典玫瑰水換珍藏包裝/打卡專區/限時優惠

護膚品牌Chantecaille素以天然草本精華的護膚品及彩妝品見稱，亦不時以瀕危絕種的動物推出特別版包裝化妝品，並捐出收益予保育團體，以回饋大自然。今年是Chantecaille成立25週年，為慶祝品牌踏上另一個重要里程碑，Chantecaille由即日起至7月2日，於尖沙咀K11 MUSEA開設香港獨家的「25週年五月玫瑰園」限定店，讓客人仿如置身法國玫瑰花園，現場更有一系列限時購物禮遇，讓大家以優惠價入手王牌產品。

Grace 推介抗衰老面膜 一瓶解決多項肌膚問題 品牌特別邀請兩位星級用家陳凱琳(Grace Chan)及吳海昕(Sofiee Ng)親臨限定店，分享用家心得。Grace是Chantecaille多年的忠實用家，Grace表示平日私下鏡頭後都偏好淡妝或素顏：「想充滿自信向人展示自己自然的一面，妝前護膚絕不可偷懶。平日跟小朋友玩耍總愛嘻哈大笑，容易形成法令紋，幸好我長期使用Bio Lifting Mask+ 升級版鑽石面膜+，顯著減淡表情紋，又能促進膠原蛋白增生，讓我仍然保持年輕美肌。如果出席活動前遇到肌膚狀態不穩，我都會提前使用這款鑽石面膜作睡眠面膜，翌日起床便能回復由肌底煥發透亮的光澤感，甚至妝前15分鐘作急救面膜亦可見即時柔滑肌膚的明顯效果，減少卡粉情況，輕鬆打造偽素顏妝容。一瓶抗衰老面膜就能解決多項肌膚問題，絕對是我日常護膚的皇牌產品。」

Sofiee 大愛五月玫瑰花妍露 Grace早前在健身室剛巧碰見Sofiee，並向對方推介Chantecaille五月玫瑰花妍露，令Sofiee一試愛上。Grace笑指：「每次跟朋友談及護膚時，必定會推介Chantecaille。」Sofiee在限定店首次見到全新推出的25週年珍藏版五月玫瑰花妍露已經愛不釋手，「現在無論外出運動或拍劇，都會把五月玫瑰花妍露放在手袋。運動出汗後，輕輕一噴即可瞬間滋潤肌膚，紓緩泛紅，煥活疲倦肌膚。而且配方當中的天然玫瑰精油芬芳氣息令人倍感愉悅，提振身心靈。拍劇亦會帶備一枝在身，補妝前使用可以令底妝更貼薄，或當作定妝噴霧讓妝容更持久，在鏡頭面前保持最佳狀態。加上純淨的天然成分讓敏感肌的我能安心使用，不擔心為肌膚帶來負擔。反而化妝師大讚我最近毛孔明顯變得細緻，即使素顏亦自帶光澤感。」

五月玫瑰為設計靈感 融合奢華體驗和保育氛圍 「25週年五月玫瑰園」限定店以矜罕天然的五月玫瑰為設計靈感，場內布滿五月玫瑰花藤及圖案，搭配大地色系及木質元素，突顯優雅柔和氣息，呈現出品牌對大自然的熱愛及重視，讓顧客暸解到Chantecaille不單是美容護膚品牌，更致力關愛大自然及生態保育。

經典玫瑰水換上 25 周年珍藏版鋁罐裝設計 珍罕的五月玫瑰是Chantecaille及產品五月玫瑰花妍露靈魂，天然成份配合嶄新科研技術，製成一系列以玫瑰水為基底的高效護膚產品。為慶祝品牌成立25週年，品牌特意把星級產品——五月玫瑰花妍露，換上25周年珍藏版鋁罐裝設計，並綴以品牌星級成分——五月玫瑰，極具收藏紀念價值。場內同時展示不同系列的熱賣護膚及彩妝產品，包括5大標誌性產品。

Chantecaille 五大皇牌產品

特設打卡專區 尊享獨家購物禮遇 Chantecaille更特意設置重點打卡專區，打造巨型五月玫瑰花妍露，圍繞著簡約鮮艷的玫瑰花藤，讓您仿如置身法國玫瑰花園。限定店更推出多個限時購物禮遇，以答謝顧客一直以來的支持及信任。