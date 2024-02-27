美妝優惠｜韓國護膚品牌Glutanex締造醫美級護膚日常 屈臣氏第二件半價優惠

由知名韓國製藥公司Nexus Pharma研發的韓國專業級護膚品牌Glutanex，擁多年研發及製藥經驗，將穀胱甘肽(Glutathione)的抗氧美白力帶到美肌日常。穀胱甘肽對美容乃至健康的顯著益效，當中含強大抗氧能力，有效促進美白、抗衰老，同時亦能抑制黑色素，令肌膚維持水嫩透亮。

Glutanex 三大王牌 品牌大使宋智孝心水產品

Glutanex品牌大使的宋智孝小姐向來忠於自我，面對忙碌的藝人工作，智孝的肌膚狀態依舊自然透亮，時刻保持最佳狀態的秘訣，就是Glutanex的三大皇牌產品，以穀胱甘肽為主打成分，照顧肌膚美白、提亮、抗老所需。

Glutanex 亮澤抗氧雪肌乳 $179/50ml

可以每日塗抹的「美白針」，亮澤抗氧雪肌乳蘊含三大抗氧化劑——穀胱甘肽、硫辛酸和維他命C。當三者結合使用時，能瞬間美白及提亮肌膚，同時抑制黑色素，令膚色更明亮。