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生活
2024-02-27 11:00:00

美妝優惠｜韓國護膚品牌Glutanex締造醫美級護膚日常 屈臣氏第二件半價優惠

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美妝優惠｜韓國護膚品牌Glutanex 締造醫美級護膚日常 屈臣氏第二件半價優惠

美妝優惠｜韓國護膚品牌Glutanex 締造醫美級護膚日常 屈臣氏第二件半價優惠

由知名韓國製藥公司Nexus Pharma研發的韓國專業級護膚品牌Glutanex，擁多年研發及製藥經驗，將穀胱甘肽(Glutathione)的抗氧美白力帶到美肌日常。穀胱甘肽對美容乃至健康的顯著益效，當中含強大抗氧能力，有效促進美白、抗衰老，同時亦能抑制黑色素，令肌膚維持水嫩透亮。

美妝優惠｜韓國護膚品牌Glutanex 締造醫美級護膚日常屈臣氏第二件半價優惠

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Glutanex三大王牌 品牌大使宋智孝心水產品

Glutanex品牌大使的宋智孝小姐向來忠於自我，面對忙碌的藝人工作，智孝的肌膚狀態依舊自然透亮，時刻保持最佳狀態的秘訣，就是Glutanex的三大皇牌產品，以穀胱甘肽為主打成分，照顧肌膚美白、提亮、抗老所需。

Glutanex亮澤抗氧雪肌乳 $179/50ml

可以每日塗抹的「美白針」，亮澤抗氧雪肌乳蘊含三大抗氧化劑——穀胱甘肽、硫辛酸和維他命C。當三者結合使用時，能瞬間美白及提亮肌膚，同時抑制黑色素，令膚色更明亮。

Glutanex亮澤抗氧雪肌乳 $179/50ml

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Glutanex瞬效深層保濕水凝霜 $225/50ml                         

瞬效深層保濕水凝霜可恢復、修復和滋潤肌膚。水解玻尿酸可被肌膚迅間吸收，而DNA鈉則有助於皮膚自我修復和恢復活力。

Glutanex瞬效深層保濕水凝霜 $225/50ml          

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Glutanex萬能補水透亮精華棒 $180/9g

適用於面部、嘴唇及頸部位置，萬能補水透亮精華棒讓皮膚瞬間煥發光彩，同時改善皺紋和膚色。蘊含天然油脂、穀胱甘肽和胜肽，隨時隨地呵護顧客的肌膚。

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Glutanex萬能補水透亮精華棒 $180/9g

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屈臣氏全線及網店獨家優惠

由即日起至2024314日，於屈臣氏門市或網店購買Glutanex產品全線買第二件半價(Glutanex亮白盈潤雪肌面膜」除外)；「Glutanex亮白盈潤雪肌面膜」亦以買一送一優惠限時發售。產品的最終價格視乎個別零售商而定，如有任何爭議，Glutanex保留最終決定權。

醫學美肌入門必備的「Glutanex亮白盈潤雪肌面膜」，百分百純棉面膜紙質地柔滑，低刺激。蘊含高濃度抗氧化劑，透明質酸讓皮膚保濕，煙酰胺幫助縮小毛孔，促進肌膚再生，帶來美白、保濕、滋潤功效，令肌膚更透白。

Glutanex亮白盈潤雪肌面膜 $150/5片

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