美妝排名｜cosme上半年新秀賞名單出爐 兩款養膚底妝上榜

香港美妝評價及排行榜平台@cosme HongKong，昨日公布「2022年度@cosme香港美妝大賞 上半年新秀賞」，根據網友評價及關注度，挑選出上半年最矚目的Top 5新品。現場出街仍要戴著口罩，透薄又能養膚的底妝，贏得網友的關注及偏愛。 「貼薄養膚型底妝」獲關注 口罩令尚未解除，女生偏愛輕盈透薄的底妝產品，減輕長時間戴著口罩化妝對皮膚的負擔；同時由於「口罩肌」衍生出敏感、痘痘、膚色暗啞等問題，不少用家都尋找具養膚功能及能校正暗沉膚色的底妝。在上半年新秀賞中，兩款受賞底妝產品都具有養膚功能、且主打自然亮膚、質地貼薄的粉底液及碎粉。

榮獲綜合賞及粉底液部門賞的「NARS Light Reflecting 原生光亮肌粉底液」，是結合護膚及化妝的雙效粉底，不但能提亮均亮膚色，而且能為肌膚建立防禦屏障，持續健康補水。@cosme 香港網友uuul評論道：「只係泵左一細泵，薄薄咁搽一層，已經明顯地遮蓋左D痘印紅印 ，眼底既暗沉都即時提亮左！明顯膚色係即時變得均勻，重點唔會覺得厚重！」 而榮獲碎粉部門賞的「LAURA MERCIER 粉嫩透亮蜜粉」加入玫瑰粉紅色調粉末，能校正蠟黃口罩肌，重喚皮膚粉紅光澤，更加入維他命C及E護膚成分、胺基酸，抗氧化及保濕修護肌膚。@cosme 香港網友jojoma123評論：「Texture真的很細滑，用後令底妝更覺貼服細緻。今次還新推了玫瑰新色，用後膚色更通透粉嫩。」

Est é e Lauder 同一系列連奪兩獎 另外，Estée Lauder於2022年初推出升級版Revitalizing Supreme+ 系列後，其「抗初老」功能亦獲得消費者關注及好評。「Revitalizing Supreme+新生活膚彈活輕盈面霜」及「Revitalizing Supreme+新生活膚彈活眼霜」分別獲得上半年新秀賞面霜部門賞、眼霜部門賞。

@cosme 香港網友Hazel評論面霜時說：「連續用一段時間之後，塊面嘅飽滿度好似提升咗，變得柔軟有彈性又有光澤。總括而言呢款面霜好適合輕熟肌嘅女士們，補充膠原蛋白同時唔會太滋潤，剛剛好。」 網友Verna評論眼霜時則說：「真的很驚訝，皮膚一下子就吸收了，而且吸收後，眼周皮膚完全沒有黏笠感，感覺皮膚很滋潤很柔滑很舒服，而且眼周浮腫的情況立即改善了。」