美妝排行｜2023年度@cosme香港美妝大賞 一款$59.9產品殺入最受用家喜愛10大

香港美妝評價與排行榜平台@cosme HongKong今日揭曉「2023年度@cosme香港美妝大賞」，第四屆的「@cosme香港美妝大賞」根據2022年11月1日至2023年10月31日期間，在@cosme HongKong所發表的接近17,000篇真實用家使用心得，以演算法遴選脫穎而出的95件獲賞產品，包括綜合賞10強、36個部門賞、殿堂賞及下半年新秀賞。獲賞產品全部基於真實用家評價，綜合大量使用者意見嚴選出來，是民選的心水產品。

香港消費者最喜愛十強產品誕生

@cosme香港美妝大賞是綜合賞不分產品類別，從超過27,100件產品中選出最受用家喜愛的10件產品。今年是來自美髮部門的「KÉRASTASE 逆時光至臻香氛修護精華」，清爽不油膩的精華伴隨高級的香氣，持久滋潤每吋髮絲。

美妝龍頭品牌之一的LANCÔME，其「升級版嫩肌活膚精華」及「極致持妝輕透粉底液」則分別獲得綜合賞的第二與第三位；LANCÔME淨澈亮肌精華水同時獲綜合賞第七位，LANCÔME在本年度10款綜合賞中佔有3席位，成為本年度的最受消費者喜愛的大嬴家！而綜合賞第4名則由DOVE胜肽修護髮膜獲得，而且只售$59.9！在前4名綜合大賞中美髮部門搶佔兩位，顯示除了肌膚保養，養育一把秀髮仍同樣重要！