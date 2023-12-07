美妝排行｜2023年度@cosme香港美妝大賞 一款$59.9產品殺入最受用家喜愛10大

香港美妝評價與排行榜平台@cosme HongKong今日揭曉「2023年度@cosme香港美妝大賞」，第四屆的「@cosme香港美妝大賞」根據2022年11月1日至2023年10月31日期間，在@cosme HongKong所發表的接近17,000篇真實用家使用心得，以演算法遴選脫穎而出的95件獲賞產品，包括綜合賞10強、36個部門賞、殿堂賞及下半年新秀賞。獲賞產品全部基於真實用家評價，綜合大量使用者意見嚴選出來，是民選的心水產品。
香港消費者最喜愛十強產品誕生
@cosme香港美妝大賞是綜合賞不分產品類別，從超過27,100件產品中選出最受用家喜愛的10件產品。今年是來自美髮部門的「KÉRASTASE 逆時光至臻香氛修護精華」，清爽不油膩的精華伴隨高級的香氣，持久滋潤每吋髮絲。
美妝龍頭品牌之一的LANCÔME，其「升級版嫩肌活膚精華」及「極致持妝輕透粉底液」則分別獲得綜合賞的第二與第三位；LANCÔME淨澈亮肌精華水同時獲綜合賞第七位，LANCÔME在本年度10款綜合賞中佔有3席位，成為本年度的最受消費者喜愛的大嬴家！而綜合賞第4名則由DOVE胜肽修護髮膜獲得，而且只售$59.9！在前4名綜合大賞中美髮部門搶佔兩位，顯示除了肌膚保養，養育一把秀髮仍同樣重要！
@cosme 2023美妝大賞｜日系開架化妝品繼續搶佔榜單 超高性價比
@cosme香港美妝大賞亦將各產品分成不同部門，再嚴選出香港用家一致好評的獲賞產品。今年多個美妝產品部門獲賞產品均由日本品牌佔一席位，奠定日本美妝品牌的地位。
@cosme 2023美妝大賞｜Clean Beauty成新趨勢 呵護敏感肌同時關顧地球環境
Z世代掀起Clean Beauty熱潮，不僅小眾品牌會選擇採用相對天然和對環境無害的成分；近年不少著名美妝品牌亦紛紛推出Clean Beauty產品，採用精簡配方並對環境友善的「無負擔」成份，以自身影響力喚醒社會關注！在7件下半年新秀賞獲賞產品中，就有3件獲賞產品是主張Clean Beauty、精簡配方並對環境友善的「無負擔」產品。
@cosme 2023美妝大賞｜產品種類日新月異 不斷創新提升新鮮感
美妝產品不斷推陳出新，不僅要將成d份分方一直升級，提升產品功效；更要有創意，為使用者提供「新鮮感」。2023度@cosme香港美妝大賞正──潔面部門正展現了現世代顧客的使用需求多種多樣，霸佔榜單前3位的潔面產品分別為乳狀、粉狀以及磨砂霜；而今年新入選殿堂賞的「b.glen 礦泥潔面乳」則是獨特的膠狀質地，不同產品類型均受用家熱愛。