美妝排行｜@cosme公布上半年美妝大賞 4款防脫髮/美髮產品上榜

脫髮掉髮問題近年有年輕化及普遍化趨勢，因此防脫髮市場亦持續上升，L'OREAL PARiS去年年尾推出「強韌豐盈防掉噴霧」，針對越來越常見的掉髮問題。另一方面，消費者日漸追求功能性及便利性的平衡，希望產品可以節省時間，同時保持性能。強韌豐盈防掉噴霧（別稱「防掉小水槍」）只需用家在掉髮頭皮位置噴一噴，亦無需沖洗，加上用家認為防掉髮效果明顯，令產品奪得上半年新秀賞的綜合賞。

香港美妝評價及排行榜平台@cosme HongKong，發佈「2023年度@cosme香港美妝大賞 上半年新秀賞」，根據@cosme香港消費者的真實評價為依據，經過公正、客觀的統計，嚴選上半年最矚目的新品。

過去數年的疫情衝擊化妝品市場，消費者在隔離期間，反而注重起個人護理，帶動頭髮及身體保養的產品需求上漲，品牌也推出各種美髮、美體產品。即使過去半年，隔離令、口罩令逐步解除，用戶對美髮的關注度似乎也未有下降跡象。而且，當用戶對美髮的關注度一路上升，護理需求也變得更細緻，催生具有針對性的美髮新品出現，如防脫育髮、頭皮滋養、頭皮抗老等，而除了基本的洗髮、護髮外，噴霧精華、膠囊髮膜等新品項。在上半年新秀賞中，便有3件美髮產品入選。

口罩令解除 化妝及防曬關注度大增

不過，自從政府宣佈3月1日起解除口罩令後，@cosme的化妝及防曬類關注度就顯著上升，比較解除口罩令前的月份（11-2月）與解除口罩令後的月份（3-4月），@cosme的化妝類及防曬排行榜的平均日瀏覽量都普遍上升。而平均日瀏覽量上升幅度最大的類別是：防曬排行榜（瀏覽量上升約3.5倍以上）、唇彩排行榜（瀏覽量上升約2.5倍）、妝前打底、粉底及胭脂排行榜（瀏覽量上升1倍以上）。

@cosme同時公布2023年度「香港@cosme STORE—BEST HITS賞」獲獎名單，以2022年11月1日至2023年04月30日期間，香港化妝品専門店「@cosme STORE」的販售實績為依據，遴選出獎項。