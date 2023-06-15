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2023-06-15 12:00:00

美妝排行｜@cosme公布上半年美妝大賞 4款防脫髮/美髮產品上榜

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美妝排行｜@cosme公布上半年美妝大賞 4款防脫髮/美髮產品上榜

美妝排行｜@cosme公布上半年美妝大賞 4款防脫髮/美髮產品上榜

香港美妝評價及排行榜平台@cosme HongKong，發佈「2023年度@cosme香港美妝大賞 上半年新秀賞」，根據@cosme香港消費者的真實評價為依據，經過公正、客觀的統計，嚴選上半年最矚目的新品。

脫髮掉髮問題近年有年輕化及普遍化趨勢，因此防脫髮市場亦持續上升，L'OREAL PARiS去年年尾推出「強韌豐盈防掉噴霧」，針對越來越常見的掉髮問題。另一方面，消費者日漸追求功能性及便利性的平衡，希望產品可以節省時間，同時保持性能。強韌豐盈防掉噴霧（別稱「防掉小水槍」）只需用家在掉髮頭皮位置噴一噴，亦無需沖洗，加上用家認為防掉髮效果明顯，令產品奪得上半年新秀賞的綜合賞。

@cosme HongKong 「2023年度@cosme香港美妝大賞 上半年新秀賞」

@cosme HongKong 「2023年度@cosme香港美妝大賞 上半年新秀賞」

針對性美髮新品

過去數年的疫情衝擊化妝品市場，消費者在隔離期間，反而注重起個人護理，帶動頭髮及身體保養的產品需求上漲，品牌也推出各種美髮、美體產品。即使過去半年，隔離令、口罩令逐步解除，用戶對美髮的關注度似乎也未有下降跡象。而且，當用戶對美髮的關注度一路上升，護理需求也變得更細緻，催生具有針對性的美髮新品出現，如防脫育髮、頭皮滋養、頭皮抗老等，而除了基本的洗髮、護髮外，噴霧精華、膠囊髮膜等新品項。在上半年新秀賞中，便有3件美髮產品入選。

2023年度@cosme香港美妝大賞上半年新秀賞—部門賞獲獎名單

養髮育毛部門：L'OREAL PARiS 強韌豐盈防掉噴霧精華 洗髮部門：Dove 多芬 深層修護洗髮乳 髮膜・護髮精華部門：Dove 多芬 胜肽修護髮膜(小金碗) 精華液部門：AHC PRO Retinal 醫美科研晚間逆齡膠囊 面霜部門：HADA LABO 肌研 糀潤雪凝霜 化妝水部門：HADA LABO 肌研 糀潤白米肌源液 面膜部門：Benefit 深層淨化毛孔泥膜 睫毛液部門：MAYBELLINE 飛天翹防水睫毛膏

口罩令解除 化妝及防曬關注度大增

不過，自從政府宣佈31日起解除口罩令後，@cosme的化妝及防曬類關注度就顯著上升，比較解除口罩令前的月份（11-2月）與解除口罩令後的月份（3-4月），@cosme的化妝類及防曬排行榜的平均日瀏覽量都普遍上升。而平均日瀏覽量上升幅度最大的類別是：防曬排行榜（瀏覽量上升約3.5倍以上）、唇彩排行榜（瀏覽量上升約2.5倍）、妝前打底、粉底及胭脂排行榜（瀏覽量上升1倍以上）。

@cosme同時公布2023年度「香港@cosme STORE—BEST HITS賞」獲獎名單，以2022111日至20230430日期間，香港化妝品専門店「@cosme STORE」的販售實績為依據，遴選出獎項。

2023年度【香港@cosme STOREBEST HITS賞】 獲獎名單

第十位 KATE TOKYO 眉筆Z 第九位 Fujiko 豐潤水光不沾色唇釉 第八位 Visée 柔霧眼影 第七位 excel NUANCEFUL PENCIL LINER 第六位 Unlabel 維他命C亮白精華 第五位 NatuLaka 無添加淡印礦物海泥膜 第四位 Kanebo SUISAI 緻潤淨透金黃酵素粉 第三位 CANMAKE TOKYO 月光提亮粉底 第二位 CANMAKE TOKYO 水潤高光膏 第一位 TSUBAKI 山茶花極致滲透修復髮膜

2023年度@cosme香港美妝大賞上半年新秀賞」得獎名單公佈網址：https://hk.cosme.net/best-cosme-awards/2023/1h_newstar

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