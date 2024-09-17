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2024-09-17 11:00:00

美妝新品｜La Mer 精華修復晚霜 改善8大歲月痕跡

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美妝新品｜La Mer 精華修復晚霜 改善8大歲月痕跡

美妝新品｜La Mer 精華修復晚霜 改善8大歲月痕跡

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晚間是肌膚修復的黃金時間，肌膚細胞自我修復的黃金時間進行護膚，絕對能事半功倍。La Mer推出全新精華修復晚霜，於晚上促進肌膚賦活更生並注入能量。全新晚霜的全方位修護，能針對性改善8大歲月痕跡，包括細紋、飽滿度、柔軟度、光澤、緊緻度、柔滑度、質感及皺紋，一覺醒來即能得到年輕肌膚。

La Mer推出全新精華修復晚霜

La Mer推出全新精華修復晚霜

全新高濃度海洋活性成分

晚霜配方以全新MRA-3海洋高效修復代醇為主要成分，這種由品牌研發的全新海洋更生複合物，能加強膠原蛋白及醣胺聚醣的製造，幫助鞏固肌膚結構，顯著提升肌膚水潤度及飽滿度。配方更能保護絲聚蛋白，不單維持細胞緊密，更能維持肌膚屏障和水潤度，對預防和減慢衰老跡象出現十分重要。

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晚霜配方以全新MRA-3海洋高效修復代醇為主要成分

晚霜配方以全新MRA-3海洋高效修復代醇為主要成分

Miracle Broth相輔相成

海洋高效修復代醇與品牌的傳奇成分Miracle Broth活膚精華發揮相輔相成的功效，為細胞注入活力，促進肌膚自我恢復。Miracle Broth活膚精華經證實能刺激ATPATP是細胞的能量來源，負責激活和儲存肌膚修復能量。當Miracle Broth活膚精華與MRA-3海洋高效修復代醇結合，能幫助抵禦膠原蛋白、纖連蛋白和透明質酸的降解。

佘詩曼最愛奇蹟晚霜滋潤而不黏笠的獨有質感。 佘詩曼最愛奇蹟晚霜滋潤而不黏笠的獨有質感。

仿生結構質感不沾枕頭

精華修復晚霜擁有模仿肌膚表層的柔潤豐盈質感，不沾污枕頭的質感，猶如一片隱形水潤薄膜般，鎖住活性成分並滋養肌膚，在酣睡期間持續改善各種衰老跡象。

精華修復晚霜擁有模仿肌膚表層的柔潤豐盈質感 精華修復晚霜擁有模仿肌膚表層的柔潤豐盈質感 精華修復晚霜擁有模仿肌膚表層的柔潤豐盈質感
La Mer 精華修復晚霜 $1,940/ 30ml、$3,820/ 60ml

La Mer 精華修復晚霜 $1,940/ 30ml、$3,820/ 60ml