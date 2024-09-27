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生活
2024-09-27 16:00:00

美妝新品｜Oribe擴大手部護理系列 洗手液及護手霜新增兩款香氣

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新品速遞｜Oribe擴大手部護理系列 洗手液及護手霜新增兩款香氣

新品速遞｜Oribe擴大手部護理系列 洗手液及護手霜新增兩款香氣

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一場疫情之後，潔手已成為大家的日常，Oribe最近為Revitalizing Hand WashNourishing Hand Crème系列，新增DesertlandValley of Flowers兩款香氣，加上經典的 Côte dAzur香氣，為平凡日子提振心情及喚醒思緒。雕塑設計的瓶身點綴浴室空間，是送給摯愛或自己的貼心體物。

Oribe最近為Revitalizing Hand Wash和Nourishing Hand Crème系列，新增Desertland和Valley of Flowers兩款香氣 Oribe最近為Revitalizing Hand Wash和Nourishing Hand Crème系列，新增Desertland和Valley of Flowers兩款香氣

護手霜可同時用作睡眠手膜

Revitalizing Hand Wash以豐盈泡沫、滋養配方和奢華持久的芳香，提升日常護理儀式。這款洗手液蘊含甜杏仁油、繡線菊油和星花油複合物，可使皮膚恢復活力，修護肌膚天然屏障，同時抵禦自由基的侵害，富含維生素 E，能改善膚色，有助增加肌膚彈性。配合Nourishing Hand Crème，以精緻精油調合乳木果油，滋潤修護乾裂皮膚，同時防止肌膚乾燥和受損，蘆薈葉汁則可治癒並補充水分。濃稠而不油膩的配方，適合日常軟化肌膚，更可用作睡眠手膜之用，令使雙手觸感柔軟光滑。

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Valley of Flowers糅合保加利亞玫瑰、牡丹花瓣和溫暖琥珀香氣。Nourishing Hand Crème $420/100ml Valley of Flowers糅合保加利亞玫瑰、牡丹花瓣和溫暖琥珀香氣。Revitalizing Hand Wash $300/300ml

至於新增的DesertlandValley of Flowers香氣，分別提供清爽及優雅花香。Desertland糅合杜松子、沙漠野花和德州雪松，帶來明亮清爽的韻調，營造沙漠中平靜卻生機處處的景象；至於Valley of Flowers糅合保加利亞玫瑰、牡丹花瓣和溫暖琥珀，讓人想起早晨漫步在陽光普照的花園，沉浸在芬芳的盛開鮮花中。

Desertland糅合杜松子、沙漠野花和德州雪松，帶來明亮清爽的韻調。Nourishing Hand Crème $420/100ml Desertland糅合杜松子、沙漠野花和德州雪松，帶來明亮清爽的韻調。Revitalizing Hand Wash $300/300ml
經典的 Côte d’Azur香氣以意大利香檸檬、古巴國花野薑花 ，佐以檀香木的圓潤氣息等，營造出誘人而清新的香氣。

經典的 Côte d’Azur香氣以意大利香檸檬、古巴國花野薑花 ，佐以檀香木的圓潤氣息等，營造出誘人而清新的香氣。