新品速遞｜Oribe擴大手部護理系列 洗手液及護手霜新增兩款香氣

一場疫情之後，潔手已成為大家的日常，Oribe最近為Revitalizing Hand Wash和Nourishing Hand Crème系列，新增Desertland和Valley of Flowers兩款香氣，加上經典的 Côte d’Azur香氣，為平凡日子提振心情及喚醒思緒。雕塑設計的瓶身點綴浴室空間，是送給摯愛或自己的貼心體物。

護手霜可同時用作睡眠手膜 Revitalizing Hand Wash以豐盈泡沫、滋養配方和奢華持久的芳香，提升日常護理儀式。這款洗手液蘊含甜杏仁油、繡線菊油和星花油複合物，可使皮膚恢復活力，修護肌膚天然屏障，同時抵禦自由基的侵害，富含維生素 E，能改善膚色，有助增加肌膚彈性。配合Nourishing Hand Crème，以精緻精油調合乳木果油，滋潤修護乾裂皮膚，同時防止肌膚乾燥和受損，蘆薈葉汁則可治癒並補充水分。濃稠而不油膩的配方，適合日常軟化肌膚，更可用作睡眠手膜之用，令使雙手觸感柔軟光滑。

至於新增的Desertland和Valley of Flowers香氣，分別提供清爽及優雅花香。Desertland糅合杜松子、沙漠野花和德州雪松，帶來明亮清爽的韻調，營造沙漠中平靜卻生機處處的景象；至於Valley of Flowers糅合保加利亞玫瑰、牡丹花瓣和溫暖琥珀，讓人想起早晨漫步在陽光普照的花園，沉浸在芬芳的盛開鮮花中。