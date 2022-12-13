美妝界奧斯卡｜@cosme公布香港美妝大賞 香港用家選出最愛產品 綜合大賞竟然是粉底？

日本知名藥妝品牌@cosme，日前公布每年一度、被譽爲「美妝界奧斯卡」的「@cosme香港美妝大賞」。選出10個「綜合賞」、35個「部門賞」和這年新加入的「殿堂賞」及「下半年新秀賞」，各位愛美女生一定要留意！ 第三届「@cosme香港美妝大賞」以2021年11月1日至2022年10月31日為統計數據，從超過26,000件美妝產品、12,238篇@cosme Hong Kong真實使用心得中，以獨有的演算法選出10個「綜合賞」、35個「部門賞」和這年新加入的「殿堂賞」及「下半年新秀賞」，一共93個獎項。

@cosme香港美妝大賞 2022

消費者最愛 Best of the Best 「 @cosme 香港美妝大賞 綜合大賞」 最矚目的相信是消費者最愛的「2022年度@cosme香港美妝大賞 綜合賞」。今年共有10款產品獲得這項大賞，而獲第一名「綜合大賞」的，並非疫情其間女生用得最多的護皮膚品，而是LANCÔME極致持妝輕透粉底液，成爲消費者今年最愛的美妝產品，是2022年度的best of the best。上榜原因是這幾年要戴口罩的日子，舒適、透薄、持久的粉底液正是女生追求的，而LANCÔME這款王牌粉底便能滿足種種「口罩妝」要求，做到細緻自然妝感，輕薄貼服零負擔，整天持妝不脫妝。而第二及第三名都是護膚品，分別為OLAY 亮潔晳顏淡斑精華(新升級抗氧淡斑精華)及b.glen 礦泥潔面乳。

連續3年獲用家好評認證的「神枱級」產品 「@cosme香港美妝大賞」來到第三屆，今年新增了「殿堂賞」，要獲得這項殊榮，產品必須連續3年獲得「@cosme香港美妝大賞 部門賞」第一名，所以獲獎產品需堪稱為「神枱級」的好用，才能得到獎項。首個「@cosme香港美妝大賞 殿堂賞」分別由KATE TOKYO 3D造型眉彩餅、The Body Shop茶樹油及excel裸色深邃眼影獲得，它們於眉彩部門、護膚油・護膚部門和眼影部門中多年獲得第一名，經得起時間考驗。

新增 下半年新秀賞 「@cosme香港美妝大賞 下半年新秀賞」同樣是首年新添的獎項，評選對象為過去半年（即2022年4月1日至2022年10月31日）新上市的美妝產品，根據@cosme香港會員的心得分享及關注度作為評選指標，挑選出下半年最出色、來自6個不同部門的新產品。在這些新秀中，「下半年新秀賞 精華液部門」由OLAY亮潔晳顏淡斑精華 (新升級抗氧淡斑精華) 獲得。雖然OLAY這款精華是下半年新品，但已經獲得上述的「綜合賞」第二名，女生們不妨留意一下這個後起之秀。