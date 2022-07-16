美妝科技｜L’Oreal推20多項專利 帶來個人化美妝及綠色體驗

「元宇宙（Metaverse）」概念興起，美妝界都加入不少新科技，歐萊雅(L’Oréal)集團的旗下品牌近年推出了20多項專利美妝科技，以創新儀器結合人工智能和科學知識，令消費者更了解自己的膚質和髮質，獲得最適切的個人化建議，度身訂製最適切份量的產品或服務。

20多項專利美妝科技包括情感設計香氛、紫外綫傳感器、個人化護膚品、粉底色調配對儀及智能唇彩調製機等。YSL Beauté和神經學專家EMOTIV合作的情感設計香氛Scent Station，透過配置多重感應器的EEG耳機，將神經反應與香味偏好聯繫起來；品牌的另一先進技術，一定要數近期大熱的智能唇彩調製機，用戶只需輕輕一按即可在家中創出數以千計的唇彩顏色，實現個人化唇色。

最近的紫外線指數爆燈，La Roche-Posay的My UV Patch是輕便的貼身配件，使用感光染料來感應紫外線，提醒用家接收紫外線的狀況，特別適合。Lancôme的Shade Finder粉底色調配對儀，運用先進的人工智能技術，更可識別多達22,000種色調，能夠直接向顧客推薦最合適的粉底顏色。