美心全新賀年食品陣容 脆脆辣椒油/節日蛋糕/蘿蔔糕及盆菜全面登場 早鳥優惠低至68折

美心全新賀年食品陣容 脆脆辣椒油/節日蛋糕/蘿蔔糕及盆菜全面登場

農曆新年將至，各大品牌紛紛推出節慶美食，美心集團今年同樣帶來多款新作，由升級再造的「脆脆麵包雞油辣椒油」、各式新口味年糕與蘿蔔糕、趣味造型蛋糕，以至美心 MX 的新春盆菜，無論自家過節或送禮都夠應節。部分產品更設早鳥優惠及期間限定禮遇，即睇以下詳情。

升級再造食材入饌：脆脆麵包雞油辣椒油登場 按此訂購 美心全新「脆脆麵包雞油辣椒油」，由美心食品廠研發團隊以升級再造方式製作。利用剩餘麵包經發酵、烘烤成香脆麵包粒，再加入以薑蔥炒香的雞油、大紅尖椒、紅指天椒及花椒製成辣油，令傳統辣椒油增添酥脆與香辣層次。每樽 200 克的辣椒油含約 60 克升級再造麵包，惹味之餘亦兼具環保概念。 新品將於1 月 20 日起在美心西餅、快餐店、美心中菜及指定惠康超市發售；於1 月 24 至 28 日更推出HK$298指定套裝優惠，包括瑤柱蘿蔔糕／芋頭糕組合加一樽辣椒油，折合約 68 折，為新春入手年糕組合提供更抵選擇。

脆脆麵包雞油辣椒油

期間限定「香辣蒜香忌廉芝士煙肉包」 美心西餅同時以辣椒油為靈感，推出節慶限定「香辣蒜香忌廉芝士煙肉包」。辛香辣油混合香脆麵包粒，加上忌廉芝士與煙肉碎，令軟熟麵包帶來更豐富層次，風味惹味又帶點趣味，將於全線美心烘焙所陸續推出。

香辣蒜香忌廉芝士煙肉包

新春「撈起」水果蛋糕及乳豬造型蛋糕 美心西餅同時推出兩款以中式美食為靈感的新春蛋糕。「撈起雜果蛋糕」以傳統撈起造型為啟發，芒果雕成「黃金鮑魚」，並加入多款水果，寓意五運臨門，附有祝福底卡，適合團年聚會享用。 另一款「乳豬造型蛋糕」則以朱古力外層打造逼真乳豬外貌，內藏朱古力蛋糕、黑加侖子啫喱及朱古力慕絲，濃郁香滑，並附賀語立牌「家肥屋潤」或「生意興隆」，節日氣氛滿分。

多款創新年糕登場 鹹甜新品一次過滿足 按此訂購 今年亦有多款全新年糕加入。招牌「美心瑤柱蘿蔔糕」繼續以 8mm 厚切蘿蔔絲搭配北海道瑤柱、臘味及蝦米，煎後依然爽口、層次豐富，是不少家庭年年必買之選。 新口味方面，首次推出的「金沙奶黃年糕」由大廚以皇牌月餅為靈感，把奶香蛋香與年糕軟糯質地融合，並保留蛋黃金砂口感，甜中帶微鹹，層次更突出。 另一款全新「金玉滿堂年糕禮盒」則集合一鹹一甜兩款無肉糕點，包括「香菇芋粒蘿蔔糕」與清新「斑蘭椰汁糕」，前者以椴木香菇、杏鮑菇與芋粒取代傳統肉類；後者則融合斑蘭與椰汁香氣，口感輕盈不膩。

賀年禮盒添馬年元素 為迎接丙午馬年，美心推出多款馬年主題禮盒，包括「馬獻瑞精緻原味雞蛋卷禮盒」及「御馬迎新烘焙禮盒」。其中後者以酒紅色駿馬禮盒盛載三款餅食，包括人氣腰果曲奇及兩款新品：黑白芝麻甜心酥與開心果曲奇，果仁香氣與牛油香味濃厚，是應節送禮之選。 亦有與 Sanrio 合作的可愛賀年小食，「Pompompurin 楊枝甘露糕」及「Cinnamoroll 一口原味杏仁酥」，造型吸睛，特別受小朋友歡迎。

東海堂和風年糕：鰹魚湯底配櫻花蝦更添鮮香 按此訂購 東海堂今年主打和風口味，當中「鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕」以厚削鰹魚片熬湯，將湯底鮮味融入糕體，再鋪上櫻花蝦與蘿蔔絲，煎後蝦香更突出。此外品牌亦推出多款日本風禮盒，如招財福貓、和式春日款式，以及聯乘 Hello Kitty 及 Little Twin Stars 的曲奇與蛋卷禮盒，造型吸睛。

美心 MX 夏威夷雜錦海鮮盆菜 早鳥及會員優惠 按此訂購 美心 MX 亦推出全新「夏威夷雜錦海鮮盆菜」，以大蝦、帆立貝、燒雞髀、煙鴨胸等配上秘製菠蘿燒汁，帶來甜香與海鮮的結合。於 1 月 13 日至 2 月 5 日期間訂購可享早鳥優惠，而中銀信用卡、BoC Pay+、yuu 或 Eatizen 會員更可享「嚐味價」優惠，並可獲贈一樽「脆脆麵包雞油辣椒油」。凡購買盆菜或盆菜宴亦會附送美食優惠券，讓一家大小在新春共享佳節美食。

夏威夷雜錦海鮮盆菜