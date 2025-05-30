美心聯乘港燈「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽 首階段得獎推介雞油辣椒油/牛舌鹽蔥醬/檸茶甜心酥鬆餅

惜食文化愈來愈受到重視，美心集團與香港電燈有限公司就合辦了「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽，推動大眾活用食材所有可食用部分及善用剩餘食材，運用創意烹調成美味料理，又能有效減廢。

今次活動分為兩大階段，第一階段由美心集團找來旗下廚師研發零浪費食譜，收集了接近50道料理提案，評審團依據「創新性」、「善用食材程度」、「可行性」、「顧客吸引力」挑選出20道創意料理，其中10道獲專業評審獎，其他10道獲商業潛力獎，合乎色香味、營養及環保價值。當中13道美食將於6月起於美心旗下指定餐廳及門市正式推出。

美心集團餐務部助理總廚師吳偉樑師傅表示：「平時被忽略的食材，只要付出心機，隨時可以創造出令人驚喜的味道，不輸蝕頂級食材。」好似牛舌邊角，可以用蒜蓉滷水慢煮製成牛舌溫泉蛋丼；亦可配搭鹽蔥醬，甚至做出吉列牛舌薯波伴醋味噌，或泰式香辣咖喱鹹牛舌燴長通粉，均不失惹味。醬漬西蘭花莖令記者頗有驚喜，質感味道似日式醃蘿蔔，爽口開胃。

即使剩餘的麵包皮，經過發酵和烘烤後製成香脆麵包粒，混合以薑蔥炒香的雞油、大紅尖椒、紅指天椒及花椒等製成「脆卜卜雞油辣椒油」，提升了香味口感的豐富層次。甚至甜品的蛋糕碎與蛋卷碎，用來製作芝士牛角撻及巴斯克蛋糕，帶出蓬鬆酥脆的口感。紅茶茶葉渣用來焗茶，製成檸茶甜心酥鬆餅，茶香怡人，記者覺得滋味。薏米冬瓜茶加入冬瓜囊、冬瓜皮及冰糖，也可調製清源解暑的飲品。

第二階段公開比賽

「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽活動第二階段為公開比賽，邀請全港市民報名參賽，有「親子組」、「中學組」、「大專組」、「公眾組」四大組別。由即日起至7月24日，參賽者可提交以剩餘食物為主要食材的熟食菜式食譜，或以「零浪費」方法製作、包含至少兩道菜式的食譜。每個組別會挑選六個作品進入決賽，現場烹調競技，由評審團試食評分。評審團會按照作品的零廚餘效益、味道及賣相、原創性、可持續性及技術評分。優勝者將獲豐富的飲食及購物禮券，並有機會將作品收錄於「你真惜食!」x「綠得開心計劃」創意料理電子烹飪書中。

比賽詳情及報名方式可瀏覽活動專頁：

「你真惜食!」x「綠得開心計劃」創意料理大賽官方網站



