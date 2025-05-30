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生活
2025-05-30 12:28:07

美心聯乘港燈「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽 首階段得獎推介雞油辣椒油/牛舌鹽蔥醬/檸茶甜心酥鬆餅

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美心聯乘港燈「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽 首階段得獎推介雞油辣椒油/牛舌鹽蔥醬/檸茶甜心酥鬆餅

美心聯乘港燈「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽 首階段得獎推介雞油辣椒油/牛舌鹽蔥醬/檸茶甜心酥鬆餅

惜食文化愈來愈受到重視，美心集團與香港電燈有限公司就合辦了「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽，推動大眾活用食材所有可食用部分及善用剩餘食材，運用創意烹調成美味料理，又能有效減廢。
 

脆卜卜雞油辣椒油（美心食品廠）利用剩餘麵包皮發酵和烘烤後製成香脆麵包粒，混合以薑蔥炒香的雞油、大紅尖椒、紅指天椒及花椒等製成，香味口感層次豐富。(歐迪栢攝) 醬漬西蘭花莖、西蘭花、酸甜芝麻雞、脆炸芝麻雞皮。（美心皇宮指定分店）記者推介醬漬西蘭花莖，質感味道均似醃蘿蔔，爽口開胃。(歐迪栢攝) 炸三文魚海鮮燒賣（日式連鎖餐飲）以刺身級三文魚、魚片、赤蝦仁、魷魚片邊角切料製成，炸至酥脆彈牙。(歐迪栢攝)

今次活動分為兩大階段，第一階段由美心集團找來旗下廚師研發零浪費食譜，收集了接近50道料理提案，評審團依據「創新性」、「善用食材程度」、「可行性」、「顧客吸引力」挑選出20道創意料理，其中10道獲專業評審獎，其他10道獲商業潛力獎，合乎色香味、營養及環保價值。當中13道美食將於6月起於美心旗下指定餐廳及門市正式推出。
 

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牛舌鹽蔥醬（日式連鎖餐飲）以牛舌及蔬菜邊角切料，經調味後配以自家製醬汁，幾滋味。(歐迪栢攝) 日式吉列牛舌咖喱飯（Canteen II香港科技大學)用上牛舌邊角切料及西蘭花頭，配咖喱惹味。(歐迪栢攝) 吉列牛舌薯波伴醋味噌（魚治）將牛舌邊角慢煮至腍，切粒後裹入綿密薯蓉，炸至外酥內軟，配酸甜醋味噌醬。(歐迪栢攝)

美心集團餐務部助理總廚師吳偉樑師傅表示：「平時被忽略的食材，只要付出心機，隨時可以創造出令人驚喜的味道，不輸蝕頂級食材。」好似牛舌邊角，可以用蒜蓉滷水慢煮製成牛舌溫泉蛋丼；亦可配搭鹽蔥醬，甚至做出吉列牛舌薯波伴醋味噌，或泰式香辣咖喱鹹牛舌燴長通粉，均不失惹味。醬漬西蘭花莖令記者頗有驚喜，質感味道似日式醃蘿蔔，爽口開胃。

美心集團餐務部助理總廚師吳偉樑師傅表示：「平時被忽略的食材，只要付出心機，隨時可以創造出令人驚喜的味道，不輸蝕頂級食材。」(歐迪栢攝) 泰式香辣咖喱鹹牛舌燴長通粉（國泰城職員食坊）很惹味，不錯！(歐迪栢攝) 壽喜燒牛野球（元氣壽司）用上壽司飯、壽喜燒風味牛肉及牛舌邊角切料，加入蛋黃炸至酥脆。(歐迪栢攝)

即使剩餘的麵包皮，經過發酵和烘烤後製成香脆麵包粒，混合以薑蔥炒香的雞油、大紅尖椒、紅指天椒及花椒等製成「脆卜卜雞油辣椒油」，提升了香味口感的豐富層次。甚至甜品的蛋糕碎與蛋卷碎，用來製作芝士牛角撻及巴斯克蛋糕，帶出蓬鬆酥脆的口感。紅茶茶葉渣用來焗茶，製成檸茶甜心酥鬆餅，茶香怡人，記者覺得滋味。薏米冬瓜茶加入冬瓜囊、冬瓜皮及冰糖，也可調製清源解暑的飲品。

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檸茶甜心酥鬆餅（西餅及烘焙產品）用上甜心酥碎及紅茶茶葉渣焗茶，萃取茶香，茶韻芬芳優雅；甜心酥拼出心形，帶來味蕾上的小確幸。(歐迪栢攝) 巴斯克蛋糕（西餅及烘焙產品）以蛋糕碎與蛋卷碎組成酥脆基底，頂層加上酸忌廉與鮮果，酸甜平衡，清新不膩。(歐迪栢攝) Skin芒果醬（COVA）以芒果皮與果肉以 1:1 的比例熬煮，果皮含天然果膠，無需再加大量糖分。果醬夾雜細緻的芒果皮絲，層次豐富。(歐迪栢攝) 薏米冬瓜茶加入冬瓜囊、冬瓜皮及冰糖，也可調製清源解暑的飲品。

第二階段公開比賽

「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽活動第二階段為公開比賽，邀請全港市民報名參賽，有「親子組」、「中學組」、「大專組」、「公眾組」四大組別。由即日起至7月24日，參賽者可提交以剩餘食物為主要食材的熟食菜式食譜，或以「零浪費」方法製作、包含至少兩道菜式的食譜。每個組別會挑選六個作品進入決賽，現場烹調競技，由評審團試食評分。評審團會按照作品的零廚餘效益、味道及賣相、原創性、可持續性及技術評分。優勝者將獲豐富的飲食及購物禮券，並有機會將作品收錄於「你真惜食!」x「綠得開心計劃」創意料理電子烹飪書中。

比賽詳情及報名方式可瀏覽活動專頁：

「你真惜食!」x「綠得開心計劃」創意料理大賽官方網站


 

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