美心西餅Ｘ李錦記｜醬香麵包盛宴系列第二彈 全新麻辣牛肉批＋韓式辣醬泡菜雞粒三文治 買2個即送扭蛋

李錦記再度與美心西餅攜手，合作推出「醬香麵包盛宴系列」第二彈，驚喜送上兩款「香辣『辛』滋味」麵包，分別有麻辣牛肉批 以及韓式辣醬泡菜雞粒三文治，喜愛濃香滋味的話必試！另外於「醬香麵包盛宴」系列推廣期間購買兩個麵包，即送限量版日本Bandai「李錦記醬料造型扭蛋」一款，充滿紀念價值！
醬香麵包盛宴系列第二彈登場
由即日起，全港160間美心西餅分店都可以買到期間限定的「醬香麵包盛宴系列」第二彈，今次兩款新品都以「辣」為主題，將李錦記經典辣椒醬巧妙融入美心西餅的烘焙工藝，香辣滋味，辣得惹味又過癮！「李錦記麻辣牛肉批」以李錦記麻辣紅油辣醬精心調製餡料，麻香與辣味兼備，層次豐富，更特別加入辣椒絲增添脆口，每一口皆散發濃郁川式香辣風情，絕對是麻辣迷的必試之選！而「李錦記韓式辣醬泡菜雞粒三文治」則選用李錦記韓式辛辣醬，配搭爽脆泡菜與嫩滑雞粒，滿載韓風魅力，辛辣滋味與三文治完美融合，為忙碌的香港上班族帶來既方便又惹味的全新選擇。
買2個即送「李錦記醬料造型扭蛋」
於「醬香麵包盛宴」系列推廣期間，凡購買「香辣『辛 』滋味」系列麵包兩個，即可隨機獲贈以下四款限量版日本Bandai「李錦記醬料造型扭蛋」的其中一款，數量有限，送完即止。