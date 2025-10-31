美心西餅X香港太空館 免費派發千個特別版「雪山菠蘿叉燒包」 月餅盒升級再造工作坊

由康樂及文化事務署主辦的《繽FUN博物館嘉年華》將於 11 月 1 至 2 日 於尖沙咀香港文化中心外舉行。美心集團今年特別參與活動，不但免費派發千個特別版「雪山菠蘿叉燒包」，更聯同職業訓練局舉辦創意環保工作坊，讓大人小朋友都能邊玩邊學，即睇以下活動詳情。

香港太空館的經典半圓形外觀，一直被戲稱像「菠蘿包」。今次美心西餅就將這個都市傳說變成現實。首度與太空館合作，推出太空主題「雪山菠蘿叉燒包」。包如其名，外層酥脆的港式墨西哥麵包皮配上香濃叉燒餡，一口咬下甜鹹交錯，層次豐富。包裝亦融入星空與太空館元素，既吸睛又充滿玩味。由即日起至 11 月 13 日於全線美心西餅分店限時發售。而在嘉年華現場，美心西餅將於兩日活動期間分時段免費派發共1,000 個「雪山菠蘿叉燒包」，數量有限，送完即止！

月餅盒升級再造工作坊 變身時鐘與「萌寵趣屋」

除了美食之外，現場還有由美心集團與職業訓練局（VTC）攜手舉辦的「月餅盒升級再造工作坊」。由青年學院學生帶領參加者發揮創意，利用回收的超過330 個月餅盒，升級再造，改造成實用又可愛的「鐘留盒影」時鐘或「萌寵趣屋」。美心集團已連續 17 年舉辦月餅盒回收計劃，今年更在全港 18 區設置 450 個回收點，鼓勵市民參與減廢行動。不但為月餅鐵盒注入新生命，也希望提升公眾的環保意識。

月餅盒升級再造工作坊

日期：11月1日及2日（周六及日）

時間：上午11時至下午6時（每小時3節，每節20分鐘）

語言：粵語

地點：香港文化中心市集

名額：每節8人，請於活動開始前10分鐘在攤位旁排隊，先到先得