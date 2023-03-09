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2023-03-09 16:00:00

美白牙貼推薦｜口罩令取消要有靚牙齒！4款好評牙貼推薦有效去除牙黃困擾

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美白牙貼推薦｜口罩令取消要有靚牙齒！4款好評牙貼推薦有效去除牙黃困擾

美白牙貼推薦｜口罩令取消要有靚牙齒！4款好評牙貼推薦有效去除牙黃困擾

戴了3年有多口罩，終於可以展露笑容了，不少人注重外觀儀容但別忽視了牙齒的重要性！有一排潔白牙齒也為個人好感加分，而平日也有很多人習慣每天一杯咖啡或茶，而深色的飲品也加速了牙齒變黃的「兇手」，想擁有一排潔白又乾淨的牙齒，使用美白牙貼也是個簡單快捷的好辦法！

美白牙貼的原理其實是在牙齒表層覆蓋一層化學物質，然後利用過氧化氫或過氧化碳二胺滲入琺瑯質，分解及氧化牙齒表面的色素，色素變淡從而達至去牙漬、美白牙齒的效果。這次為大家集合了4款美白牙貼，有效去除牙漬，重現潔白的牙齒！

美白牙貼推薦1Crest 佳齒深層潔白牙貼3D

Crest佳齒深層潔白牙是市面上最常見的產品之一，由美國進口，也獲得不了獎項與好評。Crest以獨有的美白配方採用活性美白精華，能有效去除琺瑯質表面的污垢，而且牙貼非常貼服，不易滑落，每天使用30分鐘，14日後便能重現白哲美齒！

Crest佳齒深層潔白牙貼3D 40片 $312.9

Crest佳齒深層潔白牙貼3D 40片 $312.9

美白牙貼推薦2Colgate 感白夜間美白修護精華

高露潔牙膏相信不少人都是它的用家，除了牙膏受歡迎外，也別小看這款美白修護精華！以革新專利技術研發出牙齒的美白精華液，用法也十分方便，在睡覺前塗抹於牙齒表面一分鐘形成薄膜，能持久釋放活性美白因子，滲入牙齒內層去除底層污漬，3個星期便可將牙齒提亮3度！

高露潔光感白夜間美白修護精華 $249 高露潔光感白夜間美白修護精華 $249

美白牙貼推薦3SMILELAB 經典系列美白牙貼 14

由瑞典口腔護理專家smilelab推出的14天經典系列，在全球有超過70萬人使用，相當受歡迎。可以有效地去除多年牙漬，如酒、茶、咖啡等，更可防止細菌增長。除了可以美白牙齒外，更有助防止蛀牙，達到防護牙齒效果，更有不少用家表示，牙齒平均美白達5度！

SMILELAB 經典系列美白牙貼 14片 $250

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美白牙貼推薦4Smile Cosmetique Premium 美白牙齒貼

由日本推出的美白牙貼，當地人也很喜愛。專門針對常飲用咖啡、茶及深色素的食物而令色素積聚的人士，只需6天時間就可將污漬消滅，擁有一口潔白的牙齒，重拾笑容自信！

日本 Smile Cosmetique Premium 美白牙齒貼 一盒6對 $148

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原文刊登於 Yahoo Style HK

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