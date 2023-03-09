美白牙貼推薦｜口罩令取消要有靚牙齒！4款好評牙貼推薦有效去除牙黃困擾

戴了3年有多口罩，終於可以展露笑容了，不少人注重外觀儀容但別忽視了牙齒的重要性！有一排潔白牙齒也為個人好感加分，而平日也有很多人習慣每天一杯咖啡或茶，而深色的飲品也加速了牙齒變黃的「兇手」，想擁有一排潔白又乾淨的牙齒，使用美白牙貼也是個簡單快捷的好辦法！

美白牙貼的原理其實是在牙齒表層覆蓋一層化學物質，然後利用過氧化氫或過氧化碳二胺滲入琺瑯質，分解及氧化牙齒表面的色素，色素變淡從而達至去牙漬、美白牙齒的效果。這次為大家集合了4款美白牙貼，有效去除牙漬，重現潔白的牙齒！