美肌優惠｜ASTALIFT骨膠原飲低至88折 折後再送3盒 回復緊緻彈性肌膚

骨膠原自20歲開始流失，年齡愈大，流失的速度便會愈快，一般每日流失1,200至5,000毫克骨膠原。ASTALIFT 王牌10000毫克純骨膠原美肌飲，一支30ml含10,000毫克骨膠原，方便攜帶，更為肌膚提供快速省時的內服美肌法。每晚睡前飲用一支，為肌膚重拾彈性、緊緻及光澤。

ASTALIFT骨膠原飲低至88折 折後再送3盒 回復緊緻彈性肌膚

ASTALIFT PURE COLLAGEN DRINK使用第一重最純的「初取骨膠原」，採用低溫提取技術，能完整提取骨膠原成份及減低雜質，有效增加骨膠原的效用，快速展現美肌成效。純骨膠原美肌飲採用深海魚類的骨膠原，以高端納米技術，將3種不同功能及大小的骨膠原深入肌膚不同層次，逐一擊破肌膚問題。骨膠原最細分子只有173分子重量，骨膠原分子夠細，人體才能吸收，同時加入維他命C，增強抵抗力同時美白，並有助加快骨膠原生長，為面部肌膚帶來水分、彈性、緊緻、膚色均勻，更提升全身肌膚彈滑度，指甲堅硬有光澤，頭髮柔韌強健。

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