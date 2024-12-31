美肌排毒迎接新一年：Clarins Precious法式逆齡療程、GLYCEL高溫瑜伽鬆筋刀

來到2024年最後一日，完成了忙碌的一年，又是時候好好獎勵一下自己。今次介紹兩款面部及身體療程，無論是想提升輪廓，又或者想放鬆身體排毒，都非常合適，以最佳姿態迎接新一年！
Clarins「Precious 至臻法式修護」療程
Clarins的「Precious 至臻法式修護」療程，以尊貴的至臻凝時系列貫穿不同程序，結合Clarins的護膚智慧並運用傳統按摩手法，配以獨家「晶石」按摩工具及亞洲古療法加倍功效，令至臻凝時系列的精粹有效吸收，顯著逆齡，完成後即時改善緊緻度，提升輪廓。
療程主打至臻凝時系列，加入月神花萃取，這種花只會一年一次於夜間綻放僅數小時，當月神花最盛開的一刻，其活性因子亦處於最活躍狀態，需於兩小時內極速以人手採摘。珍貴的月神花冷凍萃取能深入肌膚細胞核心，喚醒肌膚年輕根源，並增強肌膚抵禦力、令肌膚變得亮澤年輕。在療程期間，不單會聞到系列的淡淡香氣，由於近日入冬天氣乾燥，所以也即時感受到系列的滋潤度。
目前全港只有中環一間Precious 專屬房間，全新裝潢以月神花為主題，房內以輕柔舒緩的音樂、柔和的燈光和愉悅醉人的香薰，打造舒適氛圍，讓身心靈全方位體驗深度放鬆。
GLYCEL Skin Spa i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀
完成了年尾忙碌工作及多個聚會，少不免周身痠痛。GLYCEL Skin Spa的「i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀」，結合中西印及醫學級物理技術，集按摩、熱療、拉筋、運動於一身，猶如做高溫瑜伽般，解決姿勢不當、缺乏足夠運動，導致氣血凝滯、筋膜黏連等各種問題。
「i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀」揉合印度高溫瑜伽、中醫撥筋刮痧、西方射頻熱療等，先磁溫、後鬆筋，8款不同尺寸、配合身體各部位的磁溫電極探頭，透過CET電容溫熱技術和RET抗阻熱能療法，針對肌肉、筋腱和深層脂肪進行熱療，讓身體循環狀態仿如進行高溫瑜伽，增加營養供應、徹底排走多餘水分及毒素，達致完美養生效果，塑造輕盈體態。
透熱磁溫電極頭通過電磁能量導入皮下組織，電子震動每秒47萬次，高頻震動磨擦產生熱力，令體內核心溫度提高5至7°C，猶如為血管和深層肌肉做高溫瑜伽，刺激及擴張血管流動，帶來加速代謝、增加營養及氧氣供應等功效。
GLYCEL Skin Spa i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀
首次體驗價：$388
查詢：2408 9288