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2024-12-31 16:30:00

美肌排毒迎接新一年：Clarins Precious法式逆齡療程、GLYCEL高溫瑜伽鬆筋刀

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美肌排毒迎接新一年：Clarins Precious法式逆齡療程、GLYCEL高溫瑜伽鬆筋刀

美肌排毒迎接新一年：Clarins Precious法式逆齡療程、GLYCEL高溫瑜伽鬆筋刀

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來到2024年最後一日，完成了忙碌的一年，又是時候好好獎勵一下自己。今次介紹兩款面部及身體療程，無論是想提升輪廓，又或者想放鬆身體排毒，都非常合適，以最佳姿態迎接新一年！

ClarinsPrecious 至臻法式修護」療程 

Clarins的「Precious 至臻法式修護」療程，以尊貴的至臻凝時系列貫穿不同程序，結合Clarins的護膚智慧並運用傳統按摩手法，配以獨家「晶石」按摩工具及亞洲古療法加倍功效，令至臻凝時系列的精粹有效吸收，顯著逆齡，完成後即時改善緊緻度，提升輪廓。

Clarins「Precious 至臻法式修護」療程

Clarins「Precious 至臻法式修護」療程

療程主打至臻凝時系列，加入月神花萃取，這種花只會一年一次於夜間綻放僅數小時，當月神花最盛開的一刻，其活性因子亦處於最活躍狀態，需於兩小時內極速以人手採摘。珍貴的月神花冷凍萃取能深入肌膚細胞核心，喚醒肌膚年輕根源，並增強肌膚抵禦力、令肌膚變得亮澤年輕。在療程期間，不單會聞到系列的淡淡香氣，由於近日入冬天氣乾燥，所以也即時感受到系列的滋潤度。

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療程以至臻凝時系列貫穿不同程序。

療程以至臻凝時系列貫穿不同程序。

Marie Depoulain

Marie Depoulain

療程的專屬護理手法也是另一賣點，手法由法國護理大師Marie Depoulain所創，先由卸妝及潔面開始，之後療程師以獨特的提拉手法提升蘋果肌，過程有如面部「微運動」，絕對是「有感覺」，不過護理師會慢慢加力，就著客人需要來調整力度。期間亦會以不同晶石，如石膏石，分別按摩面部及眼周，冰涼感覺為面部放鬆舒緩，完成後肌膚緊緻度明顯改善，不單提升了輪廓，細紋亦淡化了不少。

目前全港只有中環一間Precious 專屬房間，全新裝潢以月神花為主題，房內以輕柔舒緩的音樂、柔和的燈光和愉悅醉人的香薰，打造舒適氛圍，讓身心靈全方位體驗深度放鬆。

Precious 專屬房間

Precious 專屬房間

ClarinsPrecious 至臻法式修護」療程  $2,600/90分鐘、$3,380/120分鐘

地址：中環畢打街1-3A中建大廈210

電話：2810 9938

GLYCEL Skin Spa i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀

完成了年尾忙碌工作及多個聚會，少不免周身痠痛。GLYCEL Skin Spa的「i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀」，結合中西印及醫學級物理技術，集按摩、熱療、拉筋、運動於一身，猶如做高溫瑜伽般，解決姿勢不當、缺乏足夠運動，導致氣血凝滯、筋膜黏連等各種問題。

GLYCEL Skin Spa i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀

GLYCEL Skin Spa i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀

i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀」揉合印度高溫瑜伽、中醫撥筋刮痧、西方射頻熱療等，先磁溫、後鬆筋，8款不同尺寸、配合身體各部位的磁溫電極探頭，透過CET電容溫熱技術和RET抗阻熱能療法，針對肌肉、筋腱和深層脂肪進行熱療，讓身體循環狀態仿如進行高溫瑜伽，增加營養供應、徹底排走多餘水分及毒素，達致完美養生效果，塑造輕盈體態。

GLYCEL Skin Spa的「i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀」療程針對身體各個部位。 小腿去水腫的功效特別明顯。 GLYCEL Skin Spa的「i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀」療程針對身體各個部位。

透熱磁溫電極頭通過電磁能量導入皮下組織，電子震動每秒47萬次，高頻震動磨擦產生熱力，令體內核心溫度提高57°C，猶如為血管和深層肌肉做高溫瑜伽，刺激及擴張血管流動，帶來加速代謝、增加營養及氧氣供應等功效。

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3款醫療級的深層射頻筋膜刀，因應身體不同部位大小設計。

3款醫療級的深層射頻筋膜刀，因應身體不同部位大小設計。

GLYCEL Skin Spa i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀

首次體驗價：$388

查詢：2408 9288

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