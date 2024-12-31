美肌排毒迎接新一年：Clarins Precious法式逆齡療程、GLYCEL高溫瑜伽鬆筋刀

來到2024年最後一日，完成了忙碌的一年，又是時候好好獎勵一下自己。今次介紹兩款面部及身體療程，無論是想提升輪廓，又或者想放鬆身體排毒，都非常合適，以最佳姿態迎接新一年！

Clarins 「 Precious 至臻法式修護」療程

Clarins的「Precious 至臻法式修護」療程，以尊貴的至臻凝時系列貫穿不同程序，結合Clarins的護膚智慧並運用傳統按摩手法，配以獨家「晶石」按摩工具及亞洲古療法加倍功效，令至臻凝時系列的精粹有效吸收，顯著逆齡，完成後即時改善緊緻度，提升輪廓。