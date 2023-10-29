美食優惠｜人氣台式餐廳「九份飽」全新打卡位九份黃金山城+昇平戲院 優惠推出$15懷舊滷肉飯

超人氣排隊店台式餐廳「九份飽」登陸紅磡黃埔新邨──「九份飽」新店盛大開幕，餐廳以九份黃金山城作主題，設有全新打卡位:經典紅磚九份車站、懷舊昇平戲院及九份特色的紅燈籠。餐廳主打台灣街頭美食，當中口碑滿滿的美食包括紅燒牛筋腩油麵、鹽酥雞及各款傳統早餐蛋餅等，在試業期間已大排長龍！此外，為慶祝黃埔新店開張，更特設期間限定新開張優惠，由11月8至21日，全線分店的懷舊滷肉飯(小)只需$15一碗，台式美食愛好者們有福了！

品嚐香氣四溢的台灣美食 台灣美食文化獨樹一格，以夜市小吃和早餐作為代表的經典美食，吸引了無數食客的胃口。傳統滷肉一直以其複雜的烹煮過程而聞名，九份飽不斷鑽研烹調的方法，將火候、調味和特制配料融合得宜。在選材上，他們精心挑選肥瘦適中的五花肉，並堅持保留肉皮，以熬出豐富的膠質，使滷肉的口感更為出色。經過燙、滷、燜等關鍵步驟，九份飽的滷肉散發出令人垂涎欲滴的香氣，絕對是不能錯過的美味享受。

品味台灣早夜市必點推介

新店開張期間限定優惠 凡惠顧正價餐點+$15即歎到「懷舊滷肉飯(小)」乙份 為慶祝新店登陸紅磡黃埔新邨，在優惠期間11月8日至11月21日內，凡蒞臨全線「九份飽」惠顧任何正價餐點，以$15 即可享「懷舊滷肉飯(小)」乙份。 條款及細則： 優惠期：2023年11月8至21日。 優惠全線分店全日供應，只限堂食。 每人每次光顧可享用優惠乙次。 此優惠不能兌換現金或其他產品及不可與其他優惠同時使用。 食品圖片只供參考。 本公司有權修改有關條款及細則、更改或終止有關優惠，而不作另行通知。 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。