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生活
2023-10-29 11:00:00

美食優惠｜人氣台式餐廳「九份飽」全新打卡位九份黃金山城+昇平戲院 優惠推出$15懷舊滷肉飯

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美食優惠｜人氣台式餐廳「九份飽」全新打卡位九份黃金山城+昇平戲院 優惠推出$15懷舊滷肉飯

美食優惠｜人氣台式餐廳「九份飽」全新打卡位九份黃金山城+昇平戲院 優惠推出$15懷舊滷肉飯

超人氣排隊店台式餐廳「九份飽」登陸紅磡黃埔新邨──「九份飽」新店盛大開幕，餐廳以九份黃金山城作主題，設有全新打卡位:經典紅磚九份車站、懷舊昇平戲院及九份特色的紅燈籠。餐廳主打台灣街頭美食，當中口碑滿滿的美食包括紅燒牛筋腩油麵、鹽酥雞及各款傳統早餐蛋餅等，在試業期間已大排長龍此外，為慶祝黃埔新店開張，更特設期間限定新開張優惠，由11821日，全線分店的懷舊滷肉飯()只需$15一碗，台式美食愛好者們有福了！

環境採用台灣九份的黃金山城和昇平戲院作主題,以懷舊九份街頭為主調。 環境採用台灣九份的黃金山城和昇平戲院作主題,以懷舊九份街頭為主調。 環境採用台灣九份的黃金山城和昇平戲院作主題,以懷舊九份街頭為主調。 環境採用台灣九份的黃金山城和昇平戲院作主題,以懷舊九份街頭為主調。 環境採用台灣九份的黃金山城和昇平戲院作主題,以懷舊九份街頭為主調。 環境採用台灣九份的黃金山城和昇平戲院作主題,以懷舊九份街頭為主調。 環境採用台灣九份的黃金山城和昇平戲院作主題,以懷舊九份街頭為主調。 環境採用台灣九份的黃金山城和昇平戲院作主題,以懷舊九份街頭為主調。 店內更掛起特色「九份飽」紅燈籠，呈現獨特風格。

品嚐香氣四溢的台灣美食

台灣美食文化獨樹一格，以夜市小吃和早餐作為代表的經典美食，吸引了無數食客的胃口。傳統滷肉一直以其複雜的烹煮過程而聞名，九份飽不斷鑽研烹調的方法，將火候、調味和特制配料融合得宜。在選材上，他們精心挑選肥瘦適中的五花肉，並堅持保留肉皮，以熬出豐富的膠質，使滷肉的口感更為出色。經過燙、滷、燜等關鍵步驟，九份飽的滷肉散發出令人垂涎欲滴的香氣，絕對是不能錯過的美味享受。

台灣美食文化獨樹一格，以夜市小吃和早餐作為代表的經典美食，吸引了無數食客的胃口。

台灣美食文化獨樹一格，以夜市小吃和早餐作為代表的經典美食，吸引了無數食客的胃口。

品味台灣早夜市必點推介

九份芋圓(冷/溫)HK$40｜清爽的仙草帶著淡淡的草香，滑順的豆花配上軟糯香甜的芋圓，口感綿密，猶如絕妙的涼感搭配。 地瓜拉餅HK$28｜外皮煎得金黃酥脆，內層鬆軟香甜的地瓜餡，口感絕佳。搭配特製醬料，酸甜微辣，增添層次。 珍珠奶茶HK$23｜招牌珍珠奶茶，色澤誘人，帶著微微的茶香。濃郁香醇的紅茶與頂級鮮奶完美融合，口感滑順，回甘香甜。 紅燒牛筋腩油麵HK$60｜入口酥軟嫩滑的牛筋腩與彈牙的油麵完美結合，湯汁濃郁香濃，滋味豐富。紅燒的風味深厚，每一口都散發著令人垂涎欲滴的誘人香氣。 海苔肉鬆起司蛋餅HK$39｜新鮮的台灣直送蛋餅皮，加入海苔、起司和肉鬆等豐富配料。金黃色的蛋皮，再淋上醬油膏和辣椒醬調味，帶來經典的早餐風味。 薯餅火腿蛋餅HK$35｜蛋餅外皮經煎至金黃香脆，薯餅外酥內軟，火腿鮮嫩多汁。結合了鹹香的火腿和酥脆的薯餅，營造出絕妙的配搭。 懷舊滷肉飯(大)HK$45｜精心挑選的五花肉，每口咬下，皆充滿豐富的膠質。獨特滷汁加入特制配料，烹製出的滷肉香氣四溢，肥美甘香，每粒米飯吸盡滷 鹽酥雞HK$38｜採用優質的美國雞腿肉，並經過專業的製作過程，使鹽酥雞保持鮮嫩多汁的口感。最後，撒上一層胡椒鹽，更添美味風味。

新店開張期間限定優惠

凡惠顧正價餐點+$15即歎到「懷舊滷肉飯()」乙份

為慶祝新店登陸紅磡黃埔新邨，在優惠期間118日至1121日內，凡蒞臨全線「九份飽」惠顧任何正價餐點，以$15 即可享「懷舊滷肉飯()」乙份。

條款及細則：

優惠期：202311821日。

優惠全線分店全日供應，只限堂食。

每人每次光顧可享用優惠乙次。

此優惠不能兌換現金或其他產品及不可與其他優惠同時使用。

食品圖片只供參考。

本公司有權修改有關條款及細則、更改或終止有關優惠，而不作另行通知。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

凡惠顧正價餐點+$15即歎到「懷舊滷肉飯(小)」乙份

九份飽(黃埔新邨佳富樓) 新店

地址：九龍黃埔新邨船塢街99F號佳富樓地下4N號舖

電話：2989 9529

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

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