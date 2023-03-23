美食優惠｜土瓜灣二刀流串燒居酒屋 免費任飲清酒食串燒 只限1天！

土瓜灣的街坊有口福了！二刀流串燒居酒屋由土生土長的土瓜灣人文師傅主理，提供逾 80 款食物，串燒、刺身、酒餚、天婦羅、一品料理、甜品樣樣齊。為慶祝開幕，推出限時優惠，清酒串燒免費任飲任食！
土瓜環高質居酒屋
小店用上日本豊洲空運到港的新鮮食材，特別鮮甜美味；刺身擺盤精緻、串燒種類選擇甚多，主打不同部位的雞類、如雞掌心及雞腳筋，同時亦有港人至愛牛舌、豚肉和蔬菜類等，餐廳提供 6 款不同日本鹽配搭不同食材，分別是柚子鹽、梅鹽、竹炭鹽、咖喱鹽、檸檬鹽和一味粉，廚師會推介心水配搭，客人可按自己喜好選擇食用，同一款食材卻享有不同滋味。份量大而肥美的燒花魚一夜干，性價比高；天婦羅即叫即炸，輕盈的麵衣包裹著新鮮的海蝦，酥脆層次口感令你一試難忘。店舖亦有多款日本酒供應，週末或者下班後來放鬆一下，和朋友喝酒暢談都是十分推薦，給你一個愉快的用餐體驗。
二刀流串燒居酒屋
地址 ：土瓜灣譚公道 2 號地舖
營業時間 ：星期一至日 12:00 - 14:30、18:00 - 23:00
聯絡電話 ：2657 8827
開幕優惠：
日期：2023 年 3 月 24 日（只限一天）
時間：12:00-16:30 & 17:30-22:00 （16:30-17:30休息）
詳情：免費食串燒、小食、清酒無限暢飲
特色串燒：雞尾、白鱔、富士蘋果豚肉卷（各 1 串）
指定清酒無限暢飲
牛油蒜蓉枝豆 1 客
*條款及細則：
用餐時間為 60 分鐘。
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