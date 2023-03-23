美食優惠｜土瓜環二刀流串燒居酒屋 免費任飲清酒食串燒 只限1天！

土瓜環的街坊有口福了！二刀流串燒居酒屋由土生土長的土瓜灣人文師傅主理，提供逾 80 款食物，串燒、刺身、酒餚、天婦羅、一品料理、甜品樣樣齊。為慶祝開幕，推出限時優惠，清酒串燒免費任飲任食！

土瓜環高質居酒屋

小店用上日本豊洲空運到港的新鮮食材，特別鮮甜美味；刺身擺盤精緻、串燒種類選擇甚多，主打不同部位的雞類、如雞掌心及雞腳筋，同時亦有港人至愛牛舌、豚肉和蔬菜類等，餐廳提供 6 款不同日本鹽配搭不同食材，分別是柚子鹽、梅鹽、竹炭鹽、咖喱鹽、檸檬鹽和一味粉，廚師會推介心水配搭，客人可按自己喜好選擇食用，同一款食材卻享有不同滋味。份量大而肥美的燒花魚一夜干，性價比高；天婦羅即叫即炸，輕盈的麵衣包裹著新鮮的海蝦，酥脆層次口感令你一試難忘。店舖亦有多款日本酒供應，週末或者下班後來放鬆一下，和朋友喝酒暢談都是十分推薦，給你一個愉快的用餐體驗。