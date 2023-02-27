美食優惠｜太古城中心「激安饗樂祭」 搶過萬張6折餐飲現金券及4折甜點券

太古城中心最近有多間食肆進駐，包括東京米芝蓮壽司料理殿堂店「鮨．齋藤 Sushi Saito」的副線江戶前壽司品牌「鮨孝 Sushi Taka」、連續5年榮獲泰國米芝蓮必比登推介的「Baan Phadthai」、出售日本百年麵包店「神戶屋 Kobeya」直送麵包店「PAN Festival」及首次登陸香港的日本人氣小熊溫泉火鍋「くまちゃん温泉」。太古城中心由3月1日至3月31日期間，一連4個星期推出限定優惠，包括「激安饗樂祭」搶購超過30間人氣餐飲商戶之6折餐飲現金券及4折甜點券。此外，顧客更可參加「連環饗樂賞」，於指定餐飲商戶消費滿指定金額即可換領高達$150餐飲禮券。

過江龍及米芝蓮餐廳 進駐「 Carnival 」及「 APITA Eatery 」

美食廣場「Carnival」有多間全新進駐的食肆，包括米芝蓮二星「鮨齋藤」的副線、提供職人級江戶前壽司的正宗江户前壽司店「鮨孝 Sushi Taka」，及連續5年榮獲泰國米芝蓮必比登推介，首推無骨海南雞飯、虎蝦金邊粉的「Baan Phadthai」，加上首次開設海外分店的日本北海道人氣過江龍小熊溫泉火鍋「くまちゃん温泉」。

至於日式料理忠粉則可於全面翻新的美食廣場「APITA Eatery」盡情尋味，滋味之選包括源自築地、以獨特粉漿烹調各式天婦羅丼的「Ageten 揚天」、榮獲Karaage Grand Prix金獎炸雞的「Tonkotsu 8 by 三田製麵所」、日式傳統廚藝的魚定食專門店「Hyaku Man Goku百萬石」及人氣鐵板料理的「Hello Teppan 鉄板 !」。

除了兩個美食廣場外，各款新派特色餐飲亦遍布於商場及周邊不同角落，包括以精緻的西日式意粉、手工下午茶及手調特飲的「SENSU」、主打爐端燒料理的「幸福鳥Shiawase Yakitori」、提供多款燒肉放題及和風美食的人氣日式燒肉餐廳「炎舞家Enbuya」，以及由日本人主理、以正宗札幌味噌拉麵聞名的「六味屋 Mutsumiya」。