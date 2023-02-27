美食優惠｜太古城中心「激安饗樂祭」 搶過萬張6折餐飲現金券及4折甜點券

太古城中心最近有多間食肆進駐，包括東京米芝蓮壽司料理殿堂店「鮨．齋藤 Sushi Saito」的副線江戶前壽司品牌「鮨孝 Sushi Taka」、連續5年榮獲泰國米芝蓮必比登推介的「Baan Phadthai」、出售日本百年麵包店「神戶屋 Kobeya」直送麵包店「PAN Festival」及首次登陸香港的日本人氣小熊溫泉火鍋「くまちゃん温泉」。太古城中心由3月1日至3月31日期間，一連4個星期推出限定優惠，包括「激安饗樂祭」搶購超過30間人氣餐飲商戶之6折餐飲現金券及4折甜點券。此外，顧客更可參加「連環饗樂賞」，於指定餐飲商戶消費滿指定金額即可換領高達$150餐飲禮券。
過江龍及米芝蓮餐廳 進駐「Carnival」及「APITA Eatery」
美食廣場「Carnival」有多間全新進駐的食肆，包括米芝蓮二星「鮨齋藤」的副線、提供職人級江戶前壽司的正宗江户前壽司店「鮨孝 Sushi Taka」，及連續5年榮獲泰國米芝蓮必比登推介，首推無骨海南雞飯、虎蝦金邊粉的「Baan Phadthai」，加上首次開設海外分店的日本北海道人氣過江龍小熊溫泉火鍋「くまちゃん温泉」。
至於日式料理忠粉則可於全面翻新的美食廣場「APITA Eatery」盡情尋味，滋味之選包括源自築地、以獨特粉漿烹調各式天婦羅丼的「Ageten 揚天」、榮獲Karaage Grand Prix金獎炸雞的「Tonkotsu 8 by 三田製麵所」、日式傳統廚藝的魚定食專門店「Hyaku Man Goku百萬石」及人氣鐵板料理的「Hello Teppan 鉄板 !」。
除了兩個美食廣場外，各款新派特色餐飲亦遍布於商場及周邊不同角落，包括以精緻的西日式意粉、手工下午茶及手調特飲的「SENSU」、主打爐端燒料理的「幸福鳥Shiawase Yakitori」、提供多款燒肉放題及和風美食的人氣日式燒肉餐廳「炎舞家Enbuya」，以及由日本人主理、以正宗札幌味噌拉麵聞名的「六味屋 Mutsumiya」。
「激安饗樂祭」 連續4周搶6折餐飲電子現金券及4折甜點券
太古城中心由3月1日起，一連4個星期三推出「激安饗樂祭」，可搶購32間人氣餐飲商戶之6折餐飲電子現金券及4折限時搶購甜點券，登入SHOPPING+網站shoppingplus.swireproperties.com，即可以搶購過萬張餐飲電子現金券。食客更可於指定星期一及星期五，以4折價錢限時搶購甜點換領券，參與商戶包括甜品控必吃的「COVA」、「一芳」、「LIFETASTIC PATISSERIE」、「Haagen-Dazs」、午間小憩的「人在茶菓間」、「Pret A Manager」等，甜點控萬勿錯過。
「連環饗樂賞」多買多賞 換領$150餐飲禮券
推廣期內，凡於太古城中心商場內指定餐飲商戶以電子貨幣消費滿指定金額，及下載TAIKOO+流動應用程式並登記成為LIVE+會員，即可換領高達$150電子餐飲禮券。
逢星期一至日以電子貨幣消費滿$500或以上，即可獲贈$50指定消費電子餐飲禮券。凡消費滿$100即可使用一張；消費滿$200可使用兩張，如此類推。逢星期六日更有加碼額外限定獎賞，以電子貨幣消費滿$1,000或以上，更可獲增$50指定消費電子餐飲禮券及$100晚市堂食電子餐飲禮券，凡惠顧晚市堂食並於晚上6時或以後結帳方即使用此禮券，「吃」得多，賞愈得多。