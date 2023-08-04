美食優惠｜太興集團推出跨品牌app「小火伴」 登記做會員送$100迎新禮券/節日限定優惠

太興集團推出全新「小火伴」應用程式，結合外賣自取、外送速遞、網店購物3大功能，「小火伴」更邀請3位新生代「火伴」包括曾比特（Mike）、陳葦璇（Kira）及涂毓麟（Oscar）拍攝全新廣告，以青春活力形象介紹各項新功能。
節日期間限定優惠
全新的「小火伴」將化身成為大家日常生活的最佳伙伴，用家可透過手機App，隨時隨地獲取太興集團旗下餐飲品牌及超過 150間分店的最新資訊。會員更可以領取及使用優惠券，更將配合不同季節及節日推出期間限定優惠，帶來精彩優惠折扣。除此之外，顧客更可以透過「小火伴」應用程式使用「外賣自取」、「外送速遞」以及「網店購物」服務，多種美食「火」速送到，讓顧客更有效管理日常行程及時間。
「小火伴」第一階段應用程式三大功能
「外賣自取」：於「小火伴」下單後，用戶到分店便可立即取餐，節省等外賣時間。
「外送速遞」：於「小火伴」下單後，餐點「火」速送到，服務率先登陸旺角區，之後陸續覆蓋港九新界。
「網店購物」：顧客可透過應用程式購買太興包裝食品（罐裝飲品、罐裝食品、滴雞精等），更方便快捷。
登記成會員即享$100迎新禮券
由即日起登記成為會員，即可享有超過$100迎新禮券，禮券更適用於太興集團旗下多間食肆，包括太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、稻埕飯店以及花椒子等多個美食品牌。太興更預告，第二階段「小火伴」更將陸續推出全新功能，大家記得留意。