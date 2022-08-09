美食博覽關注組︱同場四項盛事 必看必買之選

全城期待的美食博覽後天揭幕，同期(本月11至15日)還有家電．家品．博覽、美與健生活博覽、香港國際茶展及中醫藥會議在香港會展舉行。除了搜羅世界各地的美食佳餚，記得參觀同場的三個展覽，必有意外收獲！
在家電．家品．博覽，將會找到多款智能家居、廚房電器和家庭用品，當中少不了港人熟識的多個展商及時尚生活品牌，如德國孖人牌、樂信牌、雅芳婷等；又會展示各種家居設計元素，如何將創新科技融入生活。今年更新設了「創藝坊」展區，介紹由青年初創企業所帶來的特色文創商品，「文青」們絕對不容錯過！
美與健生活博覽則有多元化的美妝和適健產品，不論是護膚美顏、排毒修身或是強身健體，想內外健美的入場者，定必能找到心水產品。另外，香港國際茶展亦帶來多款名茶，包括雲南大益茶、普洱生熟茶餅及古樹茶、港式奶茶家用沖茶套裝等，喜歡研究茶藝的朋友也會樂而忘返。
此外，中醫藥會議將在本月11及12日舉行，為業者提供專業中醫藥資訊。今年請來17位來自世界各地的重量級講者，討論中西結合研究的成果及分享成功個案，會議以實體及網上混合模式舉行，免費登記，讓更多與會人士可與講者交流。
在各個展覽開放期間，貿發局將安排一連串市場資訊研討會及行業活動，瀏覽美食博覽網站www.hkfoodexpo.hktdc.com/tc，可了解最新資訊及各項活動詳情。
各項展覽開放日期及時間：
日期
美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽：
8月11日至15日(星期四至星期一)
美食博覽「尊貴美食區」：
8月11日至14日(星期四至星期日)
美食博覽「貿易區」及香港國際茶展：
8月11日至13日(星期四至星期六)
時間
8月11日 至14日：上午10時至晚上10時
(美食博覽「貿易區」及香港國際茶展於8月13日下午6時結束)
8月15日：上午10時至下午6時
地點
香港會議展覽中心
票價
- 美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：港幣25元
- 以上展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票：港幣40元
- 「上午進場票」優惠：8月11、12及15日(星期四、五及一)，中午12時前入場，只需港幣10元(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
備註：入場人士可追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」
- 「晚間進場票」優惠：8月11、12、13及14日(星期四至星期日)晚上6時後入場，只需港幣10元(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
備註：入場人士可追加港幣15元參觀即晚的「尊貴美食區」
- 傷健人士票價：港幣10元(可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」)
備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
- 訪港人士票價：港幣20元(「尊貴美食區」套票為30元)
備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票
- 3歲或以下小童及65歲或以上的長者(持長者咭或有效年齡證明文件)免費入場
購票方法
- 門票於快達票網站、購票熱線及香港會議展覽中心的售票處公開發售
- 電子入場券可於01空間電子門票銷售平台、全線7-11及Circle K便利店、鄰住買及八達通手機應用程式有售
美食博覽
家電．家品．博覽
美與健生活博覽
香港國際茶展
國際現代化中醫藥及健康產品會議
icmcm.hktdc.com/tc
「8月食．住．買」
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