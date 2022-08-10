美食博覽關注組︱擸盡優惠攻略

一年一度的美食博覽明天正式揭幕！第二階段電子消費券剛剛於8月7日發放，大會積極鼓勵展商採用電子支付系統，當中九成展商會支援至少一項電子消費券支付方式，方便大家在美食博覽及其他同期展覽盡情購物啦！
今屆美食博覽繼續提供「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，進場時間分別為中午12時前及晚上6時後，售價同為港幣10元正，大人小童同價。留意「上午進場票」優惠只適用於8月11、12及15日，而「晚間進場票」優惠只適用於8月11至14日。想盡享優惠，記得這兩款優惠票只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場！
今年大會亦搞搞新意思，將與直播平台LOOPLIVE合作，於展覽期間舉行「睇直播，買『正』貨」活動。只需要下載LOOPLIVE的應用程式，即可觀看KOL直播介紹特色產品，還有多項快閃購物優惠！同時，展會期間每天會舉行多買多賞幸運大抽獎，獎品包括各式美食、健康用品甚至五星級酒店住宿套票。消費愈多，中獎機會愈大。
最後，入場前在「8月食．住．買」網頁預先下載電子優惠券，購物時出示即時享用折扣。一蚊雞煲、鮑魚麵禮盒、榴槤冰皮月餅等近200種優惠在會場等你換購！
最後，入場前在「8月食．住．買」網頁預先下載電子優惠券，購物時出示即時享用折扣。一蚊雞煲、鮑魚麵禮盒、榴槤冰皮月餅等近200種優惠在會場等你換購！
8月展覽會場將不設實體門票銷售，大會鼓勵參觀人士入場前預先購買實體門票或電子入場券。購票渠道包括：
實體門票：
- 快達票網站
- 購票熱線
- 香港會議展覽中心的售票處公開發售
電子入場券：
- 01空間電子門票銷售平台
- 全線7-11及Circle K便利店
- 鄰住買應用程式
- 八達通手機應用程式
*參觀人士亦可以八達通即時付費入場。
大家可瀏覽美食博覽網站(hkfoodexpo.hktdc.com/tc)及「8月食．住．買」網站(https://ecoupon.hktdc.com/food/)，掌握更多購票資訊、多買多賞幸運大抽獎條款和其他優惠詳情。
各項展覽開放日期及時間：
日期
美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽：
8月11日至15日（星期四至星期一）
美食博覽「尊貴美食區」：
8月11日至14日（星期四至星期日）
美食博覽「貿易區」及香港國際茶展：
8月11日至13日（星期四至星期六）
時間
8月11日 至14日：上午10時至晚上10時
（美食博覽「貿易區」及香港國際茶展於8月13日下午6時結束）
8月15日：上午10時至下午6時
地點
香港會議展覽中心
票價
- 美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：港幣25元
- 以上展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票：港幣40元
- 「上午進場票」優惠：8月11、12及15日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）
備註：入場人士可追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」
- 「晚間進場票」優惠：8月11、12、13及14日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）
備註：入場人士可追加港幣15元參觀即晚的「尊貴美食區」
- 傷健人士票價：港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）
備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）
- 訪港人士票價：港幣20元（「尊貴美食區」套票為30元）
備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票
- 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場
購票方法
- 門票於快達票網站、購票熱線及香港會議展覽中心的售票處公開發售
- 電子入場券可於01空間電子門票銷售平台、全線7-11及Circle K便利店、鄰住買及八達通手機應用程式有售
美食博覽
家電．家品．博覽
美與健生活博覽
香港國際茶展
國際現代化中醫藥及健康產品會議
icmcm.hktdc.com/tc
「8月食．住．買」
衞生措施及健康資訊