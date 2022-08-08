美食博覽2022｜8.11星期四開鑼 新穎推介搶先看

香港人十分關注美食動向，大家又有否加入燒賣關注組、沙嗲牛肉麵關注組呢？想食盡最強美食，就要緊貼2022年美食博覽關注組了！今年美食博覽將於本月11至15日(星期四至星期一)一連五日於香港會議展覽中心舉行，大會以「生活新體驗．體驗新生活」為題，為公眾締造美食盛會。
想把美食帶回家隨時品嚐？美食博覽的「公眾館」雲集各種方便產品，例如即食懶人花膠碗仔翅、無添加養生黃酒雞煲和臘味自熱煲仔飯，只需簡單加熱便可即食，加餸一流！博覽亦為素食者搜羅各種健康選擇，不知泰式青咖喱植物雞肉及純植物蟹餅是否合你心意？此外，館內的「美食薈萃廊」網羅多個知名本地品牌，包括美心、大班、日清、壽桃、道地、萬洲國際等，今年亦新加入美而廉、安記海味，為消費者帶來更多選擇。
頂級精品佳餚「尊貴美食區」
另一邊廂，展示頂級精品佳餚的「尊貴美食區」將一連四天(本月11至14日)向公眾開放，今年新增的「啤酒．暢飲」主題，帶來多間本地手工啤酒廠的精釀啤酒，當然還有各式人氣手工月餅及禮盒等選擇。此區更有西班牙片裝風乾和牛、來自日本青森的76年歷史老店「二階堂本店」的青森蘋果寶石果凍、熟成刺身等優質美食。
美食博覽門票現已開售，大家記住瀏覽美食博覽網站www.hkfoodexpo.hktdc.com/tc了解最新資訊及活動詳情。到時見！
各項展覽開放日期及時間：
美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽：
8月11日至15日(上午10時至晚上10時，8月15日至下午6時)
美食博覽「尊貴美食區」：
8月11日至14日(上午10時至晚上10時)
美食博覽「貿易區」及香港國際茶展：
8月11日至13日(上午10時至晚上10時，8月13日至下午6時)
地點：香港會議展覽中心
票價：
- 美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：港幣25元
- 以上展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票：港幣40元
- 「上午進場票」優惠：8月11、12及15日(星期四、五及一)，中午12時前入場，只需港幣10元(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
備註：入場人士可追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」
- 「晚間進場票」優惠：8月11、12、13及14日(星期四至星期日)晚上6時後入場，只需港幣10元(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
備註：入場人士可追加港幣15元參觀即晚的「尊貴美食區」
- 傷健人士票價：港幣10元(可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」)
備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
- 訪港人士票價：港幣20元(「尊貴美食區」套票為30元)
備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票
- 3歲或以下小童及65歲或以上的長者(持長者咭或有效年齡證明文件)免費入場
購票方法
- 門票於快達票網站、購票熱線及香港會議展覽中心的售票處公開發售
- 電子入場券可於01空間電子門票銷售平台、全線7-11及Circle K便利店、鄰住買及八達通手機應用程式有售
網址：
美食博覽
家電．家品．博覽
美與健生活博覽
香港國際茶展
國際現代化中醫藥及健康產品會議
「8月食．住．買」
衞生措施及健康資訊