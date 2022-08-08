美食博覽2022｜8.11星期四開鑼 新穎推介搶先看

香港人十分關注美食動向，大家又有否加入燒賣關注組、沙嗲牛肉麵關注組呢？想食盡最強美食，就要緊貼2022年美食博覽關注組了！今年美食博覽將於本月11至15日(星期四至星期一)一連五日於香港會議展覽中心舉行，大會以「生活新體驗．體驗新生活」為題，為公眾締造美食盛會。

想把美食帶回家隨時品嚐？美食博覽的「公眾館」雲集各種方便產品，例如即食懶人花膠碗仔翅、無添加養生黃酒雞煲和臘味自熱煲仔飯，只需簡單加熱便可即食，加餸一流！博覽亦為素食者搜羅各種健康選擇，不知泰式青咖喱植物雞肉及純植物蟹餅是否合你心意？此外，館內的「美食薈萃廊」網羅多個知名本地品牌，包括美心、大班、日清、壽桃、道地、萬洲國際等，今年亦新加入美而廉、安記海味，為消費者帶來更多選擇。