美食博覽2024｜奇華餅家必搶9大優惠 奶皇月餅$40/2個 $100熊貓福袋 全新「黑松露金華火腿五仁月餅」8折

美食博覽2024將於8月15至19日舉行，而奇華餅家將在現場設置攤位 (號碼：1D-D02)，為大家帶來9大精彩優惠，包括會場限定「迪士尼‧彼思系列」Sweet Dreams月餅禮盒及禮券、超值「奇華熊貓福袋」、「每日新鮮焗製現烤奶皇月」等，下文即睇優惠詳情！ 美食節優惠推介｜每日新鮮奶皇月餅$40/2個 奇華餅家的「奶皇系列」味道香濃口感幼滑，一直人氣十足！在美食博覽期間，將為大家帶來每日新鮮焗製的奶皇月餅，讓大家提早品嚐中秋美味。美食博覽限定價$40購買奇華奶皇月餅 (2個裝) (價值$64)，顧客憑會場的優惠券，更可以超筍優惠價$100購買三盒(價值$192)，備有兩款配搭可供顧客選擇。 (1) 每日新鮮奶皇月套裝一：蛋黃奶皇及朱古力奶皇各一個；

(2) 每日新鮮奶皇月套裝二：蛋黃奶皇及伯爵茶奶皇各一個。

美食節優惠推介｜奇華熊貓福袋$100 「奇華熊貓福袋」每年都是搶手貨，內含7款奇華人氣餅食，包括鬆脆可口的「家鄉什錦蛋卷禮盒」一盒、充滿蛋香口感豐富的「馬仔」(4件裝) 一包、散發濃郁牛油香氣的「牛油曲奇」一包、傳統經典口味的「冬蓉老婆餅」一件、香甜鬆軟「細雞蛋糕」一件、清甜酥脆的「迷你合桃酥」(6件裝) 一包、酸甜不膩的「鳳梨金酥」一件。會場限定價$100(總值$183.5) ，必搶！ 美食節優惠推介｜購物滿$380即送$30優惠券 在美食博覽奇華攤位每次消費滿$380 (嫁喜餅咭除外)，即可獲贈$30優惠券一張。顧客可憑此券親臨奇華餅家香港各分店 (香港國際機場分店除外)，選購正價產品滿$100，即可作$30使用。 美食節優惠推介｜各款奇華至尊月餅、月餅券8折 為了讓無法抽時間到現場的顧客都可享受一年一度的優惠，奇華全線分店 (香港國際機場分店除外)、奇華網店於8月15日至19日期間與會場同步推出各款至尊月餅及月餅券8折優惠，中秋將至，大家一於把握機會選購優質月餅！

美食節優惠推介｜全新「黑松露金華火腿五仁月餅」8折 奇華今年新出全新「迷你黑松露金華火腿五仁月餅」，在中式傳統月餅中加入嚴選意大利的黑松露，揉合西式頂級與中式尊貴的食材，黑松露獨有的甘香、金華火腿的鮮美、五仁的口感，令人一試歎忘！在美食博覽期間於會場、奇華全線分店 (香港國際機場分店除外) 及奇華網店可享美食博覽限定8折優惠 (每盒原價$298)。 美食節優惠推介｜迪士尼‧彼思系列Sweet Dreams走馬燈月餅禮盒$270 「迪士尼‧彼思系列Sweet Dreams走馬燈月餅禮盒」(6個裝) 一盒或禮券一張，以美食博覽限定價$270 (價值$328) 發售。整個禮盒以旋轉走馬燈設計，齊集三部彼思電影的四位人氣角色與您同遊夢鄉，包括《怪獸公司》的毛毛及大眼仔米高、《反斗奇兵3》的勞蘇及《玩轉腦朋友》的阿愁，大人小朋友都一定鍾意。而月餅亦有4款創新果味奶皇月餅，分別是勞蘇的「士多啤梨奶皇月餅」、阿愁的「芒果奶皇月餅」(芝麻口味餅皮) 各兩件，以及毛毛的「藍莓奶皇月餅」(紫薯口味餅皮)、大眼仔米高的「抹茶蛋黃奶皇月餅」(抹茶口味餅皮) 各一件。



美食節優惠推介｜迪士尼‧彼思系列Sweet Dreams奶皇月餅禮盒(單個裝)$40 「迪士尼‧彼思系列Sweet Dreams奶皇月餅禮盒(單個裝)」美食博覽限定價$40 (價值$46) ，如想加配搭同款造型「迪士尼‧彼思系列Sweet Dreams造型斜孭袋」，更可以美食博覽套裝限定價$100元 (價值$184) 入手，造型超可愛！ 美食節優惠推介｜每日限量100套！「迪士尼‧彼思系列」HAPPY DAYS禮盒$150 迪士尼‧彼思系列HAPPY DAYS曲奇禮盒」(三款) 配「迪士尼‧彼思系列HAPPY DAYS雨傘」一把，以美食博覽限定價$150 (價值$266) 。禮盒兩面分別配有不同角色，盛載着不同口味的酥脆曲奇，包括：巴斯光年及三眼仔禮盒中內有「杏仁片朱古力曲奇」；胡迪及翠絲禮盒中是「小紅莓牛油曲奇」；大眼仔米高及毛毛禮盒載有「腰果牛油曲奇」。 美食節優惠推介｜迪士尼‧彼思系列HAPPY DAYS小食禮盒$150 「迪士尼‧彼思系列HAPPY DAYS小食禮盒」美食博覽限定價$150 (價值$270)，禮盒外型色彩繽紛，齊集多位迪士尼人氣角色，禮盒內盛載多款滋味小食，包括經典可口的「牛油曲奇」印上可愛的三眼仔、香甜鬆化的「鳳梨金酥」、口感豐富的「芝麻餅」、金黃香脆的「迷你合桃酥」，以及香醇酥脆的「特濃朱古力蛋卷」。

