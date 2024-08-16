美食博覽2024｜盤點家電家居+美與健博覽5大免費活動 免費剪髮+按摩/換Snoopy匙羹

美食博覽2024於8月15日在香港會議展覽中心正式開鑼，而除了美食博覽外，同期還有美與健生活博覽及家電· 家居·博覽，兩個博覽會都有推出唔同的免費活動供群眾參加，以下盤點美與健及家電家居博覽展場內的5大免費活動，大家可以趁着美食博覽期間，一飛同行同時參與相關活動！

速剪理髮店以「平」和「快」著稱，而今年美與健生活博覽就有貿發局與香港美髮美容業商會合作推出的「免費速剪」活動，由一眾年青髮型師為參加人士免費提供剪頭髮或頭髮造型服務，當中更有不少明星髮型師，髮型師質素絕對有保證！不過需注意每日只有30個免費名額，建議可以預先領取籌號，預約想要的時段後再重返攤位剪頭髮。如果錯過了免費名額亦只需通過PayMe應用程式繳付HKD$45（現金價$60）便可享有同樣服務，比一般速剪或街坊理髮店更為便宜！

今年美與健生活博覽特設與Art Dreamer合作的畫廊，所以亦有提供免費的現場繪畫工作坊，包括彩虹書法工作坊、掐絲琺瑯香水瓶工作坊和寫實木顏色繪畫工作坊等，而工作坊入場門票將於工作坊開始前一小時在工作坊場地登記處派發，名額有限，先到先得，建議有興趣的話可以預先在工作坊場地附近輪候。

美與健生活博覽集合不同與美容及健康相關的攤位，其中亦有各種免費現場體驗，例如箍牙評估、皮米美肌、磁叉療程等，因此可以趁展覽期間體驗各種平日需付費的服務，遇到適合的療程才作購買。

美與健生活博覽及家電· 家居·博覽內有不少攤位都有提供免費按摩或按摩椅試坐活動，特別適合逛一整天展覽後放鬆一下身體或雙腿。而親手按摩或試坐按摩椅一般為10至15分鐘一節，因此可以趁著逛街中途稍作休息，養足精神後繼續「血拼」！

家電家居博覽｜Snoopy逐個捉（換領Snoopy匙羹）

為慶祝第10屆家電· 家居·博覽及Snoopy Peanuts Beagle Scouts系列50週年，貿發局舉辦了「Snoopy逐個捉」活動，在展覽廳3FG內一共擺放了8個史努比展版，參加者只須與其中4個不同的史努比展版進行自拍便有機會換領Snoopy匙羹一隻，每日限量50個，先到先得，派完即止。

【參加活動方法】

1. 展覽廳3FG內分佈著八個史努比展版，參加者須與其中不同的四個史努比展版進行自拍。

2.與史努比展版自拍後，參加者可帶著自拍照前往展覽廳3G家電•家居•舞台「Snoopy逐個捉禮品券換領處」給工作人員進行驗證。驗證成功的參加者將被發放一張禮品券，參加者亦須提供全名（須與香港身份證上相同）及雷話號碼作記錄。

3. 憑著禮品券，參加者可於同一天在攤位3F-C22換領一份精美的史努比禮品。每日會發放50張禮品券，換領禮品券先到先得，換完即止。