美食博覽2024｜美食節搶先睇！必搶一蚊雞/鮑魚/豬手/榴槤銅鑼燒

今年美食博覽將於8月15至19日舉行，同場亦有美與健生活博覽、美食商貿博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽及香港國際茶展，五大展覽共有超過1,840家展商。今年食品參展商特別多$1優惠吸客，即睇以下必掃優惠美食！

今年安記帶來高達10呎巨型蟹皇和參加者玩「蟹」逅鮑魚飛「鮑」遊戲，共送出800罐即食鮑魚，價值＄36,000。每名參加者最少可獲得50罐鮑魚回家，參加者限時30秒內擲出最高分為優勝組別，即可獲得500罐即食溏心鮑魚系列（安記蟹皇溏心鮑、安記金牌溏心鮑、安記金蠔醬油溏心鮑及安記鮑魚花膠佛跳牆隨機送出），價値$22,500。遊戲只限在首日頭9位在場外排隊購票進場的參觀人士

馬來西亞國家級指定招呼貴賓榴槤產品品牌帝一榴，從馬來西亞直送熱賣貓山皇月餅、貓山皇榴槤果蓉杯，亦特價$1發售 D24榴槤噹噹，類似日式銅鑼燒配以D24榴槤蓉夾心，每日特價限量供應20份。

自家品牌鱻在中山市自設水產養殖基地，以有機蠶豆作為魚飼料，養殖脆肉鯇魚至少120日，魚肉肥美，產品由前美心中菜部行政總廚黃健欽師傳做研發，其中幾款魚肉均獲世界品質評鑑大賞。會場每日發售$1精選產品，輪流推無骨脆肉鯇魚片、無骨黑魚片、順德濃湯魚腐、順德鯪魚球及重慶麻辣水煮魚醬，每日限量100份。

美食博覽首日8月15日頭20名客人可以$1購買一隻雞，參加幸運星遊戲，有機會贏取白酒等產品，獎品總值高達$8000。

意大利松露品牌 Boscovivo 與本地手工啤酒廠吹啤啤，合作研發全港首創的黑松露醬香 Mocha啤酒，又與本地手工雪糕廠 Igloo 聯乘合作，推出開心果黑松露 Gelato，夠獨特！

選用內地製作的8年西伯利亞魚子，配上加入了蛋黃及蛋白拌勻的忌廉芝士，釀入雪糕筒中。

淖爾罕羊在內蒙古牧場的草原上自由放養，吃百種牧草及中草藥，喝純淨泉水，在無污染環境中生長，培育出肉質鮮嫩、蛋白質含量高的肉質，不含化學添加劑。

風靡歐美地區的超級食物 Has kap 藍靛果，來自波蘭，含有豐富花青素、多酚等強效抗氧化劑，有助延緩衰老，更被證實有效降低患癌風險。亦含有豐富膳食纖維、維生素C、鉀、鎂和鈣。一系列 藍靛果 產品有果汁、果醬及蜂蜜，藍靛果味道甚似藍莓。

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽詳情 ：

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽： 8 月 15 日 至 18 日上午 10 時至晚上 10 時， 8 月 19 日：上午 10 時至下午 6時

美食商貿博覽、香港國際茶展： 開放予貿易買家：8 月 15 日至 16 日（星期四至星期五） 開放予貿易買家及公眾：8 月 17 日（星期六）

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽： 8 月 15 日至 19 日（星期四至星期一）

美食商貿博覽、香港國際茶展： 8 月 15 日至 16 日：上午 10 時至下午 6 時， 8 月 17 日：上午 10 時至下午 5 時

地點：香港會議展覽中心

票價：

•美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽 2024 門票：每位港幣 30 元 (如參觀同日的尊貴美食區需另付追加票價港幣 $10) • 美食博覽公眾館及尊貴美食區、美與健生活博覽、家電．家居．博覽 2024 預售套票：每位港幣 36 元

8 月 1 至 14 日預售套票為每位港幣 36 元，於 8 月 15 至 19 日即日套票為每位港幣 40 元 (全線 7-Eleven 及 Circle K 便利店預售及即日套票均為 每位港幣$36 元。)

「上午進場票」優惠：8 月 15、16 及 19 日（星期四、五及一），中午 12 時前入場，只需港幣 10 元（只限於會場入口收費站，以 AlipayHK、 支付寶或八達通即時付費入場）

「晚間進場票」優惠：8 月 15、16、17 及 18 日（星期四至星期日）晚 上 6 時後入場，只需港幣 10 元（只限於會場入口收費站，以 AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

傷健人士票價：港幣 10 元（可追加票價港幣 10 元以參觀同日的「尊貴美食區」） 備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會 場入口收費站，以 AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）