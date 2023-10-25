美食嘉年華2023｜28/10葵涌運動場舉行9日！必買$1商品/超值福袋/PayMe優惠【附優惠券連結】

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「第10屆香港美食嘉年華」由10月28日至11月5日，一連9天假葵涌運動場舉行。這項年度美食和購物盛事設有超店300個攤位、趣味遊戲、工作坊、精彩表演、抽獎活動等。本次嘉年華優惠商品超多，更有$1特選商品、神秘大折扣超值福袋、開鑼及閉幕優惠、攤位優惠券等。如果想了解更多，便不要錯過下文啦！

美食嘉年華 2023 ｜展區介紹 第10屆香港美食嘉年華本第於10月28日至11月5日一連9日在葵涌運動場舉行。美食嘉年華場地面積達10,000平方米，攤位逾300個，並分成4大主題展區： 健康養生區 休閑食品區 餐飲用具區 為食Guide(集40個美食攤檔)

美食嘉年華 2023 ｜優惠 $1 貨品限量發售 美食嘉年華2023優惠多籮籮，大量產品低至1折限量發售。更會有$1貨品限量發售，包括潔膚膏、甘草陳皮、臘腸皇、潤腸皇、臘鴨髀等，優惠會分開在震撼開鑼及閉幕必買兩個時段，客人不用一鍋蜂去搶購。 震撼開鑼優惠：10月28日至11月1日 閉幕必買優惠：11月2至5日

美食嘉年華 2023 ｜精選低於 4 折 另外，美食嘉年華2023提供「震撼開鑼優惠」及「閉幕必買優惠」，於指定日期內，部分貨品亦將以低於4折價錢出售。

美食嘉年華 2023 ｜福袋大放送 美食嘉年華2023推出多款「神秘超值福袋」於會場內大放送；福袋以3折以下限量發售。

美食嘉年華 2023 ｜ PayMe 優惠 掃碼搶券！用PayMe消費滿$60或以上，即減$5。 美食嘉年華 2023 ｜攤位 優惠券 樂食Guide優惠券