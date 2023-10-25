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生活
2023-10-25 18:43:34

美食嘉年華2023｜28/10葵涌運動場舉行9日！必買$1商品/超值福袋/PayMe優惠【附優惠券連結】

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美食嘉年華2023｜28/10葵涌運動場舉行9日！必買$1商品/超值福袋/PayMe優惠【附優惠券連結】

美食嘉年華2023｜28/10葵涌運動場舉行9日！必買$1商品/超值福袋/PayMe優惠【附優惠券連結】

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「第10屆香港美食嘉年華」由1028日至115日，一連9天假葵涌運動場舉行。這項年度美食和購物盛事設有超店300個攤位、趣味遊戲、工作坊、精彩表演、抽獎活動等。本次嘉年華優惠商品超多，更有$1特選商品、神秘大折扣超值福袋、開鑼及閉幕優惠、攤位優惠券等。如果想了解更多，便不要錯過下文啦！

(圖片來源：FB@美食嘉年華) (圖片來源：FB@美食嘉年華) (圖片來源：FB@美食嘉年華) (圖片來源：FB@美食嘉年華)

美食嘉年華2023｜展區介紹

10屆香港美食嘉年華本第於1028日至115日一連9日在葵涌運動場舉行。美食嘉年華場地面積達10,000平方米，攤位逾300個，並分成4大主題展區：

健康養生區

休閑食品區

餐飲用具區

為食Guide(40個美食攤檔)

(圖片來源：FB@美食嘉年華)

(圖片來源：FB@美食嘉年華)

美食嘉年華2023｜優惠$1貨品限量發售

美食嘉年華2023優惠多籮籮，大量產品低至1折限量發售。更會有$1貨品限量發售，包括潔膚膏、甘草陳皮、臘腸皇、潤腸皇、臘鴨髀等，優惠會分開在震撼開鑼及閉幕必買兩個時段，客人不用一鍋蜂去搶購。

震撼開鑼優惠：1028日至111

閉幕必買優惠：1125

(圖片來源：FB@美食嘉年華)

(圖片來源：FB@美食嘉年華)

美食嘉年華2023｜精選低於4

另外，美食嘉年華2023提供「震撼開鑼優惠」及「閉幕必買優惠」，於指定日期內，部分貨品亦將以低於4折價錢出售。

閉幕必買優惠(圖片來源：香港美食嘉年華網站) 閉幕必買優惠(圖片來源：香港美食嘉年華網站) 閉幕必買優惠(圖片來源：香港美食嘉年華網站) 震撼開鑼優惠(圖片來源：香港美食嘉年華網站) 震撼開鑼優惠(圖片來源：香港美食嘉年華網站) 震撼開鑼優惠(圖片來源：香港美食嘉年華網站)
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美食嘉年華2023｜福袋大放送

美食嘉年華2023推出多款「神秘超值福袋」於會場內大放送；福袋以3折以下限量發售。

神秘超值福袋(圖片來源：香港美食嘉年華網站) 神秘超值福袋(圖片來源：香港美食嘉年華網站) 神秘超值福袋(圖片來源：香港美食嘉年華網站) 神秘超值福袋(圖片來源：香港美食嘉年華網站) 神秘超值福袋(圖片來源：香港美食嘉年華網站)

美食嘉年華2023PayMe優惠

掃碼搶券！用PayMe消費滿$60或以上，即減$5。

美食嘉年華2023｜攤位優惠券

樂食Guide優惠券

payme優惠(圖片來源：香港美食嘉年華網站)

payme優惠(圖片來源：香港美食嘉年華網站)

美食嘉年華2023｜第10屆香港美食嘉年華

日期：20231028日至115

地址：香港葵涌運動場 開放時間 上午11時至晚上9時；每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場

門票價錢：HK$57時後免費入場；身高1米以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士全日免費進場）

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