美食嘉年華2023｜28/10葵涌運動場舉行9日！必買$1商品/超值福袋/PayMe優惠【附優惠券連結】

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「第10屆香港美食嘉年華」由10月28日至11月5日，一連9天假葵涌運動場舉行。這項年度美食和購物盛事設有超店300個攤位、趣味遊戲、工作坊、精彩表演、抽獎活動等。本次嘉年華優惠商品超多，更有$1特選商品、神秘大折扣超值福袋、開鑼及閉幕優惠、攤位優惠券等。如果想了解更多，便不要錯過下文啦！
美食嘉年華2023｜展區介紹
第10屆香港美食嘉年華本第於10月28日至11月5日一連9日在葵涌運動場舉行。美食嘉年華場地面積達10,000平方米，攤位逾300個，並分成4大主題展區：
健康養生區
休閑食品區
餐飲用具區
為食Guide(集40個美食攤檔)
美食嘉年華2023｜優惠$1貨品限量發售
美食嘉年華2023優惠多籮籮，大量產品低至1折限量發售。更會有$1貨品限量發售，包括潔膚膏、甘草陳皮、臘腸皇、潤腸皇、臘鴨髀等，優惠會分開在震撼開鑼及閉幕必買兩個時段，客人不用一鍋蜂去搶購。
震撼開鑼優惠：10月28日至11月1日
閉幕必買優惠：11月2至5日
美食嘉年華2023｜精選低於4折
另外，美食嘉年華2023提供「震撼開鑼優惠」及「閉幕必買優惠」，於指定日期內，部分貨品亦將以低於4折價錢出售。
美食嘉年華2023｜福袋大放送
美食嘉年華2023推出多款「神秘超值福袋」於會場內大放送；福袋以3折以下限量發售。
美食嘉年華2023｜PayMe優惠
掃碼搶券！用PayMe消費滿$60或以上，即減$5。
美食嘉年華2023｜攤位優惠券
美食嘉年華2023｜第10屆香港美食嘉年華
日期：2023年10月28日至11月5日
地址：香港葵涌運動場 開放時間 上午11時至晚上9時；每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場
門票價錢：HK$5（7時後免費入場；身高1米以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士全日免費進場）