美食好去處︱亞洲素食展 全港最大型素食博覽

名廚坐鎮示範素食新潮流

今年活動「素食廚房」設有三大主題，包括名廚坐鎮、家常素食及環球素食，請來多位名廚示範烹調素食料理，從中式到西式，以至主食到甜品，讓你在素食廚房大飽眼福，欣賞各國料理。其中香港君悅酒店中菜行政總廚陳漢章師傅，會選用OMNI新豬肉，烹飪石鍋香煎羊肚菌新豬肉餅紅米飯，將素食美味發揮到極致。

香港四季酒店行政餅房主廚陳永雄師傅，會為大家示範純素巧克力忌廉伴雲呢拿燴香梨，以及無麩脆片大菜軟啫喱，快來欣賞大廚如何烹調出健康、美味、無負擔的甜食。Ovolo Hotels是全球首家以素食為主題的酒店，行政總廚Raul Tronco Calahorra將會示範Paneer tikka“Escabeche”with makhana curry and maitake mushroom，菜式為無麩質、不含雞蛋及堅果。