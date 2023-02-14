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2023-02-14 08:00:00

美食好去處︱亞洲素食展 全港最大型素食博覽

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香港四季酒店行政餅房主廚陳永雄師傅，即場教授製作健康美味的甜品。

《第九屆亞洲素食展》將於21719日，假香港會議展覽中心Hall 3FG舉行。今年主題「素之奇遇」，參展商達300個，600個品牌、5,000款素食產品，等待各位素食者發掘。

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名廚坐鎮示範素食新潮流

今年活動「素食廚房」設有三大主題，包括名廚坐鎮、家常素食及環球素食，請來多位名廚示範烹調素食料理，從中式到西式，以至主食到甜品，讓你在素食廚房大飽眼福，欣賞各國料理。其中香港君悅酒店中菜行政總廚陳漢章師傅，會選用OMNI新豬肉，烹飪石鍋香煎羊肚菌新豬肉餅紅米飯，將素食美味發揮到極致。

香港四季酒店行政餅房主廚陳永雄師傅，會為大家示範純素巧克力忌廉伴雲呢拿燴香梨，以及無麩脆片大菜軟啫喱，快來欣賞大廚如何烹調出健康、美味、無負擔的甜食。Ovolo Hotels是全球首家以素食為主題的酒店，行政總廚Raul Tronco Calahorra將會示範Paneer tikkaEscabechewith makhana curry and maitake mushroom，菜式為無麩質、不含雞蛋及堅果。

 

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多個全素美食體驗工作坊

此外，除了多位名廚坐鎮，在「家常素食」及「環球素食」環節，也有很多素食料理示範，以及綠色工作坊，無論你是3歲定80歲都非常適合到場，欣賞學習新的素食食譜，還有各種手工藝。向海嵐更會在「環球素食」其中一個環節現身站台，想聽她分享素食體驗，就千萬不要錯過。

17日星期五當天，大會與香港烘培及咖啡從業員協會舉辦首屆《素食咖啡“VegCoffeeMix & Match》創作比賽。屆時將有6組參賽者現場製作素食蛋批及咖啡組合套餐，歡迎大家入場參觀，一睹參賽者們如何利用食材發揮創意，碰撞出全素火花。

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《第九屆亞洲素食展》詳情：

日期：21719(上午11)

地點：灣仔會展中心展覽廳3FG

門票：$25(預早登記可索取免費門票www.vegfoodasiahk.com/pre-registration)

查詢：www.vegfoodasiahk.com/

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