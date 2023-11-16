美麗華旅遊推全新「南美智利深度遊」24天團玩盡南美3大國家 復活節島/月亮谷/百内國家公園

旅行團推介！美麗華旅遊宣布與智利駐香港總領事館、法國航空合作，推出全新「南美智利深度遊」，一次過玩盡南美智利、秘魯、玻利維亞3個國家，在24天行程中遊覽多個世界名勝及自然奇觀，包括聖地亞哥、復活節島、百內國家公園、月亮谷、埃爾塔蒂奧間歇泉、玻利維亞天空鏡等，行程豐富好玩，喜歡深度旅遊探索世界的話一定不能錯過！
美麗華旅遊「南美智利深度遊」
疫情過後，愈來愈多香港人願意花時間旅遊享受人生，遊歷不同的國家風貌。今次美麗華旅遊推出的「南美智利深度遊」行程包羅豐富自然美景和美酒佳餚，一次過滿足大家多個願望！智利蘊藏豐富的大自然資源，國土南北距離4300多公里，各地區氣候地理條件不一，形成多種地形面貌，如高山、峽谷、沙漠、湖區、冰川、峽灣等，種種自然風光美不勝收，值得親身到現場欣賞。另外智利是葡萄酒的著名產地，亦盛產海鮮如帝王蟹、鮑魚、三文魚等，旅程中旅客可以全方位品味生活。
重點行程推介
復活節島－一座由火山形成的島嶼，被聯合國教科文組織列入世界遺產。島上約有600個巨型石刻摩艾石像而聞名，石像一般高7-10米，重達30-90噸。島上的原住民稱這小島為世界的中心，石像面部表情豐富傳神！
百内國家公園－世界第八大奇蹟，聯合國教科文組織世界生物圈保護區。在這個廣闊的國家公園中，有冰川和Big Five五大野生動物！格雷冰川巨大的藍白色冰山氣勢恢弘，不時會聽到一陣陣冰塊崩裂的聲音，極為震撼壯觀。這裡更可享受絕佳的野生動物觀體驗，追蹤百內國家公園 Big Five : 美洲獅、羊駝、智利馬駝鹿、安第斯禿鷹、小美洲鴕！
月亮谷－位於沙漠中，經過多年風蝕，地貌就像月球表面，如同科幻電影場景。探索由天然礦物組成的有趣岩層，岩石表面的各種色彩構成了超自然的景象，豐富多彩的地質令人著迷。特別安排日落時分從觀景台俯瞰山谷欣賞日落美景，懸崖上映照出又紅又紫的色調，斑爛瑰麗。
報名詳情
南美24天團UBOX24
智利(百內國家公園、復活節島、拉戈格雷冰川)、秘魯(利馬)、玻利維亞(天空鏡、拉巴斯)
出發日期： 2024年3月8,15日
$163,999起 (網上價)
團費已包來回機場稅及免收領隊服務小費