美麗華旅遊推全新「南美智利深度遊」24天團玩盡南美3大國家 復活節島/月亮谷/百内國家公園

疫情過後，愈來愈多香港人願意花時間旅遊享受人生，遊歷不同的國家風貌。今次美麗華旅遊推出的「南美智利深度遊」行程包羅豐富自然美景和美酒佳餚，一次過滿足大家多個願望！智利蘊藏豐富的大自然資源，國土南北距離4300多公里，各地區氣候地理條件不一，形成多種地形面貌，如高山、峽谷、沙漠、湖區、冰川、峽灣等，種種自然風光美不勝收，值得親身到現場欣賞。另外智利是葡萄酒的著名產地，亦盛產海鮮如帝王蟹、鮑魚、三文魚等，旅程中旅客可以全方位品味生活。

重點行程推介

復活節島－一座由火山形成的島嶼，被聯合國教科文組織列入世界遺產。島上約有600個巨型石刻摩艾石像而聞名，石像一般高7-10米，重達30-90噸。島上的原住民稱這小島為世界的中心，石像面部表情豐富傳神！

百内國家公園－世界第八大奇蹟，聯合國教科文組織世界生物圈保護區。在這個廣闊的國家公園中，有冰川和Big Five五大野生動物！格雷冰川巨大的藍白色冰山氣勢恢弘，不時會聽到一陣陣冰塊崩裂的聲音，極為震撼壯觀。這裡更可享受絕佳的野生動物觀體驗，追蹤百內國家公園 Big Five : 美洲獅、羊駝、智利馬駝鹿、安第斯禿鷹、小美洲鴕！