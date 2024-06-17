美麗華旅遊X Rail Europe推網上旗艦店 平入歐洲火車票+通行證 同步推「歐洲鐵路系列」新行程

準備歐遊的你請注意！美麗華旅遊宣佈正式成為歐洲鐵路公司Rail Europe 香港區合作伙伴，推出網上旗艦店，提供歐洲火車票及多款通行證。更推出「歐洲鐵路系列」新行程，以火車代替巴士，更節省交通時間。即睇詳情！

美麗華旅遊Rail Europe網上旗艦店將於今年夏天推出，鐵路網絡遍佈瑞士、法國、意大利、英國、西班牙、德國等多個歐洲國家。火車站大多位於市中心、直達市區，節省時間，免卻搭飛機去歐洲內陸各個城市，要額外花時間到機場排隊等候之苦。而相對乘搭長途巴士，容易受天氣和路面交通情況影響而造成延誤，火車鐵路遊更穩定、暢順及舒適，個人擁有較大的活動空間，同時欣賞沿途優美景色！

美麗華旅遊同時推出【歐洲鐵路系列】新行程，乘火車深度遊瑞士、法國、意大利及英國。於瑞士更特別安排行李<door to door>服務，將客人的行李運送至下一個酒店，輕鬆享受鐵道火車旅遊！美麗華旅遊的歐洲團亦會由現時使用旅遊巴接載旅客到歐洲多國，逐漸加入火車鐵路連接，令行程更靈活有彈性！

【歐洲鐵路系列】新行程

瑞士 - 乘坐【伯爾尼納快車Bernina Express】由聖莫里茲到盧加諾，穿越阿爾卑斯山區，翻越高達65米的蘭德瓦瑟高架橋，2008年成為聯合國世界文化遺産。【冰河列車Glacier Express】被譽為「全球最慢的列車」，由安德爾馬特到采爾瑪特，穿越溪谷、高山、草地、山頂等，沿途享受變化多端的車窗風景，是瑞士最著名及受歡迎的觀景火車。【黃金列車 Golden Pass】由蒙特勒到茵特拉肯的一條黃金路線，集結瑞士精華景觀如群峰、峽谷、湖泊、瀑布等，欣賞阿爾卑斯山最壯麗的景色。

法國 - 乘坐【TGV高速列車】穿梭里昂、亞維農、尼斯，並前往馬賽、波爾多、巴黎，體驗法式小鎮風情，參觀世界文化遺產，深度遊法國。

意大利 - 乘坐【法拉利高速列車Italo】，時速每小時達300公里，遊走羅馬、佛羅倫斯、威尼斯、米蘭。

英國 - 暢遊英格蘭(倫敦、約克、曼徹斯特、巴芙、比斯特購物村)、蘇格蘭(愛丁堡、格拉斯哥) ，由倫敦乘坐火車到愛丁堡，輕鬆體驗鐵路旅遊。