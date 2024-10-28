美麗華網店11.11狂賞節 $111食自助餐/點心二人餐！40款餐飲水療優惠買一送一 每日11AM開搶

美麗華集團網店Mira eShop於即日起至11月12日推出雙十一優惠「11.11狂賞節」，一連16日送上一系列餐飲及水療體驗優惠，必搶$111歎自助餐、點心二人餐等，同時亦有多個買一送一品優惠，一連十六日早上11AM開搶，即睇內文了解詳請。

10月29日 JAJA港幣111元晚市一人餐（星期一至日） 原價港幣316.8元 ｜ 優惠價港幣111元

Mira eShop將於即日至11月1日，每天上午11時推出限量優惠。顧客可用$111搶購當天的精選餐飲禮券。必搶包括10月30日的Mue Mue「午市泰式招牌二人套餐」，品嚐以中式手法重新演繹的泰國菜；10月31日的Yamm自助午餐優惠，提供環球時令海鮮及各式熱葷美食；以及11月1日的COCO「雙人精緻下午茶套餐」，享受酒店精心製作的美點。

近40款餐飲及水療產品低至買一送一

美麗華集團旗下的餐廳及水療中心推出近40款產品的買一送一優惠。優惠包括米芝蓮推薦食府國金軒The Mira「廚師推介晚宴」，37折嘆中環國金軒「秋冬家庭聚會四人套餐」，以及高級中菜食府唐述「雙十一嚐味晚市套餐」等等。

西餐及素食愛好者可選擇WHISK的「四道菜品味午宴」和JAJA的「Pink in the Cloud」下午茶套餐。同時MiraSpa也推出二人同行、一人免費的「90分鐘活肌舒緩按摩療程」，讓顧客享受身心煥發的愉悅體驗。

精選禮遇