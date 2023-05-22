美麗華65周年「饗饌月」 廚師團隊打造特色限定主題菜單 盡在國金軒／唐述／WHISK／JAJA

為慶祝美麗華集團65周年誌慶，集團旗下五家餐廳首次攜手推出「饗饌月」，匯聚集團旗下五家獲獎無數的頂級食府，以其最具代表性的招牌非凡菜式，各自推出期間限定菜單，而不同餐廳都有不同主題！五家餐廳包括米芝蓮推介當代粵菜食府國金軒 (中環ifc mall及尖沙咀The Mira Hong Kong) 、法日精緻餐廳WHISK、主打摩登中菜的唐述及滋味素食餐廳JAJA，多款菜單透過Mira e-Shop (https://bit.ly/GourmetMonthChiP) 預訂，即可享受免加一優惠！

美麗華 65 周年「饗饌月」 中環國金軒 —— 18 周年國金盛宴

中環國金軒中菜食府由大廚仇健恩師傅精心設計地道的粵菜餐飲體驗，適逢今年是國金軒的18周年大日子，配合「饗饌月」活動提供六道菜盛宴，價格每位$1,818（兩位起）。焦點菜式包括卡露伽魚子醬巴馬火腿乳豬多士、蝦籽柚皮拼日本關東遼參，以及著名的招牌菜—水晶大蝦球。

美麗華 65 周年「饗饌月」│ 國金軒 (The Mira Hong Kong) —— 「饗饌月」非凡粵式饌嚐

位於The Mira Hong Kong的國金軒，自2012年起一直位居米芝蓮推介食府之列。餐廳主廚鄧浩宏師傅（Edwin Tang）憑藉其對正宗粵菜的創意詮釋享負盛名，以極富現代風格的精緻粵菜與中菜美食，為客人提供最頂級的優雅美食體驗。為響應「饗饌月」慶典，鄧師傅亦特別精心設計限定「非凡粵式饌嚐」菜單，包括西檸香茅辣子爆澳洲龍蝦球，為避風塘炒龍蝦加入創新元素，配以香辣欖菜及香茅增添風味；馬糞海膽魚子醬牡丹蝦梅酒啫喱稚魚盞，復刻香港地道美食蝦多士，並加入梅酒啫喱、海膽和魚子醬，將此道美食提升至另一層次。「饗饌月」六道菜嘗味菜單每位$1,488。