美麗華65周年「饗饌月」 廚師團隊打造特色限定主題菜單 盡在國金軒／唐述／WHISK／JAJA

為慶祝美麗華集團65周年誌慶，集團旗下五家餐廳首次攜手推出「饗饌月」，匯聚集團旗下五家獲獎無數的頂級食府，以其最具代表性的招牌非凡菜式，各自推出期間限定菜單，而不同餐廳都有不同主題！五家餐廳包括米芝蓮推介當代粵菜食府國金軒 (中環ifc mall及尖沙咀The Mira Hong Kong) 、法日精緻餐廳WHISK、主打摩登中菜的唐述及滋味素食餐廳JAJA，多款菜單透過Mira e-Shop (https://bit.ly/GourmetMonthChiP) 預訂，即可享受免加一優惠！
美麗華65周年「饗饌月」中環國金軒 —— 18周年國金盛宴
中環國金軒中菜食府由大廚仇健恩師傅精心設計地道的粵菜餐飲體驗，適逢今年是國金軒的18周年大日子，配合「饗饌月」活動提供六道菜盛宴，價格每位$1,818（兩位起）。焦點菜式包括卡露伽魚子醬巴馬火腿乳豬多士、蝦籽柚皮拼日本關東遼參，以及著名的招牌菜—水晶大蝦球。
美麗華65周年「饗饌月」│國金軒 (The Mira Hong Kong) —— 「饗饌月」非凡粵式饌嚐
位於The Mira Hong Kong的國金軒，自2012年起一直位居米芝蓮推介食府之列。餐廳主廚鄧浩宏師傅（Edwin Tang）憑藉其對正宗粵菜的創意詮釋享負盛名，以極富現代風格的精緻粵菜與中菜美食，為客人提供最頂級的優雅美食體驗。為響應「饗饌月」慶典，鄧師傅亦特別精心設計限定「非凡粵式饌嚐」菜單，包括西檸香茅辣子爆澳洲龍蝦球，為避風塘炒龍蝦加入創新元素，配以香辣欖菜及香茅增添風味；馬糞海膽魚子醬牡丹蝦梅酒啫喱稚魚盞，復刻香港地道美食蝦多士，並加入梅酒啫喱、海膽和魚子醬，將此道美食提升至另一層次。「饗饌月」六道菜嘗味菜單每位$1,488。
美麗華65周年「饗饌月」│唐述——「尋味．香港」盛宴
受唐朝飲食文化啟發，唐述希望透過當代的摩登視角，探索中華美食的博大精深與多元複雜性，為慶祝「饗饌月」，廚藝總監周世韜掌廚特別與本地多個擁有70年以上歷史的知名本地品牌攜手合作，當中包括調源醬油廠、蛇王芬、李熊記及錦興粉麵廠，共同設計出一個名為「尋味．香港」的10道菜主題菜單（每位$2,288，兩位起）。每家老字號均各自以品牌的招牌手藝為本，更從每個品牌分享的故事中汲取靈感，創作出既破格亦令人回味無窮的菜式，包括私房乾鮑魚扣花膠兩面皇、古法荷香蒸野生馬友魚、片兒麵及麵豉醬雪糕等，向四大品牌的匠人精神致敬。
美麗華65周年「饗饌月」│WHISK — 饗饌月法國五月盛宴：閃耀法日醉人氣泡
創新法式日本料理食府WHISK，由新晉明日之星主廚 William Lau 掌廚，特別推出極致品味法日饕宴10道菜菜單，配以法國氣泡酒，正好與今年法國五月美食薈的「Bubble Up」主題完美呼應。菜單的創新餐酒配搭包括昆布醃漬油甘魚配法國酸模沙律菜，並佐以口感輕身清爽的法國著名酒莊米庫斯基（Domaine François Mikulski）的勃艮第氣酒（Cremant de Bourgogne）； 三款主菜選擇包括香烤哈里薩辣醬 (harissa) 嫩滑羊鞍，亦可升級為肉汁豐富的鴿甫伴烤烘黑莓及日本紫椰菜 或 鹿兒島和牛肉眼配Agria馬鈴薯及烤烘黑莓，美酒配搭方面將會配上奢華的酩悅2006年粉紅香檳（Moët & Chandon Rosé Grand Vintage 2006），為菜式賦予獨特滋味。六道菜嘗味菜單價格為每位$980，十道菜每位$1,288，另加$480即可享用4杯由專業侍酒師匠心精選的美酒佳釀，盡享奢華精緻的用餐體驗。
美麗華65周年「饗饌月」││JAJA 時尚派對4人套餐
走進位於灣仔香港藝術中心的JAJA，猶如踏進異想天開的奇幻世界。餐廳主打健康素食，充滿創意的菜式，與精心設計的擺盤，加上室內用餐環境散發著歡樂的慶祝氣氛，是與親朋好友共聚慶祝或舉辧小型派對打卡分享好心情的地方。JAJA素食餐廳將於「饗饌月」期間推出時尚派對4人套餐（$638），套餐包括多款精緻滋味的素食開胃菜、主菜及配菜，招牌菜式包括令人一試難忘的素食版蕃茄羅勒水牛芝士薄餅、滿載超級食物的提生糙米壽司拼盤，以及採用本地農場種植粟米炮製的煙燻粟米條。所有菜式均可與JAJA各款特製奶昔、雞尾酒或無酒精飲料完美匹配。