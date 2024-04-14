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2024-04-14 13:00:00

翠亨邨推全新順德菜 Mira eShop預訂免加一服務費/週一、二堂食全日7折【內附優惠POST】

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翠亨邨推全新順德菜 Mira eShop預訂免加一服務費/週一、二堂食全日7折

翠亨邨推全新順德菜 Mira eShop預訂免加一服務費/週一、二堂食全日7折

獲米芝蓮推介的粵菜食府翠亨邨以多款順德名菜喚醒你的味蕾，由即日起至2024510日推出兩大順德菜套餐1頭澳洲黑邊鮑魚片皮鴨餐」、「海鮮薈萃套餐」，以及多款全新登場的巧手順德菜式，為今個春日添上最鮮美味。另外，由即日起至430日，逢星期一及二更可享主餐牌食品及飲品7折優惠。

兩大套餐及九道單點菜式重新演繹多款經典順德菜

順德菜作為粵菜重要分支，不但講究「清、鮮、爽、嫩、滑」，更著重傳統精湛烹調手藝。翠亨邨用上當季時令食材，帶來多道以繁複工序見稱的巧手功夫菜；而全新推出的「春到嚐鮮順德菜」兩大套餐及九道單點菜式重新演繹了多款經典順德菜，採用豐富多樣又能代表嶺南風土的食材，呈現「食不厭精，妙在家常」的嚐味境界。其中九道全新順德菜式涵蓋各種烹調方法，以廚師功力煮出頂尖美味：順德魚雲羹、油泡黃金冧哥魚、陳皮煎金錢鱔、黑魚子玉帶炒鮮奶、銅盤蒸原味雞、生煎鮮蝦豬肚餅、紅蔥頭抽水果芹菜、黃湯龍蝦煮陳村粉及金銀倫教糕，為你呈上最地道的順德美饌。

翠亨邨全新順德菜 陳皮煎金錢蟮（HK$228） 翠亨邨全新順德菜 黃湯龍蝦煮陳村粉（HK$438） 翠亨邨全新順德菜 銅盤蒸原味雞（HK$260半隻、HK$520一隻） 翠亨邨全新順德菜 鍋貼牛奶配煎魚餅（HK$168）

1頭澳洲黑邊鮑魚片皮鴨餐+海鮮薈萃套餐

1頭澳洲黑邊鮑魚片皮鴨餐」（HK$4,988，每席12位用）不但包括順德手工菜最精妙而具代表性的菜式，且升級改用名貴而更符合現代飲食口味的時令食材，讓你得到前所未有的順德菜體驗：例如以順德傳統烹調方法精製的1頭活澳洲黑邊鮑魚湯過橋，將鮑魚及魚湯的鮮味互相配合提升，切成薄片的鮑魚展現輕盈爽嫰口感；由順德炸鮮奶變化而成的鍋貼牛奶，將配上煎魚餅為食客呈上；北京片皮鴨及二食為套餐添上一道濃郁重彩。「海鮮薈萃套餐」（HK$1,9884位用）則包羅萬有，既有採用多款優質海鮮的龍蝦海鮮薈，亦有鮮美不膩的鹿茸菇燉太和雞，讓你盡嚐當代廣府美食的精髓。

翠亨邨全新順德菜「1頭澳洲黑邊鮑魚片皮鴨餐」 翠亨邨全新順德菜「海鮮薈萃套餐」 翠亨邨全新順德菜「1頭澳洲黑邊鮑魚片皮鴨餐」

免加一服務費堂食全日7

「春到嚐鮮順德菜」全新順德美饌將由即日起推出並供應至2024510日，讓大家在惠風和暢的好時節細嚐不可多得的嶺南好味道。除了全新登場的順德美饌，翠亨邨亦同步推出「花尾龍躉．片皮鴨盛饌」套餐（HK$3,9881012位用、HK$2,08856位用），北京片皮鴨及二食配上陳皮蒸頭腩將呈上另一種鮮味盛宴。另設單點菜單包括限定花尾龍躉二食（HK$498/份），陳皮蒸頭腩及黑蒜翡翠斑球。於Mira eShop預訂，更可尊享獨家優惠及免加一服務費。由即日起至430日，逢星期一及二於入座時出示instagram貼文即可享主餐牌食品及飲品7折優惠。大熱推介菜式包括皇牌叉燒、黑魚籽香芒蝦球、醬燒牛肋排等，折扣全部適用！(*酒單除外，另設加一服務費，需以原價計算)

由即日起至4月30日，逢星期一及二更可享主餐牌食品及飲品7折優惠。 春到嚐鮮翠亨邨推全新順德菜
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