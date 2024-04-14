翠亨邨推全新順德菜 Mira eShop預訂免加一服務費/週一、二堂食全日7折【內附優惠POST】

獲米芝蓮推介的粵菜食府翠亨邨以多款順德名菜喚醒你的味蕾，由即日起至2024年5月10日推出兩大順德菜套餐 — 「1頭澳洲黑邊鮑魚片皮鴨餐」、「海鮮薈萃套餐」，以及多款全新登場的巧手順德菜式，為今個春日添上最鮮美味。另外，由即日起至4月30日，逢星期一及二更可享主餐牌食品及飲品7折優惠。

兩大套餐及九道單點菜式重新演繹多款經典順德菜

順德菜作為粵菜重要分支，不但講究「清、鮮、爽、嫩、滑」，更著重傳統精湛烹調手藝。翠亨邨用上當季時令食材，帶來多道以繁複工序見稱的巧手功夫菜；而全新推出的「春到嚐鮮順德菜」兩大套餐及九道單點菜式重新演繹了多款經典順德菜，採用豐富多樣又能代表嶺南風土的食材，呈現「食不厭精，妙在家常」的嚐味境界。其中九道全新順德菜式涵蓋各種烹調方法，以廚師功力煮出頂尖美味：順德魚雲羹、油泡黃金冧哥魚、陳皮煎金錢鱔、黑魚子玉帶炒鮮奶、銅盤蒸原味雞、生煎鮮蝦豬肚餅、紅蔥頭抽水果芹菜、黃湯龍蝦煮陳村粉及金銀倫教糕，為你呈上最地道的順德美饌。