耀中幼教學院恐龍慈善跑11.30開鑼 近20個動物互動體驗/大派泡泡瑪特盲盒

「恐龍慈善跑 2025」即將回歸耀中幼教學院。在重頭戲「恐龍慈善跑」中，參加者可穿上恐龍造型服飾，化身遠古時期霸主，於耀學園跑道上狂奔，盡情釋放無窮能量。

恐龍教授分享/ 近 20 項動物主題活動

自問是恐龍頭號粉絲，必定要參與恐龍教授的演說，深入認識這神秘動物。古脊椎動物學家Natalia Jagielska博士和文嘉棋教授將於活動當日，以趣味及創新形式向觀眾講解恐龍，恐龍迷必到。

今年校方特別將整幢校舍打造成為恐龍與動物主題大樓，每層設各種動物主題互動體驗，合共接近20項體驗，十分豐富。訪客更可參與恐龍展覽、恐龍蛋之觸感、恐龍專家繪畫和零距離親親小動物等活動，絕對找到心水活動。