生活
2025-10-15 18:00:00

耀中幼教學院恐龍慈善跑11.30開鑼 近20個動物互動體驗/大派泡泡瑪特盲盒

分享：
各位動物迷注意！耀中幼教學院將於1130日再次舉辦「恐龍慈善跑」，為學院籌集獎學金。除了恐龍外，今年新加入近20項動物主題活動。當中包括焦點活動「恐龍慈善跑」及恐龍教授演講等。訪客集齊指定攤位印章更可換領大熱泡泡瑪特盲盒！ 

恐龍慈善跑2025即將登場！

恐龍慈善跑2025即將登場！

變身恐龍疾馳

「恐龍慈善跑 2025」即將回歸耀中幼教學院。在重頭戲「恐龍慈善跑」中，參加者可穿上恐龍造型服飾，化身遠古時期霸主，於耀學園跑道上狂奔，盡情釋放無窮能量。 

adblk5
穿上恐龍造型服飾，化身遠古時期霸主狂奔。

穿上恐龍造型服飾，化身遠古時期霸主狂奔

恐龍教授分享/20項動物主題活動

自問是恐龍頭號粉絲，必定要參與恐龍教授的演說，深入認識這神秘動物。古脊椎動物學家Natalia Jagielska博士和文嘉棋教授將於活動當日，以趣味及創新形式向觀眾講解恐龍，恐龍迷必到。

今年校方特別將整幢校舍打造成為恐龍與動物主題大樓，每層設各種動物主題互動體驗，合共接近20項體驗，十分豐富。訪客更可參與恐龍展覽、恐龍蛋之觸感、恐龍專家繪畫和零距離親親小動物等活動，絕對找到心水活動。

動物主題活動 恐龍教授演說 動物主題活動 臉部彩繪 動物主題活動 零距離親親小動物

玩遊戲換泡泡瑪特盲盒

大熱泡泡瑪特盲盒同樣不可錯過！今屆活動獲品牌支持，訪客只須完成集齊指定攤位的印章，即可換領泡泡瑪特動物主題盲盒，將快樂回憶延續下去。

「恐龍慈善跑 2025」所有籌得之款項扣除開支後，將用於耀中幼教學院獎學金及助學金，以培育更多幼兒教育人才。即日起至1017日，「恐龍慈善跑 2025」特設早鳥優惠，所有禮包均獲8折優惠。

耀中幼教學院－恐龍慈善跑2025

日期： 1130日（星期日）

時間： 早上1030分至下午430

地點： 香港仔田灣山道2號 耀中幼教學院

活動對象：10歲以下孩子和家長

報名按

活動網頁

