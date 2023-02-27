考車懶人包｜考車排期排一年？！一文睇清私家車、貨VAN駕駛考試類型／報名+排期程序／輪候時間

不少人都對考車有興趣，但是對於考車的程序卻不甚了解，以下就可以一文睇清私家車、貨VAN的駕駛考試類型、考試報名和排期程序，以及平均輪候時間和輪候時間查詢方法，讓大家可以最方便快捷地了解考車！
學車懶人包｜私家車VS貨VAN
申請駕駛執照時會有不同類型的車種供選擇，一般而言都會選擇私家車或輕型貨車的牌照，而在兩項牌照內均可選擇「棍波」或「自動波」的駕駛系統。雖然以手動變速的「棍波」進行考試較自動傳動的「自動波」為困難，但考取「棍波」後等如同樣獲得「自動波」的駕駛資格，而考取輕型貨車的牌照亦同樣可以駕駛私家車，因此考生可以按自身需要和能力選擇適合自己的車種及駕駛系統。
學車懶人包｜駕駛考試類型
駕駛考試一般分為甲部試(筆試)和乙部及丙部試(路試)進行，需要通過筆試才可以進行路試。筆試統一於長沙灣運輸署進行，考試形式為限時20分鐘的三選一選擇題，考試題目共20題，需要答對16題或以上才合格。記得考試當日需帶同筆試排期信及身份證，在考前輸入排期信編號後才可作答。而網上就有不少駕駛考試的模擬試題，有些更設有限時功能，因此不妨在考前多進行模擬試，不但可以熟悉考試的感覺，還可以了解一下出題方向，讓自己可以「一take pass」！
而筆試合格後，考生便可以當場獲得乙部試和丙部試(一般統稱為合併試)的排期信，乙部試為測試泊位、窄路掉頭、斜坡起步及停車，丙部試則是按運輸署所訂的考試路線進行路面考試。考生在學車後應考路試即可，而運輸署就建議初學者考前需要有30小時以上的路面駕駛經驗，因此僅記需要預留足夠時間學車，以免因經驗不足而令考試不合格。
學車懶人包｜考車報名+排期程序
考生可以選擇經駕駛學院報名考試或自己直接一併申請駕駛考試及學習駕駛執照，以便節省時間，詳細排期程序如下：
(1)先填妥「駕駛考試申請表(TD82) 」及「學習駕駛執照申請表格(TD555) 」
(2)申請人親自／由代理人到香港牌照事務處或九龍牌照事務處遞交已填妥的申請表(TD82+TD555) 、近三個月之住址證明以及申請費用(駕駛測驗費$510+學習駕駛執照費$548)辦理申請手續。
(3) 審核後將會獲發駕駛考試排期信，依照排期信上的日期及考試地點參加甲部試。
(4)筆試合格後便會獲得乙部試和丙部試排期信
(5)學車後應考路試，分乙部和丙部進行，當兩個部份都合格後，便可在考試合格日的七個工作天後到運輸署申請為時12個月的強制暫准駕駛執照(P牌)。
學車懶人包｜平均輪候時間
受疫情影響及報考人數眾多，無論以學車師傅或駕駛學院學車都需要輪候較長時間排期考試。截至2023年2月6日，電腦化筆試的平均輪候時間為39日，私家車乙部試為36日、丙部試為283日、合併試則為312日（約10個月）。而輕型貨車的乙部試的平均輪候時間為40日、丙部試為284日、合併試則為328日（約11個月），一般而言合併試的排期日子較長，建議盡可能分開考試，節省等候時間。
學車懶人包｜輪候時間查詢方法
如果不清楚輪候時間詳情，可以用電話或網上查詢各車輛類別、考試類別及考試地區的駕駛考試輪候時間。暫時丙部試或合併試的時間已需輪候至今年年尾或明年年頭，建議加緊時間報考！查詢方法如下：
•網上查詢：https://eapps.td.gov.hk/repoes/td-es-app517/WaitingTimeExtPreview.do?language=zh
（每日更新一次）
•電話熱線：2771 7723（辦公時間：星期一至五上午9時至下午5時，公眾假期除外）；辦公時間以外的來電將會被轉駁至互動語音系統查詢輪候時間）