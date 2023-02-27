考車懶人包｜考車排期排一年？！一文睇清私家車、貨VAN駕駛考試類型／報名+排期程序／輪候時間

不少人都對考車有興趣，但是對於考車的程序卻不甚了解，以下就可以一文睇清私家車、貨VAN的駕駛考試類型、考試報名和排期程序，以及平均輪候時間和輪候時間查詢方法，讓大家可以最方便快捷地了解考車！

學車懶人包｜私家車VS貨VAN 申請駕駛執照時會有不同類型的車種供選擇，一般而言都會選擇私家車或輕型貨車的牌照，而在兩項牌照內均可選擇「棍波」或「自動波」的駕駛系統。雖然以手動變速的「棍波」進行考試較自動傳動的「自動波」為困難，但考取「棍波」後等如同樣獲得「自動波」的駕駛資格，而考取輕型貨車的牌照亦同樣可以駕駛私家車，因此考生可以按自身需要和能力選擇適合自己的車種及駕駛系統。

學車懶人包｜駕駛考試類型 駕駛考試一般分為甲部試(筆試)和乙部及丙部試(路試)進行，需要通過筆試才可以進行路試。筆試統一於長沙灣運輸署進行，考試形式為限時20分鐘的三選一選擇題，考試題目共20題，需要答對16題或以上才合格。記得考試當日需帶同筆試排期信及身份證，在考前輸入排期信編號後才可作答。而網上就有不少駕駛考試的模擬試題，有些更設有限時功能，因此不妨在考前多進行模擬試，不但可以熟悉考試的感覺，還可以了解一下出題方向，讓自己可以「一take pass」！ 而筆試合格後，考生便可以當場獲得乙部試和丙部試(一般統稱為合併試)的排期信，乙部試為測試泊位、窄路掉頭、斜坡起步及停車，丙部試則是按運輸署所訂的考試路線進行路面考試。考生在學車後應考路試即可，而運輸署就建議初學者考前需要有30小時以上的路面駕駛經驗，因此僅記需要預留足夠時間學車，以免因經驗不足而令考試不合格。