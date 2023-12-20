熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 工展會2023 天氣 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-20 14:00:00

聖誕交換禮物推薦2023｜送禮要實用又要得體？多款精選聖誕禮物任你選擇

分享：
聖誕交換禮物推薦2023｜送禮要實用又要得體？多款精選聖誕禮物任你選擇

聖誕交換禮物推薦2023｜送禮要實用又要得體？多款精選聖誕禮物任你選擇

臨近聖誕節，不少人會選擇與親朋好友約會及聚餐，慶祝這個普天同慶的節日，不同商戶都會相繼推出節慶優惠。今年大圍新開幕的商場「圍方The Wai」與大家一同慶祝首個聖誕節，為大家精選及推薦各種購物、美食商戶節日優惠，非常適合聖誕節去旅行，或留在香港與親友慶祝、交換禮物，任何商品當作禮物送人，夠實用又絕對大方得體！

 

旅行喜好者必備｜LOJEL 超輕便旅行用品

LOJEL透過為人們的旅程提供周到、可持續且以用戶為中心的旅行和日常生活必需品，無論是穿越大陸還是在日常生活中，LOJEL都能為旅程帶來豐富生活。

CUBO 行李箱

Cubo 行李箱 $2,600（Small）、$3,000（Medium）、$3200（Fit）、$3300（Large） Cubo 行李箱 $2,600（Small）、$3,000（Medium）、$3200（Fit）、$3300（Large） Cubo 行李箱 $2,600（Small）、$3,000（Medium）、$3200（Fit）、$3300（Large）

Cubo的標誌性平頂開口設計、可擴展的容量，提供了在狹窄空間中輕鬆取物的便利性。配有獨特的前置隔間，讓使用者可以快速取得旅行必需品，在旅途中提供無與倫比的便利。

 

Foldable Travel/Daypack

Foldable Travel / Daypack 可折疊背包 $500（Matte Black/Matte White） Foldable Travel / Daypack 可折疊背包 $500（Matte Black/Matte White） Foldable Travel / Daypack 可折疊背包 $500（Matte Black/Matte White）

Foldable Travel / Daypack 超輕盈可折疊的背包非常適合各種戶外活動和平日岀行使用。簡單易摺，方便攜帶，適合作為購物或旅行的應急折疊包。

 

Slim Wallet

lloj Slim Wallet輕薄皮革錢包$800（Olive/Sand/Black）

lloj Slim Wallet輕薄皮革錢包$800（Olive/Sand/Black）

Iloj Slim wallet 輕薄皮革錢包以三摺設計，最多可容納8張卡片，並以隱藏式設計的磁石開合取代傳統開合扣，設計更簡潔，易於配搭其他衣飾配件及Iloj產品。

 

聖誕交流禮物必選｜【SHAREWOW3DHK】3D真人FIGUER

想收到心意滿滿的禮物，可以考慮「SHAREWOW3DHK」，每一個作品均由800多張相製作，以電腦建模，技術同事會細節修飾，再由3D彩色打印技術完成FIGUER，將人生不同時光紀錄下來，永久保存。

IG：sharewow3d_hk

Ad Block
9cm Figuer $349@1人 12cm Figuer $490@1人 9cm Figuer $349@1人；$160@1喵

主打產品為9CM及12CM MINI版3D真人公仔，適合作生日禮物、結婚紀念品、榮休禮物、畢業及升職禮物。

 

聖誕妝「變美」必戴｜OLENS 韓國著名隱形眼鏡

韓國直送隱形眼鏡品牌Olens，採用高品質的獨家PUSCON保濕物料。一直推出多樣化的隱形眼鏡設計和色彩選擇，無論是走自然清純還是時尚搶眼style，總有一款是適合自己的Eyestyling，方便客人轉換不同妝容的風格，讓每雙眼睛保持健康又迷人。

Double Tint

OLENS DOUBLE TINT $118（1 Month @2 pieces）；$138（1 Day @10 pieces）；$228（1 Day @20 pieces）

OLENS DOUBLE TINT $118（1 Month @2 pieces）；$138（1 Day @10 pieces）；$228（1 Day @20 pieces）

雙重花紋的設計，為眼神營造滿滿的立體感，其晶瑩提亮的灰、啡色調可供選擇，更能讓雙眸變有神。

 

Ending

Ad Block
OLENS ENDING $138（1 Day @10 pieces）

OLENS ENDING $138（1 Day @10 pieces）

有Brown、Gray、Olive可供選擇，細緻淡淡暈染提升朝氣明亮，其清晰外圈設計讓佩戴者流露鮮明的眼神。

 

French Shine

OLENS FRENCH SHINE $118（1 Month @2 pieces）；$138（1 Day @10 pieces）

OLENS FRENCH SHINE $118（1 Month @2 pieces）；$138（1 Day @10 pieces）

顏色有Hazel、Gray、Lavender，其華麗金黃色底色配合細緻花紋，明亮雅淡的色調演繹富有個人特色的眼神。

 

ViVi Ring

Ad Block
OLENS VIVIRING $118（1 Month @2 pieces）；$138（1 Day @10 pieces）；$228（1 Day @20 pieces）【可供不同度數的散光預訂】

OLENS VIVIRING $118（1 Month @2 pieces）；$138（1 Day @10 pieces）；$228（1 Day @20 pieces）【可供不同度數的散光預訂】

五款百搭顏色分別有Brown、Choco、Gray、Beige、Pink奶油色調，主打柔美浪漫的氣氛，加上纖細鮮明外圈，營造晶瑩透亮般眼神。

 

聖誕眼鏡穿搭推薦Zoff 人氣日系眼鏡品牌

聖誕節即將來臨，不論是計劃去旅遊，或出席不同約會及派對場合，不妨利用眼鏡作為配飾，為聖誕節襯出不一樣的造型！人氣日系眼鏡品牌Zoff，緊貼日本的流行趨勢，備有過千款眼鏡款式選擇，無論各種不同場合，都能為你的造型增添亮點，盡情展現個人風格。

Zoff 2023-24 COLLECTION Neo Vibes

Neo Vibes眼鏡系列售價港幣$898起（價錢已包括標準鏡片）

Neo Vibes眼鏡系列售價港幣$898起（價錢已包括標準鏡片）

今季秋冬季最新推出Neo Vibes眼鏡系列，設計時尚獨特，齊集共18種類款式最新流行款式眼鏡，包括多邊形和Crown panto等。設計易於融入不同的時尚風格，不限性別，完美地與潮流造型結合，在約會中展現你充滿個性及酷酷的魅力吧！

 

Zoff Disney Princess迪士尼公主系列

Disney Princess系列售價港幣$898起（價錢已包括標準鏡片）

Disney Princess系列售價港幣$898起（價錢已包括標準鏡片）

以三位人氣公主的主題眼鏡款式，包括《阿拉丁》的茉莉公主、《魔髮奇緣》的長髮公主及《小美人魚》的艾莉奧公主，共12種類可供選擇。戴上後讓整個造型增添光彩，如公主般美麗動人，十分推薦給女士們於約會中配戴，配合溫文儒雅的穿搭，將造型氣質昇華，在甜蜜約會中展現自己溫柔可愛的一面吧！

 

Zoff“Made in Japan系列

Zoff“Made in Japan”系列售價港幣$1,498（價錢已包括標準鏡片）

Zoff“Made in Japan”系列售價港幣$1,498（價錢已包括標準鏡片）

今季新入荷的款式定價性價比極高，眼鏡設計從基本款式至流行款式，都適用於不同場合，為大家帶來高品質並注重細節的日本眼鏡。女生款式是以Boston形、Wellington形及橢圓形的小巧鏡框為主；男生款式以Wellington形及方形寬鏡框為主。

 

Zoff UNITED ARROWS Wellness 感光調色太陽眼鏡系列

Zoff UNITED ARROWS Wellness 感光調色太陽眼鏡系列售價港幣$998起（價錢已包括標準鏡片）

Zoff UNITED ARROWS Wellness 感光調色太陽眼鏡系列售價港幣$998起（價錢已包括標準鏡片）

鏡片可因應紫外線的強弱而改變鏡片顏色深淺度，讓佩戴者充分感受室內和室外視野的色彩變化；加上高品質的鏡框與完美邊框設計，有助塑造自己的獨特風格。在旅行中，不論想行走休閒風格、帥氣風格或是活潑風格，都能將個人的整體造型全面發揮！

 

Klook.com

 

超實用家品電器衛訊Wilson

衛訊銷售最新潮流電子產品、小家電及精選配件等，以及提供優質貼心售前、售後服務，包括深受顧客歡迎的舊機Trade-in及搬資料服務，帶來全面購物體驗。

Lumena Mist Stand無線加濕器

Lumena Mist Stand無線加濕器 $398 Lumena Mist Stand無線加濕器 $398 Lumena Mist Stand無線加濕器 $398

以韓國設計簡約， 1000ml大容量設計，方便攜帶。配合最新技術，做出微細水霧，有效減低室內乾燥，滋潤皮膚，其柔和小夜燈亦有舒緩解壓。加濕器內罝電池6000mAh，可供無線操作。

 

BRUNO BOE115 迷你多功能煮食爐

BRUNO BOE115 迷你多功能煮食爐 $498 BRUNO BOE115 迷你多功能煮食爐 $498 BRUNO BOE115 迷你多功能煮食爐 $498

600W發熱板及隨機配備煮食鍋、蒸架及易潔煎鍋，只需一機即可烹調火鍋、即食麵、蒸點心、煎牛排或煮菜。煮食爐分拆式配件易於清潔，不易沾濕機身，機身小巧﹐適合烹調1–2人份量。

 

Vidal Sassoon可充電便攜式電熱直髮梳及直髮器套裝

Vidal Sassoon 可充電便攜式電熱直髮梳及直髮器套裝（VSU0210 + VSU0310）$439 Vidal Sassoon 可充電便攜式電熱直髮梳及直髮器套裝（VSU0210 + VSU0310）$439 Vidal Sassoon 可充電便攜式電熱直髮梳及直髮器套裝（VSU0210 + VSU0310）$439

便攜式設計，可充電，無線操作電熱直髮梳及直髮器。無論是空氣劉海、髮尾內扣、自然直髮等多種造型，都可以做到。而且能3小時快速充電，可以連續使用約30分鐘。具有LED 電池指示燈及溫度設定顯示燈，及15分鐘自動安全關閉模式，安全又好用。

 

除了推薦商戶商品之外，還有大量世界各地美食及商店，聖誕節記得要約齊親朋好友到圍方慶節！

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受