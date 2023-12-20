聖誕交換禮物推薦2023｜送禮要實用又要得體？多款精選聖誕禮物任你選擇

臨近聖誕節，不少人會選擇與親朋好友約會及聚餐，慶祝這個普天同慶的節日，不同商戶都會相繼推出節慶優惠。今年大圍新開幕的商場「圍方The Wai」與大家一同慶祝首個聖誕節，為大家精選及推薦各種購物、美食商戶節日優惠，非常適合聖誕節去旅行，或留在香港與親友慶祝、交換禮物，任何商品當作禮物送人，夠實用又絕對大方得體！ 旅行喜好者必備｜LOJEL 超輕便旅行用品 LOJEL透過為人們的旅程提供周到、可持續且以用戶為中心的旅行和日常生活必需品，無論是穿越大陸還是在日常生活中，LOJEL都能為旅程帶來豐富生活。 CUBO 行李箱

Foldable Travel / Daypack 超輕盈可折疊的背包非常適合各種戶外活動和平日岀行使用。簡單易摺，方便攜帶，適合作為購物或旅行的應急折疊包。 Slim Wallet

lloj Slim Wallet輕薄皮革錢包$800（Olive/Sand/Black）

Iloj Slim wallet 輕薄皮革錢包以三摺設計，最多可容納8張卡片，並以隱藏式設計的磁石開合取代傳統開合扣，設計更簡潔，易於配搭其他衣飾配件及Iloj產品。 聖誕交流禮物必選｜【SHAREWOW3DHK】3D真人FIGUER 想收到心意滿滿的禮物，可以考慮「SHAREWOW3DHK」，每一個作品均由800多張相製作，以電腦建模，技術同事會細節修飾，再由3D彩色打印技術完成FIGUER，將人生不同時光紀錄下來，永久保存。 IG：sharewow3d_hk

OLENS DOUBLE TINT $118（1 Month @2 pieces）；$138（1 Day @10 pieces）；$228（1 Day @20 pieces）

雙重花紋的設計，為眼神營造滿滿的立體感，其晶瑩提亮的灰、啡色調可供選擇，更能讓雙眸變有神。 Ending

OLENS ENDING $138（1 Day @10 pieces）

有Brown、Gray、Olive可供選擇，細緻淡淡暈染提升朝氣明亮，其清晰外圈設計讓佩戴者流露鮮明的眼神。 French Shine

OLENS FRENCH SHINE $118（1 Month @2 pieces）；$138（1 Day @10 pieces）

顏色有Hazel、Gray、Lavender，其華麗金黃色底色配合細緻花紋，明亮雅淡的色調演繹富有個人特色的眼神。 ViVi Ring

OLENS VIVIRING $118（1 Month @2 pieces）；$138（1 Day @10 pieces）；$228（1 Day @20 pieces）【可供不同度數的散光預訂】

五款百搭顏色分別有Brown、Choco、Gray、Beige、Pink奶油色調，主打柔美浪漫的氣氛，加上纖細鮮明外圈，營造晶瑩透亮般眼神。 聖誕眼鏡穿搭推薦｜Zoff 人氣日系眼鏡品牌 聖誕節即將來臨，不論是計劃去旅遊，或出席不同約會及派對場合，不妨利用眼鏡作為配飾，為聖誕節襯出不一樣的造型！人氣日系眼鏡品牌Zoff，緊貼日本的流行趨勢，備有過千款眼鏡款式選擇，無論各種不同場合，都能為你的造型增添亮點，盡情展現個人風格。 Zoff 2023-24 COLLECTION Neo Vibes

Neo Vibes眼鏡系列售價港幣$898起（價錢已包括標準鏡片）

今季秋冬季最新推出Neo Vibes眼鏡系列，設計時尚獨特，齊集共18種類款式最新流行款式眼鏡，包括多邊形和Crown panto等。設計易於融入不同的時尚風格，不限性別，完美地與潮流造型結合，在約會中展現你充滿個性及酷酷的魅力吧！ Zoff Disney Princess迪士尼公主系列

Disney Princess系列售價港幣$898起（價錢已包括標準鏡片）

Zoff“Made in Japan”系列售價港幣$1,498（價錢已包括標準鏡片）

今季新入荷的款式定價性價比極高，眼鏡設計從基本款式至流行款式，都適用於不同場合，為大家帶來高品質並注重細節的日本眼鏡。女生款式是以Boston形、Wellington形及橢圓形的小巧鏡框為主；男生款式以Wellington形及方形寬鏡框為主。 Zoff UNITED ARROWS Wellness 感光調色太陽眼鏡系列

Zoff UNITED ARROWS Wellness 感光調色太陽眼鏡系列售價港幣$998起（價錢已包括標準鏡片）

鏡片可因應紫外線的強弱而改變鏡片顏色深淺度，讓佩戴者充分感受室內和室外視野的色彩變化；加上高品質的鏡框與完美邊框設計，有助塑造自己的獨特風格。在旅行中，不論想行走休閒風格、帥氣風格或是活潑風格，都能將個人的整體造型全面發揮！

超實用家品電器｜衛訊Wilson 衛訊銷售最新潮流電子產品、小家電及精選配件等，以及提供優質貼心售前、售後服務，包括深受顧客歡迎的舊機Trade-in及搬資料服務，帶來全面購物體驗。 Lumena Mist Stand無線加濕器

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600W發熱板及隨機配備煮食鍋、蒸架及易潔煎鍋，只需一機即可烹調火鍋、即食麵、蒸點心、煎牛排或煮菜。煮食爐分拆式配件易於清潔，不易沾濕機身，機身小巧﹐適合烹調1–2人份量。 Vidal Sassoon可充電便攜式電熱直髮梳及直髮器套裝