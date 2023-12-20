聖誕交換禮物推薦2023｜送禮要實用又要得體？多款精選聖誕禮物任你選擇

臨近聖誕節，不少人會選擇與親朋好友約會及聚餐，慶祝這個普天同慶的節日，不同商戶都會相繼推出節慶優惠。今年大圍新開幕的商場「圍方The Wai」與大家一同慶祝首個聖誕節，為大家精選及推薦各種購物、美食商戶節日優惠，非常適合聖誕節去旅行，或留在香港與親友慶祝、交換禮物，任何商品當作禮物送人，夠實用又絕對大方得體！
旅行喜好者必備｜LOJEL 超輕便旅行用品
LOJEL透過為人們的旅程提供周到、可持續且以用戶為中心的旅行和日常生活必需品，無論是穿越大陸還是在日常生活中，LOJEL都能為旅程帶來豐富生活。
CUBO 行李箱
Cubo的標誌性平頂開口設計、可擴展的容量，提供了在狹窄空間中輕鬆取物的便利性。配有獨特的前置隔間，讓使用者可以快速取得旅行必需品，在旅途中提供無與倫比的便利。
Foldable Travel/Daypack
Foldable Travel / Daypack 超輕盈可折疊的背包非常適合各種戶外活動和平日岀行使用。簡單易摺，方便攜帶，適合作為購物或旅行的應急折疊包。
Slim Wallet
Iloj Slim wallet 輕薄皮革錢包以三摺設計，最多可容納8張卡片，並以隱藏式設計的磁石開合取代傳統開合扣，設計更簡潔，易於配搭其他衣飾配件及Iloj產品。
聖誕交流禮物必選｜【SHAREWOW3DHK】3D真人FIGUER
想收到心意滿滿的禮物，可以考慮「SHAREWOW3DHK」，每一個作品均由800多張相製作，以電腦建模，技術同事會細節修飾，再由3D彩色打印技術完成FIGUER，將人生不同時光紀錄下來，永久保存。
主打產品為9CM及12CM MINI版3D真人公仔，適合作生日禮物、結婚紀念品、榮休禮物、畢業及升職禮物。
聖誕妝「變美」必戴｜OLENS 韓國著名隱形眼鏡
韓國直送隱形眼鏡品牌Olens，採用高品質的獨家PUSCON保濕物料。一直推出多樣化的隱形眼鏡設計和色彩選擇，無論是走自然清純還是時尚搶眼style，總有一款是適合自己的Eyestyling，方便客人轉換不同妝容的風格，讓每雙眼睛保持健康又迷人。
Double Tint
雙重花紋的設計，為眼神營造滿滿的立體感，其晶瑩提亮的灰、啡色調可供選擇，更能讓雙眸變有神。
Ending
有Brown、Gray、Olive可供選擇，細緻淡淡暈染提升朝氣明亮，其清晰外圈設計讓佩戴者流露鮮明的眼神。
French Shine
顏色有Hazel、Gray、Lavender，其華麗金黃色底色配合細緻花紋，明亮雅淡的色調演繹富有個人特色的眼神。
ViVi Ring
五款百搭顏色分別有Brown、Choco、Gray、Beige、Pink奶油色調，主打柔美浪漫的氣氛，加上纖細鮮明外圈，營造晶瑩透亮般眼神。
聖誕眼鏡穿搭推薦｜Zoff 人氣日系眼鏡品牌
聖誕節即將來臨，不論是計劃去旅遊，或出席不同約會及派對場合，不妨利用眼鏡作為配飾，為聖誕節襯出不一樣的造型！人氣日系眼鏡品牌Zoff，緊貼日本的流行趨勢，備有過千款眼鏡款式選擇，無論各種不同場合，都能為你的造型增添亮點，盡情展現個人風格。
Zoff 2023-24 COLLECTION Neo Vibes
今季秋冬季最新推出Neo Vibes眼鏡系列，設計時尚獨特，齊集共18種類款式最新流行款式眼鏡，包括多邊形和Crown panto等。設計易於融入不同的時尚風格，不限性別，完美地與潮流造型結合，在約會中展現你充滿個性及酷酷的魅力吧！
Zoff Disney Princess迪士尼公主系列
以三位人氣公主的主題眼鏡款式，包括《阿拉丁》的茉莉公主、《魔髮奇緣》的長髮公主及《小美人魚》的艾莉奧公主，共12種類可供選擇。戴上後讓整個造型增添光彩，如公主般美麗動人，十分推薦給女士們於約會中配戴，配合溫文儒雅的穿搭，將造型氣質昇華，在甜蜜約會中展現自己溫柔可愛的一面吧！
Zoff“Made in Japan”系列
今季新入荷的款式定價性價比極高，眼鏡設計從基本款式至流行款式，都適用於不同場合，為大家帶來高品質並注重細節的日本眼鏡。女生款式是以Boston形、Wellington形及橢圓形的小巧鏡框為主；男生款式以Wellington形及方形寬鏡框為主。
Zoff UNITED ARROWS Wellness 感光調色太陽眼鏡系列
鏡片可因應紫外線的強弱而改變鏡片顏色深淺度，讓佩戴者充分感受室內和室外視野的色彩變化；加上高品質的鏡框與完美邊框設計，有助塑造自己的獨特風格。在旅行中，不論想行走休閒風格、帥氣風格或是活潑風格，都能將個人的整體造型全面發揮！
超實用家品電器｜衛訊Wilson
衛訊銷售最新潮流電子產品、小家電及精選配件等，以及提供優質貼心售前、售後服務，包括深受顧客歡迎的舊機Trade-in及搬資料服務，帶來全面購物體驗。
Lumena Mist Stand無線加濕器
以韓國設計簡約， 1000ml大容量設計，方便攜帶。配合最新技術，做出微細水霧，有效減低室內乾燥，滋潤皮膚，其柔和小夜燈亦有舒緩解壓。加濕器內罝電池6000mAh，可供無線操作。
BRUNO BOE115 迷你多功能煮食爐
600W發熱板及隨機配備煮食鍋、蒸架及易潔煎鍋，只需一機即可烹調火鍋、即食麵、蒸點心、煎牛排或煮菜。煮食爐分拆式配件易於清潔，不易沾濕機身，機身小巧﹐適合烹調1–2人份量。
Vidal Sassoon可充電便攜式電熱直髮梳及直髮器套裝
便攜式設計，可充電，無線操作電熱直髮梳及直髮器。無論是空氣劉海、髮尾內扣、自然直髮等多種造型，都可以做到。而且能3小時快速充電，可以連續使用約30分鐘。具有LED 電池指示燈及溫度設定顯示燈，及15分鐘自動安全關閉模式，安全又好用。
除了推薦商戶商品之外，還有大量世界各地美食及商店，聖誕節記得要約齊親朋好友到圍方慶節！