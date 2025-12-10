熱門搜尋:
生活
2025-12-10 18:15:00

聖誕佈置｜DIY貼士5個食大餐前必睇 餐桌裝飾及擺盤都要儀式感！

聖誕佈置｜5個聖誕大餐必備貼士 餐桌裝飾及擺盤都要儀式感！（am730製圖）

聖誕節不少人不想出街逼，都會在家過節。如果想在家過聖誕的時候不失聖誕節的氣氛，以下有5個聖誕大餐必備小貼士，即是宅在家中也能充滿儀式感！

聖誕節餐具擺放

在準備聖誕大餐時，最容易體現出儀式感的地方便是餐具的擺放！比起普通地擺放餐具，加些小心思便可大大提升餐桌上的儀式感！做法簡單之外，成品高級大方，看起來仿如在外用膳一樣！最好再配上同色系的碗碟，令整體感覺更統一。

準備材料：餐紙／肉桂／絲帶／迷迭香

製作步驟：將餐紙捲成長條形，上面放上肉桂和迷迭香做裝飾，再用絲帶系上，最後再在餐紙中間放入餐具即可。

選用同色系的餐具便沒有違和感。 聖誕節餐具包好後立刻變得高級。

聖誕節餐桌裝飾

餐具稍為整理過後，便來到餐桌的裝飾。首先建議鋪上桌布，無論使用純色，或是與聖誕相符的紅綠格子，都可以大改桌面的形象，變得更具儀式感。而桌面上可放一棵迷你聖誕樹或松樹的花環作主要裝飾。再在桌子上撒一些聖誕常見的松果，最後點上蠟燭和打開串燈掛在餐桌旁，聖誕氣氛便撲面而來。如果不想花費購買聖誕樹的話，桌上裝飾用的聖誕樹更可用食物代替，例如使用蔬果砌成的立體聖誕樹，或是抹茶鬆餅砌成的聖誕樹蛋糕。不過建議即使沒有真正的聖誕樹，桌面上還是放一些綠色植物和聖誕擺件，這樣會更符合聖誕節的氣氛。

放上蠟燭或燭台簡直是神來之筆，增添聖誕節氣氛。 換上紅綠格子的桌布已經令聖誕氣氛大增。

聖誕節餐飲準備

聖誕大餐自然少不了酒類飲品的出現，除了突顯聖誕氣氛的熱紅酒外，其實紅酒、白酒、香檳等飲品都能彰顯聖誕的感覺，一整瓶放在桌子上更顯儀式感。而酒杯方面亦不能馬虎，最好統一使用同款酒杯，同時建議使用高腳杯，看起來更高級。小朋友的話亦可以用同色的飲品代替，令小朋友也可沉醉在聖誕氣氛之中。

食滯丨聖誕除夕餐駁餐 點樣先無咁易頂住個胃？

簡單放一支香檳也能令餐桌上的節日感提高。

聖誕節餐點擺盤

準備好餐飲後，變到餐點擺放的環節。如果想增加餐點的儀式感，除了西式大餐常見的擺盤方式外，也可加入一些聖誕元素，令餐點變得與節日氣氛相符。例如牛扒、意粉等西式大餐常見的餐點亦可以聖誕為主題擺盤，或是利用水果擺放成平面的聖誕樹形狀，讓聖誕更有氛圍。家中許可的話，若餐點中有烤全雞則可令餐點的高級感大大提高。而最重要的是一定要有蛋糕放在桌上，蛋糕的存在令到節日感大增，若選擇帶聖誕氣氛的蛋糕更佳。

5款聖誕造型飲品食譜　增加節日儀式感　聖誕樹／麋鹿／雪人都有！

將餐點擺放與聖誕相關的形狀也能增加聖誕節節日感。 將番茄和芝士擺放成士的糖的形狀甚是可愛。

聖誕節衣服配色

想當日的照片看起來更有聖誕感覺的話，作為主人公的你在衣服配色上也要有聖誕節的感覺。可以與家人或朋友統一衣服配色，選擇以紅色和綠色為主的衣服，又或是帶上與聖誕節相關的頭飾，簡單的一步已經可以令當日更有節日感！

聖誕大餐食譜｜迷迭香烤雞胸/薯仔沙律/熱紅酒等5款簡易教學

換上聖誕服飾的話，拍照時就更顯聖誕氣氛。

