聖誕2023｜聖誕倒數月曆2023合集 率先睇各大美妝品牌月曆內藏禮物 最平$590可入手！

聖誕倒數月曆2023｜中秋節剛剛過去，但各大品牌如Jo Malone London、Diptyque、CHARLOTTE TILBURY、Rituals及SABON等各大品牌，已開始釋出聖誕倒數月曆2023的消息，當中已有不少更已經開賣！倒數月曆每格都有不同王牌產品，甚至是該年節日的限量產品，每日打開一格都有一份驚喜小禮物，令整個12月都十分令人期待！以下將會持續整理不同品牌的倒數月曆，各位識做的男朋友/老公，是時候慰勞一下辛勞了整年的女朋友/老婆。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Diptyque 限量版聖誕倒數日曆 $3,750 Diptyque聖誕倒數日曆的設計以其經典躍動字母為特色，今年特別載有3款限量版小型香氛蠟燭，包括Sapin(冷杉)、Délice(乾果)以及Coton(綿雪)。倒數日曆亦包括一系列家居香氛、個人香氛及身體護理產品，由漿果和炭木香氛至無花果和玫瑰香氛，為每日帶來嶄新的芳香時刻。 除此之外，亦載有一系列華麗產品，包括木梨香氛蠟燭、檀香香氛蠟燭、香丸香氛蠟燭、羅勒除味蠟燭、ORPHÉON補充裝香膏、Eau Rose(玫瑰之水)淡香精、Do Son(杜桑)淡香水 、Eau Capitale(花都之水)淡香精、Fleur de Peau(肌膚之華)淡香精、Eau des Sens(感官之水)、杜桑沐浴油、Philosykos希臘無花果香氛皂、薰衣草護膚潔手液、絲絨護手乳液和一套裝飾套裝。Diptyque聖誕倒數日曆將於10月11日正式向全球發售。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Jo Malone London 聖誕倒數日曆 $4,380 Jo Malone London今年聖誕推出限定的薑餅童話聖誕系列，以薑、焦糖、暖烘榛果、肉荳蔻及肉桂等經典材料，打造充滿香甜誘人又溫暖的聖誕氣息。倒數日曆內有24款芬芳四溢的小巧驚喜，包括一系列經典與節日獨家古龍水、迷你香氛蠟燭與縱寵身心產品，更有經典古龍水30ml作璀璨驚喜，以奢華方式倒數聖誕來臨。日曆禮盒包裝披上玩味的薑餅，加上紅白繽紛設計，呼應薑餅主題。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Dior Le 30 Montaigne Advent Calendar 聖誕倒數日曆 $5,300 全新Le 30 Montaigne聖誕倒數日曆，重現歷史悠久的巴黎蒙田大道30號總店的精緻外牆。打開聖誕倒數日曆，是靈感源自杜樂麗花園的美麗景致，將花園大門宏偉的鍛鐵工藝裝飾、八角形水池和著名雕像，一一描繪於圖騰中。內藏24款Dior迷你產品，包括精緻的香薰、優雅別緻彩妝、護膚產品和香薰蠟燭，倒數日曆禮盒可作為收納盒重用。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ CHARLOTTE TILBURY 魔法幸運星光寶盒 $1,700 12格珠寶抽屜內藏CHARLOTTE TILBURY多款屢獲殊榮的美妝及護膚品，包括MAGIC CREAM魔法面霜15ML、旅行裝HOLLYWOOD COMPLEXION BRUSH粉底掃、BEAUTY BLUSH WAND胭脂筆及AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY定妝噴霧。寶盒更可用作珠寶首飾盒，別具收藏價值。 禮品包括： ．CHARLOTTE’S MAGIC LIP OIL CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量護唇油 ．HOT LIPS 2 第二代星色唇膏 #GLOWING JEN ．AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 定妝噴霧 34ML ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜 15ML ．CHARLOTTE’S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華 8ML ．旅行裝HOLLYWOOD COMPLEXION BRUSH粉底掃 ．旅行裝PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND 胭脂筆 #PILLOW TALK ．旅行裝BEAUTY LIGHT WAND 光影筆 #SPOTLIGHT ．旅行裝COLLAGEN LIP BATH 護唇唇彩 #WALK OF NO SHAME ．旅行裝ROCK ‘N’ KOHL 眼線筆 #BARBARELLA BROWN ．旅行裝PILLOW TALK PUSH UP LASHES! 睫毛膏 #SUPER BLACK ．旅行裝LIP CHEAT 唇線筆 #HOT GOSSIP

聖誕倒數月曆 2023 ｜ SABON 限量版倒數日曆 $1,280 (11 月 1 日開賣 ) SABON年度倒數日曆的包裝以奇幻聖誕夜深為主題，展現森林百花卻爭艷盛放的浪漫景象。倒數日曆云集24件聖誕限量精選產品，包括身體磨砂、沐浴油、潤手霜及身體潤膚乳液等，件件都是品牌的王牌暢銷單品。每日揭開一個神秘倒數小盒子，迎接聖誕佳節。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Rituals 臻貴聖誕倒數月曆 $1,100( 價值 $2,115) Rituals Cosmetics推出至今最實惠的聖誕倒數月曆，內有24個驚喜，包含多款Private Collection的暢銷產品、LED聖誕燈飾、多款個人護理產品，讓大家在佳節前後都可以好好享受。月曆更有4個為將臨期(Advent)主日而設的香氛蠟燭，「Advent」是指「即將來臨」的意思，慶祝耶穌誕生前的準備期與等待期，為身心都帶來平靜。月曆的紙盒更可製作成童話般的3D傳統村莊，配搭LED燈飾，令整間屋都充滿著濃厚又夢幻的聖誕氛圍！ 臻貴聖誕倒數月曆內含： ．Elixir 系列角蛋白修復髮膜20ml ．The Legend of the Dragon 家居香氛噴霧50ml ．聖誕流蘇裝飾 ．Private系列迷你香氛蠟燭 – Orris Mimosa 25g ．沙漏 ．The Ritual of Mehr 淋浴油75ml ．The Ritual of Namaste 淨化木炭面膜 10g ．The Ritual of Karma 頭髮及身體噴霧20ml ．Sport 二合一洗髮淋浴啫喱70ml ．The Ritual of Namaste 溫和潔面泡沫30ml ．Private系列迷你香氛蠟燭– Savage Garden 25g ．The Ritual od Ayurveda 淋浴啫喱泡沫50ml ．The Ritual of Jing 安睡護手膜70ml ．The Ritual of Namaste 抗衰老日霜10ml ．磨砂手套 ．The Ritual of Karma 身體磨砂霜50ml ．Boutique Line Mehr- 皂梘25gr ．Private系列迷你香氛蠟燭– Smooth Violet 25g ．Sweet Jasmine 洗手液 110ml ．Sweet Jasmine 廚房護手膏85ml ．The Legend of the Dragon 淋浴啫喱泡沫50ml ．The Ritual of Sakura 身體潤膚霜100ml ．The Ritual of Sakura 衣物香氛柔順劑75ml ．The Ritual of Ayurveda 迷你香氛棒70ml ．Private系列迷你香氛蠟燭- Wild fig 25g

聖誕倒數月曆 2023 ｜ La Mer 限量版聖誕倒數月曆禮盒 $4,480 聖誕倒數月曆滿載迷人魔法，讓女士們在聖誕前的12天，沉醉於絲滑精華、豐盈乳霜和精緻護理。月曆包括The Cleansing Micellar Water卸妝潔膚水 30ml 、The Treatment Lotion肌底修護液 30ml、The Regenerating Serum再生活膚精華5ml、The Revitalizing Hydrating Serum賦活保濕精華 5ml、The Eye Concentrate眼部精華乳霜 5ml、The Hand Treatment護手霜 30ml、The Lip Polish柔嫩磨砂潤唇霜 15ml、The Lip Balm修護唇霜 9g、The Body Cream身體修護乳霜 30ml、The Moisturizing Soft Cream柔潤奇蹟面霜 15ml及Crème de la Mer精華面霜 15ml。現於官網首次購物滿$4,500，並輸入特定優惠碼【LMDELUXE】，更可享$450優惠。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ M ‧ A ‧ C 冰雪璀璨節日限定倒數月曆 $2,200 限定倒數月曆首次超限量登陸香港及澳門，並只限售7套，而且CP值破表，結合21件正裝產品，包括大熱色調的脣膏、眼影、睫毛膏及其他妝物最愛的妝物，絕對物超所值，M‧A‧C的超級妝迷不要錯過！

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Penhaligon ’ s THE TOY CHEST 聖誕倒數日曆 $4, 400 還記得小時候滿心期待著聖誕禮物的心情嗎？Penhaligon’s今年以玩具箱為包裝設計，充滿童真感覺，同時又不失英倫時尚感。倒數日曆內藏24款迷你香氛小玩意，包括貨裝size香水、小型香水、王牌蠟燭及香氛等，把一眾「香迷」吹進一個又一個的回憶泡泡中，墜入充滿奇妙香氣的國度。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Christian Louboutin 年度節日倒數日曆 $5,400 年度節日倒數日曆內有24輛色彩繽紛的火車車廂盒子，讓Louboutin Express與大家一同進入這個節日的倒數狀態，每節車廂都藏著不同幸福美麗驚喜，包括迷你香水及各式各樣的美妝產品，揭開整個12月的節慶魔力，迎接聖誕來臨。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ CLARINS 24 日聖誕倒數月曆 2023 $600( 價值 $2,958) CLARINS推出珍藏版的2023聖誕24日倒數月曆，以充滿金光璀璨的C字聖誕吊飾為封面的優雅揭書型禮盒設計，24格禮物盒內藏25款CLARINS皇牌及人氣產品，當中包括10款面部護膚產品、6款彩妝品、9款身體護理產品，其中3件更是貨裝產品，包括晶瑩美顏霜、凝亮護唇油和全效4D濃黑翹長睫毛膏。 ．貨裝 - 晶瑩美顏霜 50ml ．貨裝 - 凝亮護唇油 04. Pitaya 7ml ．貨裝 - 全效4D濃黑翹長睫毛膏– #01 Perfect Black 8ml ．提拉撫紋全效眼霜 7ml ．水潤活肌晚霜 15ml ．水潤活肌保濕霜 ．滋潤乳霜(中性至乾性肌膚) 15ml ．保濕爽膚露 50ml ．植萃速效卸妝水(敏感肌專用) 50ml ．植萃溫和潔面泡沫(中性至乾性肌適用) 30ml ．SOS 保濕面膜 15ml ．清爽磨砂膏 15ml ．植萃全效潔面卸妝油 50ml ．調和身體滋潤乳 30ml ．玉手修護霜 30ml ．擊脂塑型霜 30ml ．透滑身體磨砂 30ml ．柔潤身體乳 30ml ．健胸提升啫喱 15ml ．舒爽沐浴精 30ml ．Eau Extraordinaire 活力沐浴乳 8ml ．Eau Extraordinaire 特级護理香氛 5ml ．SOS 睫毛定型精華液 3ml ．瞬效豐盈唇蜜 21 5ml ．SOS 炫采調色底霜 00 10ml ．瞬效零毛孔美肌霜 4ml

聖誕倒數月曆2023｜CLARINS 24日聖誕倒數月曆2023 $600(價值$2,958)

聖誕倒數月曆 2023 ｜ GUERLAIN 限量版幻妙金蜂聖誕倒數月曆 $5,850 Guerlain今年邀請土耳其珠寶商Begüm Khan，為品牌的經典名作添上新變奏，藉此歌頌世家象徵蜜蜂，倒數月曆也染上閃爍生輝的色彩。月曆內藏香氛蠟燭和迷你香氛、香氛陶瓷、護膚品和美容好物，讓大家沉浸於聖誕魔法中。 ．9款藝術沙龍系列迷你香氛（10ml）：Musc Outreblanc 靜日沉思、Cuir Beluga 白色革調、Cruel Gardenia 梔子花香、Oud Nude 原木之欲、Rose Barbare 叛逆玫瑰、Angélique Noire 幽夜白芷、Néroli Outrenoir 迷夜橙花、Cherry Oud 醉櫻烏木香及 Herbes Troublantes 冷冽青草 ．6款迷你香氛蠟燭（35g）：Encens d'Hiver 冬日饗宴、Bois des Indes、Ylang d'Outremer、Epices Sous les Etoiles、Figue Azur、Muguet de Printemps ．3款香氛皂（100g）：香草、鳶尾花、清辛柑橘 ．殿級蜂皇緊緻日霜（15 mL） ．殿級蜂皇緊緻晚霜（15 mL） ．殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜（15 mL） ．迷你版 KissKiss 親親唇膏（Rouge Kiss） ．迷你版 Parure Gold 金鑽修顏 24K 妝前底霜（5mL） ．2塊陶瓷擴香磚

L‘Occitane以3款聖誕倒數日曆為節日揭開序幕，聖誕倒數驚喜日曆2023及臻緻聖誕倒數驚喜日曆2023貫撤品牌綠色聖誕的包裝理念，採用100%可回收再造、並獲FSC認證來自可持續發展林業的咭紙，謝絕非必要的塑膠浪費。而另一款聖誕倒數環保日曆2023更是以再生棉製成，並可在節日後成為家中常備的儲物掛袋。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ L ‘ Occitane 聖誕倒數驚喜日曆 2023 $590 (10月13開售) 在這棵普羅旺斯標誌性的聖誕樹下，24個格子內蘊藏著一系列的精緻個人護理產品，從皇牌乳木果潤手霜10ML、杏仁緊膚乳20ML，到尊貴的蠟菊極致修護精華霜4ML、蠟菊煥活雙效精華5ML等，充滿節日溫馨氛圍之餘，同時享受到細緻的全身呵護。聖誕倒數日曆於法國製造，並採用FSC認證可回收再造及可持續採購的硬咭紙製成。

聖誕倒數月曆2023｜L‘Occitane 聖誕倒數驚喜日曆 2023 $590

聖誕倒數月曆 2023 ｜ L ‘ Occitane 臻緻聖誕倒數驚喜日曆 2023 $990 (11月初開售) 繽紛夢幻的禮盒，收藏了24件L’OCCITANE的精選產品，匯集多款高效護膚品，包括尊貴的蠟菊極致修護精華霜4ML、蠟菊煥活雙效精華5ML等，亦當然少不了皇牌的身體護理及香氛產品，如乳木果沐浴油35ML、馬鞭草淡香氛7.5ML及草本療法修護洗髮水35ML等。聖誕節後，禮盒還可以搖身一變，成為實用的儲物盒。

聖誕倒數月曆2023｜L‘Occitane 臻緻聖誕倒數驚喜日曆 2023 $990

聖誕倒數月曆 2023 ｜ L ‘ Occitane 聖誕倒數環保日曆 2023 $890 (11月初開售) 這款環保日曆由 65% 再生棉製成，全年都可以循環再用。可以存放小物品，甚至在下一個聖誕節也可以作為聖誕裝飾，為家居增添節日氣氛。內藏24件產品，高效的護膚、身體及頭髮護理產品一應俱全，包括杏仁沐浴油35ML、櫻花閃亮潤膚露35ML、蠟菊極致泡沫潔面霜14ML等。你還可以把每日禮物放進小口袋裡，又或者加進小字條等窩心驚喜。

聖誕倒數月曆2023｜L‘Occitane 聖誕倒數環保日曆 2023 $890

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Sisley 限量版聖誕倒數月曆 Sisley創辦人依莎貝爾．多納諾伯爵夫人，今年以人手刺綉裝飾為節日主題，表達Sisley與藝術的聯繫。倒數月曆設計靈感源自於她親手設計的人手刺綉枕頭裝飾。打開長方型月曆盒，色彩豐富的拼凑作品印入眼簾，每幅作品的拼貼畫和刺繡圖案，都帶有和品牌相關的故事或符號，例如蝴蝶或玫瑰，點出品牌植物美容學的核心理念。25個小盒子不同顔色的刺綉圖案，盛載25個快樂驚喜，包括人氣的全能乳液、享負盛名的抗老臻品S面霜(活膚再生駐顏霜)、全天候守護肌膚的全天候修護日霜、最新推出的升級版至臻活膚再生晚霜及HAIR rituel的洗護產品等。由2023年11月10日起至12月20日，凡購買任何產品滿$5,500，可獲贈聖誕倒數月曆(價值$4,220) 。(每人限贈乙份，數量有限，送完即止)

聖誕倒數月曆 2023 ｜ YSL BEAUTÉ 2023 節日限量版倒數月曆禮盒 $2,500 極致奢華的禮物盒換上節日限定鎏金冰川包裝，突顯品牌風格。節日限量版倒數月曆禮盒比以往更慷慨更奢華，24格抽屜涵蓋各款YSL王牌產品，包括5件貨裝產品，18件迷你試用裝及1件驚喜禮遇，每格都有不同驚喜，極具收藏價值。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Valmont 聖誕倒數日曆 $2,980( 價值 $8,075) 12個充滿不同驚喜的抽屜盛載著一系列王牌護膚臻品，薈聚VALMONT專業高效的抗衰老技術及l’Elixir des Glaciers冰凝系列的奢華護膚藝術，嚴選珍貴成分，抵禦歲月侵害，重置年輕肌齡。 ．Prime Renewing Pack 升效更新煥膚面膜 50ml ．Vital Falls生命之泉潤膚露30 ml ．Prime 24 Hour Cream升效水凝日夜補濕霜 15ml ．LumiMask煥顏面膜15ml ．V-Firm Cream塑顏緊密提拉面霜15ml ．Moisturizing Serumulsion 水潤補濕精華乳 15ml ．Votre Visage冰凝金裝面霜15ml ．Restoring Perfection 清透亮顏修護防曬霜SPF50+ 5ml ．Hydra3 Regenetic Serum蜜潤補濕精華5ml ．Prime Bio-Cellular 升效再生活膚液 5ml ．Vos Yeux冰凝金裝眼霜5ml ．Moisturizing Booster水潤補濕升效精華露4 ml

聖誕倒數月曆2023｜Valmont 聖誕倒數日曆 $2,980(價值$8,075)

聖誕倒數月曆 2023 ｜ BORGHESE 佳節幸福之門聖誕倒數月曆 $985( 價值 $3,125) BORGHESE首度推出「佳節幸福之門聖誕倒數月曆」，繪畫出金光閃爍的聖誕樹圖案，綴上5款泥漿的色彩：經典牛油果泥漿代表重視家庭的傳統價值，聖誕節是意大利人共享天倫的重要節日；白蜂蜜泥漿代表愛自已的Self-Care的生活態度；蜜桔皮粉紅泥漿代表意大利充滿能量的澎湃熱情；蘊含果酸及白荼成分的黑色泥漿代表真實面對自已及別人的赤誠之心；最後的人蔘泥漿代表意大利人愛分享的節日禮物習俗。 月曆有24款口碑載譽的意式經典產品，包括殿堂級泥漿面膜、蘊含在意大利被譽為「Liquid Gold」橄欖油的皇室活水精華、富含豐潤精華的膠原緊緻眼膜、蘊藏幹細胞活膚能量的再生精華水等，24天的at-home spa意式療膚體驗讓大家走進療癒身心靈的Self-Care旅程，感受不一樣的佳節幸福時光。倒數月曆即日起接受Borghese會員優先預購，並由10月27日起於門市及官網上市。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ GLYCEL 瑞士聖誕凝幻星鑽禮盒 $880 總值 $3,374(1 套 14 件 ) GLYCEL每年聖誕都會推出多款實用又不失奢華的寵肌禮盒套裝，今年的「瑞士聖誕凝幻星鑽禮盒」，共有14款皇牌產品，包括「紅水」泉淨活膚肌底精華、燕窩緊緻修護乳霜及高效活膚潔面乳等，總值$3,374，更可發揮創意，以星鑽禮盒砌出聖誕樹，贏取總值高達$23,178禮品。 參加GLYCEL聖誕星鑽禮盒遊戲 GLYCEL瑞士聖誕凝幻星鑽禮盒 ．泉淨活膚肌底精華 (瑞士美肌紅水）60ml ．燕窩緊緻修護乳霜 15g ．高效活膚潔面乳 80ml ．燕窩完效極緻乳霜 15g ．凝時空深海礦物激活原液 10ml ．燕窩完效極緻眼霜 5g ．凝時空冰川幹細胞修護原液 10ml ．高效膠原水凝眼膜 2pcs ．高效鎖水活膚修護乳 15ml ．【新昇級】燕窩緊緻昇效面膜 1pc ．水盈潤肌防曬日霜SPF30 15ml ．全效升級版魚子極緻修護面膜 1pc ．$200 電子現金券

聖誕倒數月曆 2023 ｜ LUSH 首次推出兩款聖誕月曆禮盒 LUSH首次推出兩款聖誕月曆禮盒，包括浸浴主題的全新聖誕密友禮盒，禮盒包裝以可回收物料製成，為可多次重複使用，作為可互動的玩具屋或珍藏寶物的寶箱。兩款禮盒均內含25種純素產品，包括熱賣產品、聖誕復刻產品和禮盒限定產品。 聖誕倒數月曆 2023 ｜ LUSH 聖誕月曆禮盒 $3,000 LUSH聖誕月曆禮盒挑 選25種純素產品，今年的限定禮盒包裝精美，提供比以往更多復刻和獨家產品。禮盒包裝由倫敦 Intoart工作室的設計師Andre Williams設計，Intoart是一家為有學習障礙人士而設的工作室，設計師Andre採用23種不同語言「慶祝」一詞，為大家帶來聖誕祝福。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ LUSH 聖誕密友禮盒 $1,950 聖誕密友包裝靈感來自於小時候玩娃娃屋的回憶，內藏25款浸浴產品，包括LUSH經典產品、節日限定產品和從新回歸的復刻產品，如巧克力伯伯汽泡彈、雪天使擴香浴油和冰雪飛龍汽泡彈。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ The Body Shop The Advent of Change 聖誕限量版倒數月曆 $799( 價值 $1,537) 內有24件王牌產品，包括花香果味沐浴露、王牌身體潤膚霜及修護潤手霜等，由頭到腳呵護身體每寸肌膚。The Body Shop致力爭取一個更公平及美麗的世界，因此每件產品都為社群及地球帶來正向變，例如可回收包裝，以及採購自社群公平貿易天然原材料成分。 產品內容:

．芒果修護潤手霜 30ml

．牛油果身體沐浴乳 60ml

．茶樹淨肌爽膚水 60ml

．乳木果身體潤膚霜 50ml

．迷你沐浴球

．椰子身體沐浴乳 60ml

．粉紅西柚潔膚皂 100g

．蜜柑沐浴露 60ml

．乳木果洗髮露 60ml

．乳木果護髮素 60ml

．英倫玫瑰潤手霜 30ml

．茶樹淨肌潔面啫喱 60ml

．橄欖潔膚皂 100g

．粉紅西柚沐浴露 60ml

．杏仁奶修護潤手霜 30ml

．士多啤梨沐浴露 60ml

．玫瑰水盈嫩肌面膜 15ml

．節日限量版髮夾

．維他命E補濕面膜 18ml

．士多啤梨潤唇霜 10ml

．英倫玫瑰身體磨砂膏 50ml

．粉紅西柚潤手霜 30ml

．芒果沐浴露 60ml

．牛油果身體潤膚霜 50ml

聖誕倒數月曆2023｜The Body Shop The Advent of Change 聖誕限量版倒數月曆 $799(價值$1,537)

聖誕倒數月曆 2023 ｜ The Body Shop The Big Advent of Change 聖誕限量版尊貴倒數月曆 $1,099 ( 價值 $1,962) 尊貴倒數月曆為送上25個王牌驚喜，月曆充滿了我最喜愛產品，除了身體磨砂、身體潤膚霜及沐浴乳等身體產品之外，更有5款面膜、維他命C亮采活力面霜、雪絨花抗氧活肌潔面啫喱及甘菊全效極緻卸妝潔膚霜等，全方位照顧肌膚需要。 產品內容：

．乳木果修護潤手霜 30ml

．蘆薈鎮靜面膜 18ml

．甘菊全效極緻卸妝潔膚霜 20ml

．士多啤梨沐浴露 60ml

．杏仁奶潤唇膏 4.2g

．杏仁奶潔膚皂 100g

．乳木果身體沐浴乳 60ml

．迷你面膜掃

．竹炭排毒淨肌面膜 15ml

．茶樹淨化控油洗髮露 250ml

．牛油果身體沐浴乳 60ml

．士多啤梨身體潤膚霜 50ml

．大沐浴球

．乳木深層修復果護髮素 60ml

．人參大米煥白亮肌面膜 15ml

．維他命C亮采活力面霜 20ml

．粉紅西柚沐浴露 60ml

．維他命C亮采活力面膜 18ml

．椰子潤唇霜 10ml

．英倫玫瑰沐浴露 60ml

．牛油果身體磨砂膏 50ml

．芒果修護潤手霜 30ml

．維他命E補濕面膜 18ml

．杏仁奶身體潤膚霜 50ml

．雪絨花抗氧活肌潔面啫喱 100ml



聖誕倒數月曆2023｜The Body Shop The Big Advent of Change 聖誕限量版尊貴倒數月曆 $1,099(價值$1,962)

聖誕倒數月曆 2023 ｜ The Body Shop The Ultimate Advent of Change 聖誕限量版奢華倒數月曆 $1,599 ( 價值 $2,927) 奢華倒數月曆同樣有25件產品，而且有不少都是大容量的貨裝，例如杏仁奶身體沐浴乳 250ml、維他命C磨砂潔面膏 100ml、維他命E滋潤爽膚水 250ml、玫瑰水盈嫩肌面膜 250ml、雪絨花抗氧活肌日霜 50ml及辣木身體補濕乳酪 200ml等等，除開絕對抵買！品牌透過社群公平貿易計劃，從世界各地的生產商、農民和工匠獲得高品質的成分及再生塑料，購物或送禮的同時，亦正在以公平價格幫助支持社群公平貿易計劃的人員，為節日增添意義。 產品內容:

．杏仁奶身體沐浴乳 250ml

．維他命C磨砂潔面膏 100ml

．椰子修護潤手霜 30ml

．維他命E滋潤爽膚水 250ml

．大沐浴球

．辣木身體補濕乳酪 200ml

．甘菊全效極緻卸妝潔膚霜 20ml

．英倫玫瑰潤手霜 30ml

．雪絨花抗氧活肌精華面膜 21ml

．芒果潤唇霜 10ml

．香蕉滋養洗髮露 250ml

．活力佛手柑柑橘潤手霜 30ml

．乳木果護髮素 60ml

．維他命E深層補濕睡眠面膜 75ml

．粉紅西柚潔膚皂 100g

．玫瑰水盈嫩肌面膜 15ml

．杏仁奶身體潤膚露 200ml

．牛油果滋養潤唇膏 4.2g

．玫瑰水盈嫩肌面膜 250ml

．竹炭排毒淨肌面膜 15ml

．乳木果修護潤手霜 30ml

．牛油果身體磨砂膏 50ml

．維他命E補濕面膜 18ml

．芒果身體潤膚霜 200ml

．雪絨花抗氧活肌日霜 50ml

聖誕倒數月曆2023｜The Body Shop The Ultimate Advent of Change 聖誕限量版奢華倒數月曆 $1,599/set(價值$2,927)