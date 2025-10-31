聖誕倒數月曆2025｜Cle de Peau、Dior、Guerlain多款推介 附價錢及盒內禮物(持續更新)

聖誕倒數月曆2025｜要數每年的聖誕主打，一定是聖誕倒數月曆，每日打開一格都有小驚喜，每格都有各牌子的王牌產品，有時更有該年限定的色調或香氣，加上精心設計的外盒，不少女生都會入手心愛品牌的出品。以下為大家率先介紹多個品牌的聖誕倒數月曆，包括Cle de Peau Beaute、Dior、Guerlain、Lush及L’OCCITANE，以下將會持續整理不同品牌的倒數月曆，各位不妨期待一下！ 聖誕倒數月曆 2025 ｜ Cle de Peau Beaute 星璨夢航限量聖誕倒數日曆 延續去年首次推出聖誕倒數日曆即大獲好評的熱潮，Cle de Peau今年再度推出極為限量的聖誕倒數日曆。品牌今年的聖誕主題是迷失與尋回的故事：一位迷失自信的女孩在夢境的牽引下，登上星璨夢航列車，她邂逅5種靈獸，引領她重新探索深藏於內心非凡力量，釋放內在的閃爍光芒。Dreams Express Advent Calendar星璨夢航聖誕倒數日曆，以奇幻旅程為靈感，具故事性的華麗包裝設計，夢幻又浪漫。

倒數日曆集合多款產品，包括3款今年聖誕限定的星璨夢航限量系列節日產品：柔亮唇膏(527 Ruby’s Spark)、亮膚光映粉(110 Radiant Peafowl)及四色眼影組合(504 Pastel Tea Safari)。兩款熱賣底粧正裝產品，以及6款旅行裝的護膚產品，享受超高性價比的頂級護膚體驗，每日揭開一個驚喜，點亮璀璨聖誕旅程。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ Dior 30 MONTAIGNE 聖誕倒數月曆 $5,600 (10 月 15 日發售 ) 為慶祝年末佳節，Dior夢幻馬戲團拉開星光璀璨的帷幕。倒數月曆重現巴黎蒙田大道 30 號經典總店的精緻外觀，外牆飾上金光閃閃的夢幻馬戲團裝飾細節。由藝術家Pietro Ruffo為Dior匠心設計的「夢幻馬戲團」躍然眼前：幸運星、雜技演員和Dior奇珍異獸。獨一無二的月曆盒，更可化身成收藏珠寶的收納盒。

盒內共24款Dior經典作品，不過如果要數月曆亮點，必定是Dior香薰創作總監Francis Kurkdjian的限定新作——Piste aux Étoiles香薰蠟燭，蠟燭的香氣軌跡，令人回想起夢幻馬戲團的甜蜜奇遇：焦糖杏仁與棉花糖，交織出一場誘人美食香調的芭蕾，如同在星空帳篷下重溫童年記憶。這款令人陶醉的限定香薰作品，更綴飾Pietro Ruffo的繁星圖騰，一縷夢幻氣息為冬日注入暖意，以魔幻般的光芒照亮居室空間。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ Jo Malone London 聖誕倒數日曆 $4,215 日曆內藏25款芬芳四溢的小巧驚喜，以奢華而具玩味的方式倒數聖誕來臨。外盒披上復古飛鏢鏢靶，呈獻一系列經典與節日獨家古龍水、迷你香氛蠟燭與奢寵身體護理產品，最後一日以節日限定古龍水30ml及旅行裝香氛蠟燭作繽紛驚喜，精緻盒子更可重用作飾品或文具盒。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ Diptyque 限量版聖誕倒數日曆 $3,850 倒數日曆今年化身成一本魔法之書，等待揭頁與探索。封面上金光閃耀、字母熠熠生輝，內裡的書頁之間，是一座巴黎風格書店的縮影，書本堆疊如山，一隻調皮的貓咪悄然穿梭其中，隱藏在書頁之間的，是25份充滿驚喜的禮物每日待揭曉，為整個12月注入暖心驚喜。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ Penhaligon ’ s 聖誕倒數日曆 $4,370 Penhaligon’s今年的節日系列靈感源自經典的英國聖誕毛衣，以針織工藝圖案添上精緻質感，倒數日曆同樣洋溢節慶的針織暖意，衣櫥設計為大家揀選不同香氛「穿著」，24款香氛驚喜暗藏其間，讓大家時刻沉浸在醉人香氣中。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ Guerlain 奇蹟物語聖誕倒數月曆 $5,850 Guerlain今年請來藝術家Mélissandre Vidal以故事形式，重新演繹經典聖誔倒數月曆。在深紅色的封面背後，展現一幅用紙製成的壯觀場景，巧妙地把玩紋理和浮雕，使出眾的摺紙童話活靈活現，金光閃閃和雄偉的動物成為亮點。 月曆內藏25件限定美妍驚喜：香氛、彩妝品和護膚品。每日都可探索品牌不同作品，到了12月25日，打開窗戶更可獲得特別版的Rouge G寶石唇膏，襯以裝飾藝術（Art Deco）格調的唇膏盒，配合最受歡迎的510 Satin緞光紅調唇色，在聖誕日送上唇真禮物。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ PAUL & JOE 2025 聖誕倒數日曆驚喜禮盒 $2,680 ( 價值 $5,200) 倒數禮盒主題圍繞在探索巴黎夜幕低垂時的魔幻街道，打開神秘旅行箱，正式啟動為期24天的聖誕倒數旅程。日曆以品牌兩隻超人氣貓咪Gipsy與Nounette作為旅伴，在璀璨星空的指引下，一同發掘每個格子背後的驚喜。 盒內共有24件精選產品及精品，價值相等$5,200，當中更有16件為貨裝產品，包括屢獲好評的全系列皇牌隔離乳；另有限定彩妝產品，以及品牌未曝光最新的養膚精華產品，率先體驗水活精華液及全效修復精華乳，在節日前為肌膚帶來頂級呵護。日曆當然料少不了PAUL & JOE的精品如手巾、化妝袋及手機袋。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ Benefit Cosmetics Glam Cube 扭出驚喜美妝倒數月曆 $1,330 ( 價值 $2,586) 在這個24天驚喜的倒數月曆中，包括4款人氣迷你胭脂蜜粉、13款經典彩妝產品、4款護膚產品、1對凝膠保濕眼膜、限定可重用環保卸妝棉及限定裸色髮圈。每次扭轉都會揭曉一個驚喜，為12月的日子增添多一份趣味！

聖誕倒數月曆 2025 ｜ CHARLOTTE TILBURY 星願美夢魔法寶盒 $1,900 Charlotte熱門的聖誕倒數日曆回歸，內有多款王牌彩妝和護膚明星產品，每個珠寶把手的抽屜裡都藏有一個美容秘密，更有5款貨裝產品，與去年相比增添兩款，包括PILLOW TALK光影筆、PILLOW TALK護唇唇彩、明眸盈密睫毛膏、PILLOW TALK 唇線筆及BARBARELLA BROWN眼線筆，是Charlotte迄今為止最具價值的倒數月曆。 另有一系列旅行裝和貨裝的明星產品，由Charlotte 獲獎無數的旅行裝MAGIC CREAM 魔法面霜，到人氣熱賣的旅行裝AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY定妝噴霧等。當所有驚喜揭曉後，星光閃耀的倒數月曆可作為首飾盒使用。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ THE WHOO 秘貼 煥能修護精華倒數月曆 $440 ( 價值 $773) THE WHOO的「閃爍冬雪特別版」秘貼 煥能修護精華倒數月曆，以冬日飄雪的韓國宮闕為靈感，冰藍與銀白光澤包裝，宛如純淨冷冽的冰雕雪花。月曆蘊藏6款人氣護膚及美妝產品，為肌膚開啟奢華的養膚體驗：以皇牌秘貼 系列雙精華的抗衰老核心成分NAD Power24開啟煥膚旅程，一夜間實現8重修復功效；再配以拱辰享系列產品，於日常基礎護理中注入拱辰Solution彈性成分，有效護理肌膚彈性及水油平衡；最後附上萃韻水漾潤唇膏，滋養唇部同時重塑彈潤飽滿的雙唇，為節日妝容添亮麗色彩。月曆巧妙設計省略了日期標示，用家可以隨心開啟，更添節日趣味。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ LUSH 聖誕月曆禮盒 $2,980 禮盒涵蓋25款產品，包括暢銷經典產品、聖誕節限定系列產品，以及10款禮盒專屬驚喜(包括冬日漩渦泡泡浴芭、愛情香氛皂、睡小熊汽泡彈、樂天爆谷沐浴露及平安之夜香氛蠟燭)，從汽泡彈、泡泡浴芭、沐浴露、香氛皂，到香氛蠟燭，甚至襪子！禮盒設計包含「自由、呼吸、放鬆、舒適、喜悅、寧靜與愛」的英文正向詞語，結合曼陀羅圖案，在滿滿的節日氛圍中倒數時，也能細意享受專屬的療癒時光。禮盒插畫由 Artbox London的藝術家Shruti Gadhvi創作，組織是一間英國註冊慈善機構與社會企業，透過藝術工作坊、文化導覽、展覽及作品銷售授權等計劃，與學習障礙及自閉症藝術家共同創作。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ LUSH 高街 29 ½號月曆禮盒 $1,940 高街29 ½號店舖是LUSH第一家門市，禮盒共有25款汽泡彈和泡泡浴芭，當中有5款禮盒限定產品(包括玫瑰小熊汽泡彈、翠綠嫩芽汽泡彈、聖誕烏龜汽泡彈、貪睡小熊汽泡彈及蜂蜜小熊汽泡彈)，在聖誕來臨前，每日享受愜意的浸浴時光。另有5件色彩繽紛的立體角色紙板，可以把禮盒化身小舞台玩樂。禮盒紙盒與角色紙板，以百分百回收卡紙製成，可重複使用、轉贈他人或回收。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ L ’ OCCITANE 奢華節日倒數日曆 $1,200 ( 價值 $2,762) 24扇小窗匯聚品牌多款精選產品，包括乳木果潤手霜 75ml、櫻花香氛沐浴啫喱 75ml、乳木果潤足霜 30ml、馬鞭草沐浴啫喱 50ml及橙花蘭花潤膚露 75ml等。外盒設計靈感源自法式鄉村「mas Provençal」傳統農舍，以永續紙材匠心打造，日曆編號巧妙融入屋舍細節之中，每日開啟皆如揭幕一場童話。

聖誕倒數月曆 2025 ｜ L ’ OCCITANE 經典節日倒數日曆 $690 ( 價值 $1,864) 經典節日倒數日曆同樣匯聚24份節慶臻品，，包括草本療法修護洗髮水75ml及護髮素 75ml、橙花蘭花香氛潤膚露 35ml、杏仁緊實美膚油 50ml及櫻花香氛沐浴啫喱 35ml，從經典正裝到匠心之選，揭開香氛與呵護的節奏篇章。外盒以可回收且永續來源紙材製成，造型以法式鄉村傳統農舍為靈感，為節慶時光注入詩意與歡愉。