聖誕做善事｜Pinkoi x HYGINOVA x SAA消毒除臭慈善套裝 改善浪浪生活環境

亞洲購物網站Pinkoi.com趁著聖誕節來臨，特意發起聖誕慈善聯乘企劃，邀來香港環保消毒除臭噴霧品牌 HYGINOVA及SAA保護遺棄動物協會，一同推出聖誕慈善聯乘商品，為浪浪們準備愛心聖誕禮物。由即日至 12月16日期間，購買 Pinkoi x HYGINOVA x SAA聖誕慈善環保消毒除臭噴霧套裝，HYGINOVA即額外捐贈一套環保消毒除臭噴霧套裝予SAA，購買聖誕禮物同時又能做善事。

Pinkoi x HYGINOVA x SAA 聖誕慈善套裝

保護遺棄動物 改善浪浪生活環境 毛孩是人類最忠誠的朋友，除了家中主子外，其實香港每個街角也有一群需要大家關注的流浪小動物。本地有不少動物保護組織，包括成立25年的保護遺棄動物協會（SAA），肩付照顧被遺棄、殘缺、年老、抑或生病的動物。SAA透過舉辦領養活動為毛孩尋家，雖然年長動物較難被領養，但SAA致力提供完善、乾淨、衛生的環境，讓牠們好好生活與終老。

Pinkoi了解消毒衛生、氣味是訪客到協會探訪或領養動物時，比較著重的一個點。是次「Pinkoi x HYGINOVA x SAA」聖誕慈善企劃，旨在推動大眾注重動物生活和權益，特邀HYGINOVA合作，捐贈寵物友善的消毒用品，為支援流浪貓狗的SAA團隊及浪浪們送上一點心意。

Pinkoi x HYGINOVA x SAA 2022 聖誕慈善聯乘商品 HYGINOVA消毒噴霧產品符合5種歐盟標準，不但有效消滅真菌/病毒，更通過毒理風險評估，對貓貓狗狗無害。消毒噴霧更獲得環保永續最高標準認證—— 亞洲第一個搖籃到搖籃金級家庭清潔用品。由即日至12月16日，凡購買一套「Pinkoi x HYGINOVA x SAA」 聖誕慈善套裝（內含 HYGINOVA 400mL 噴霧裝 ＋ HYGINOVA 60mL 隨身裝各一支），品牌 HYGINOVA 即同步額外捐贈慈善套裝予SAA，讓SAA的毛孩們能有個舒適、乾淨環境過聖誕。