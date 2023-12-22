聖誕優惠｜牛角Buffet燒肉放題 聖誕任食100分鐘加送生啤放題

聖誕節將至，一於約齊親朋戚友一起去牛角Buffet吃燒肉放題！Klook推出牛角Buffet聖誕任食90分鐘/100分鐘，即加送生啤放題優惠。適用於即日起至1月1日，即睇優惠詳情！

憑Citi Mastercard®信用卡及扣賬卡作單一淨額簽賬滿指定金額可享額外優惠

Klook同時推出指定信用卡/扣賬卡專享優惠，憑Citi Mastercard®信用卡及扣賬卡作單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼： - 滿HK$600輸入優惠碼【CITI23DJ80】 ，可享 HK$80即時折扣。 - 滿HK$1,000輸入優惠碼【CITI23DJ180】 ，可享 HK$180即時折扣。 推廣期: 2023年12月1日至2024年1月31日 數量有限，先到先得，額滿即止。受條款及細則約束。

牛角放題燒肉Buffet聖誕任食加送生啤放題