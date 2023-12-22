聖誕優惠｜牛角Buffet燒肉放題 聖誕任食100分鐘加送生啤放題

聖誕節將至，一於約齊親朋戚友一起去牛角Buffet吃燒肉放題！Klook推出牛角Buffet聖誕任食90分鐘/100分鐘，即加送生啤放題優惠。適用於即日起至1月1日，即睇優惠詳情！
Klook同時推出指定信用卡/扣賬卡專享優惠，憑Citi Mastercard®信用卡及扣賬卡作單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼：
- 滿HK$600輸入優惠碼【CITI23DJ80】 ，可享 HK$80即時折扣。
- 滿HK$1,000輸入優惠碼【CITI23DJ180】 ，可享 HK$180即時折扣。
推廣期: 2023年12月1日至2024年1月31日
數量有限，先到先得，額滿即止。受條款及細則約束。
【牛角放題實施店限定】聖誕90分鐘滿喫燒肉放題｜Klook 獨家加送生啤放題
價錢：$735（原價：$845） 費用包加一服務費
用餐日子：2024年1月1日或之前
蟹鉗 (每位一客)、豚寸骨、紐西蘭羊架、成吉思汗羊肉、澳洲和牛胸肉、日本國產牛西冷、日本國產牛肉眼 兼享 Level C 美國產極上和牛放題
和牛: 薄燒赤身、平鐵牛扒、牛扒腱、肩脊肉
王樣!：美國 SRF 安格斯和牛肩脊肉
牛肉：牛翼板扒、牛頸脊、上級牛肋肉
海鮮：牛油廣島蠔、塩味牛油帶子
立即到Klook預訂
【牛角 Buffet】聖誕100分鐘滿喫燒肉放題｜Klook 獨家加送生啤放題
價錢：$735（原價：$845） 費用包加一服務費
用餐日子：2024年1月1日或之前
蟹鉗 (每位一客)、豚寸骨、紐西蘭羊架、成吉思汗羊肉、特上九州黑毛和牛脊肉、王樣! 特上九州黑毛和牛、特上日本國產牛頸脊、日本國產牛肩胛扒兼享【世の焼肉：澳洲極旨和牛放題】
澳洲和牛: 前胸肉、牛肋肉、厚切牛腹扒
王樣：王樣!虎蝦、王樣!魷魚
澳洲熟成牛：牛翼板、牛頸脊
海鮮：半殼扇貝、味醂魚乾
自助區：超過 40款前菜、沙律、燒野菜、飯、湯品、汽水、果汁、甜品