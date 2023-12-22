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生活
2023-12-22 09:00:00

聖誕優惠｜牛角Buffet燒肉放題 聖誕任食100分鐘加送生啤放題

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聖誕優惠｜牛角Buffet燒肉放題 聖誕任食100分鐘加送生啤放題

聖誕優惠｜牛角Buffet燒肉放題 聖誕任食100分鐘加送生啤放題

聖誕節將至，一於約齊親朋戚友一起去牛角Buffet吃燒肉放題！Klook推出牛角Buffet聖誕任食90分鐘/100分鐘，即加送生啤放題優惠。適用於即日起至1月1日，即睇優惠詳情！

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推廣期: 2023121日至2024131

數量有限，先到先得，額滿即止。受條款及細則約束。

牛角放題燒肉Buffet聖誕任食加送生啤放題

【牛角放題實施店限定】聖誕90分鐘滿喫燒肉放題｜Klook 獨家加送生啤放題 

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用餐日子：2024年1月1日或之前

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和牛: 薄燒赤身、平鐵牛扒、牛扒腱、肩脊肉

王樣!：美國 SRF 安格斯和牛肩脊肉

牛肉：牛翼板扒、牛頸脊、上級牛肋肉

海鮮：牛油廣島蠔、塩味牛油帶子

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【牛角 Buffet】聖誕100分鐘滿喫燒肉放題｜Klook 獨家加送生啤放題

價錢：$735（原價：$845） 費用包加一服務費

用餐日子：2024年1月1日或之前

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澳洲熟成牛：牛翼板、牛頸脊

海鮮：半殼扇貝、味醂魚乾

自助區：超過 40款前菜、沙律、燒野菜、飯、湯品、汽水、果汁、甜品

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