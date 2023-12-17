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生活
2023-12-17 14:00:00

聖誕優惠2023｜星巴克推岀7款咖啡雞尾酒 限定優惠第二杯半價！

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聖誕優惠2023｜星巴克推岀7款咖啡雞尾酒 限定優惠第二杯半價！

聖誕優惠2023｜星巴克推岀7款咖啡雞尾酒 限定優惠第二杯半價！

Happy Hour除咗可以去酒吧鬆一鬆外，依家喺Starbucks 都有調酒供應！近期Starbucks在Reserve Mixology Bar推出了7款以咖啡調製的雞尾酒，而臨近聖誕更推出了第二杯半價的優惠，不妨收工和朋友去Chill一Chill !

近期Starbucks在Reserve Mixology Bar推出了7款以咖啡調製的雞尾酒。

近期Starbucks在Reserve Mixology Bar推出了7款以咖啡調製的雞尾酒。

全新演繹７款咖啡調酒 與你一同「朝啡夕酒」

Starbucks Reserve Mixology Bar 以 Starbucks Reserve 的精品咖啡或茶為引，再配合咖啡大師在配酒上的專 業知識，調製出七款精緻調飲，重新演繹星巴克風味，為顧客於佳節獻上另一好去處。

Starbucks Reserve Mixology Bar 以 Starbucks Reserve 的精品咖啡或茶為引，再配合咖啡大師在配酒上的專 業知識，調製出七款精緻調飲，重新演繹星巴克風味，為顧客於佳節獻上另一好去處。

Starbucks Reserve Mixology Bar 以 Starbucks Reserve 的精品咖啡或茶為引，再配合咖啡大師在配酒上的專 業知識，調製出七款精緻調飲，重新演繹星巴克風味，為顧客於佳節獻上另一好去處。

冷萃咖啡莫希托 (Cold Brew Mojito)

— 咖啡大師以直調法 (Build) 將烈酒及咖啡依次倒入鷄尾酒中， 讓顧客品嚐到蘭姆酒醇厚的酒香中透著 Starbucks Reserve 冷萃咖啡的韻味。輔以清爽的檸檬汁、 薄荷葉和青檸，清新酸爽的滋味襯托出咖啡和酒精的香醇，配上梳打氣水作調和，令人有一股爽 快微醺的感覺，最適合想淺嚐調酒的顧客！這款視覺與味覺均清新感滿滿的冷萃咖啡莫希托亦只 限利園三期星巴克旗艦店獨家供應。

冷萃咖啡莫希托 HK$128

冷萃咖啡莫希托 HK$128

特濃咖啡馬天尼

咖啡香醇，伏特加濃烈，初 嚐這款調酒時刺激感較強，回甘味道強烈。咖 啡大師以雲呢拿風味基底的調酒，透過搖盪手 法(Shake)，迅速地碰撞咖啡與伏特加，為馬天 尼帶來強勁的後勁，配上朱古力碎的點綴，使 整體口味更加和諧，苦中帶甜。面層佈滿濃厚 的綿滑泡沫，令作爲經典咖啡調酒之一的特濃 咖啡馬天尼呈現出不同層次，帶來視覺與味覺 的享受，，咖啡和雞尾酒愛好者不容錯過。

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特濃咖啡馬天尼 HK$98

氈酒湯力特濃咖啡

—以清爽的 Fever-Tree 湯力 水作鋪墊，緊隨而來氈酒中多變的草本香氣， 與咖啡的苦澀形成不同的風味層次。再配以新 鮮迷迭香的芳香，加添一絲清新調和，在舌尖 上回味。咖啡大師以直調法 (Build)分別將酒與 其他材料混合均勻加入鷄尾酒中，讓顧客體驗 出不同層次的享受。顧客飲用時可按喜好自由 調節湯力水及咖啡的濃度，盡情探索不同配搭 的味蕾盛宴。

氈酒湯力特濃咖啡 HK$108

氈酒湯力特濃咖啡 HK$108

爆谷氈酒特濃咖啡

這款調酒專為焦糖咖啡愛 好者而設！海鹽焦糖風味基底、特濃咖啡與新 鮮牛奶完美融合在一起，再加入帶草本香氣的 氈酒令調酒口感適中，不會過分濃厚。咖啡大 師最後更以搖盪法 (Shake) 幫酒體打氣，以牛奶 做出的綿密氣泡鋪滿鷄尾酒的頂層，再以焦糖 爆谷作點綴，增加口感層次。

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爆谷氈酒特濃咖啡 HK$98

爆谷氈酒特濃咖啡 HK$98

粉紅氈酒沙沙 

這是一款以草莓為主軸的冰沙 調酒飲品。咖啡大師以直調法 (Build) 依序加入 以杜松子為主調的氈酒配搭 Teavana™洛神花 茶，並以檸檬和草莓作襯托，釀成多重冰涼清 甜口感。建議顧客飲用時使用吸管，能夠更好 感受冰沙與氈酒的平衡。

粉紅氈酒沙沙 HK$98

粉紅氈酒沙沙 HK$98

橙酒冰搖特濃咖啡

以法國君度橙酒為主調， 為大眾帶來新鮮清爽風味！咖啡大師透過搖盪 法 (Shake) 將清香果甜的橙酒與濃郁的咖啡交織 一起，再以香軟順滑的鮮奶將鷄尾酒頂層蓋上 完美的奶泡，三者完美結合，提昇口感層次。 調酒還加入雲呢拿風味基底，給人口感綿長的 享受。無論是享受休閑午後時光，抑或晚上的 小酌，它都能帶給你不一樣的感覺。

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橙酒冰搖特濃咖啡 HK$108

橙酒冰搖特濃咖啡 HK$108

優惠詳情

  • 優惠於12月23日(星期六)完結
  • 地點:Starbucks Reserve Mixology Bar
  • 逢星期四至六嘅下午4點至7點，顧客將享有 「買一杯，另一杯5折」Happy Hour優惠 
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