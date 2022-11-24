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生活
2022-11-24 20:03:06

聖誕商場2022│太古地產白色聖誕市集

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聖誕節當然要跟聖誕老人合照留念，記錄歡樂聖誕的幸福時刻。

臨近聖誕節，全港多個地區都有聖誕佈置及裝飾，幾個戶外的聖誕燈飾與市集，冬日聖誕氣氛濃厚，結合美食、藝術、表演、慈善及手作，充滿驚喜，市集狂迷一定不要錯過。

Bloom & Beyond聖誕花園

太古地產於121日至4日以「Bloom & Beyond太古地產聖誕花園」為主題舉行聖誕市集，糖廠街將幻化成聖誕花園，以舊布料再造而成的5,000朵鮮艷奪目紅色聖誕花，將遍佈市集每一個角落，三個焦點打卡熱點「無限花園」、「萬花世界」和「聖誕花亭」，讓訪客猶如置身花海，感受不一樣的聖誕節。

市集應有盡有

市集有近30個聖誕精品攤位，貨品種類不少，包括聖誕裝飾品、花藝、護膚品、糖果及零食、家居擺設、時裝及飾物、兒童及寵物用品等，售價由50500元不等。場內設有由酒店及特式餐廳提供的聖誕美食供訪客外賣，如芥末蜜糖火腿漢堡，椰棗拖肥蛋糕，松露火雞餡水管麵，意大利提拉米蘇芝士蛋糕，香料熱紅酒，香濃朱古力等。

一如以往，今年亦請來歌手、樂隊、爵士樂手、話劇及雜技演員帶來連串精彩演出，特別推介園丁巡遊「Time to Bloom」，熱鬧的聖誕派對，將現場氣氛推至高點。

即場報名超值工作坊

兩個受歡迎的特色手作工作坊「聖誕微型花園」及「迷你聖誕花環」，訪客可即場報名，收費約85元，所有收益將撥捐慈善用途，花費數十元即可為摯愛送上有心思的手製禮物，絕對超值！

活動資訊
日期：2022121日至4日

地點：鰂魚涌太古坊糖廠街及多盛大廈及電訊盈科中心一樓辦公樓大堂

收費：免費入場

查詢：instagram @whitexmasstreetfair

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