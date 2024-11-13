聖誕大餐推介｜文華東方酒店 4大聖誕餐飲體驗 SOMM無限暢飲！必試法式牛柳鴨肝皇冠批配黑松露汁

下月就到聖誕節，如果想與摯愛親朋共慶佳節，一定要預早選擇好餐廳慶祝！香港置地文華東方酒店內有四間共獲米芝蓮七星的食府，為大家準備了一系列優質而精緻的餐飲體驗，包括新派法式酒館SOMM提供無限暢飲體驗、連續16年蟬聯米芝蓮二星的精緻法國餐廳Amber將供應節慶餐單等，全部滿載節日氣氛！

連續16年蟬聯米芝蓮二星及獲得綠星評譽的精緻法國餐廳Amber，今年推出全新嘗味午膳及晚餐，由主廚Richard Ekkebus 主理。當中閃亮菜式包括「Roe Deer Loin ˚ Neck & Foie Gras a la Royal ˚ Beetroot ˚ Mas A Miel ˚ Plum˚」及「Normandy Scallop ˚ Salt-Roasted Celeriac ˚ Scallop Garum ˚ White Alba Truffles ˚ Toasted Hazelnut Butter˚ 」均盡展冬日收成與時令海鮮之美。凡享用Amber節慶晚宴的賓客更可享用2015 Dom Perignon 香檳乙杯，為微醺之夜留下動人回憶。

新派法式酒館SOMM無限暢飲體驗

新派法式酒館SOMM的全新推出的菜式包括：「香煎鴨肝配榅桲、檸檬及黃酒雞汁」、「法式牛柳鴨肝皇冠批配黑松露汁」及「法式修女泡芙配雲呢拿忌廉、杏仁醬及士多啤梨雪葩」等，SOMMKind of Brunch的節慶早午餐菜譜更設有90 分鐘暢飲Ayala Brut Majeur Magnum Champagne香檳、侍酒師精選清酒、節慶雞尾酒，充滿聖誕氣氛。年餐廳更特設薈聚三道精選菜式的SOMMsupper無限暢飲宵夜體驗 ，包攬90分鐘待酒師精選美酒暢飲，可同時慶祝除夕夜及元旦！



SOMM 節慶暢飲早午餐體驗

早上10時30分至下午2時30分入座

12月24、25日及1月1日

成人每位定價為港幣1,198+元

小童每位定價為港幣678+元

12月26日

成人每位定價為港幣778+元

小童每位定價為港幣458+元

SOMM 節慶嘗味晚餐

12月24及25日

兩個入座時段：

下午5時30分至晚上6時

四道菜菜譜 | 每位定價為港幣1,398+元

晚上8時至10時15分

六道菜菜譜 | 每位定價為港幣1,798+元

*小童三道菜菜譜每位定價為港幣888+元



SOMMsupper無限暢飲宵夜體驗

晚上9時至10時30分入座

12月26日及31日

三道菜菜譜 | 每位定價為港幣868+元