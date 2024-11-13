聖誕大餐推介｜文華東方酒店 4大聖誕餐飲體驗 SOMM無限暢飲！必試法式牛柳鴨肝皇冠批配黑松露汁

下月就到聖誕節，如果想與摯愛親朋共慶佳節，一定要預早選擇好餐廳慶祝！香港置地文華東方酒店內有四間共獲米芝蓮七星的食府，為大家準備了一系列優質而精緻的餐飲體驗，包括新派法式酒館SOMM提供無限暢飲體驗、連續16年蟬聯米芝蓮二星的精緻法國餐廳Amber將供應節慶餐單等，全部滿載節日氣氛！
聖誕大餐首選！米芝蓮二星法國菜Amber
連續16年蟬聯米芝蓮二星及獲得綠星評譽的精緻法國餐廳Amber，今年推出全新嘗味午膳及晚餐，由主廚Richard Ekkebus 主理。當中閃亮菜式包括「Roe Deer Loin ˚ Neck & Foie Gras a la Royal ˚ Beetroot ˚ Mas A Miel ˚ Plum˚」及「Normandy Scallop ˚ Salt-Roasted Celeriac ˚ Scallop Garum ˚ White Alba Truffles ˚ Toasted Hazelnut Butter˚ 」均盡展冬日收成與時令海鮮之美。凡享用Amber節慶晚宴的賓客更可享用2015 Dom Perignon 香檳乙杯，為微醺之夜留下動人回憶。
Amber 節慶晚宴
12月24及31日
八道菜菜譜 | 每位定價為港幣4,598+元
12月25日
八道菜菜譜 | 每位定價為港幣3,498+元
Amber 節慶午宴
12月25日及1月1日
四道菜菜譜 | 每位定價為港幣2,398+元
六道菜菜譜 | 每位定價為港幣2,698+元
**於私人包廂Amber Private Dining Room預訂六位以上的晚宴可選六道菜菜譜。
新派法式酒館SOMM無限暢飲體驗
新派法式酒館SOMM的全新推出的菜式包括：「香煎鴨肝配榅桲、檸檬及黃酒雞汁」、「法式牛柳鴨肝皇冠批配黑松露汁」及「法式修女泡芙配雲呢拿忌廉、杏仁醬及士多啤梨雪葩」等，SOMMKind of Brunch的節慶早午餐菜譜更設有90 分鐘暢飲Ayala Brut Majeur Magnum Champagne香檳、侍酒師精選清酒、節慶雞尾酒，充滿聖誕氣氛。年餐廳更特設薈聚三道精選菜式的SOMMsupper無限暢飲宵夜體驗 ，包攬90分鐘待酒師精選美酒暢飲，可同時慶祝除夕夜及元旦！
SOMM 節慶暢飲早午餐體驗
早上10時30分至下午2時30分入座
12月24、25日及1月1日
成人每位定價為港幣1,198+元
小童每位定價為港幣678+元
12月26日
成人每位定價為港幣778+元
小童每位定價為港幣458+元
SOMM 節慶嘗味晚餐
12月24及25日
兩個入座時段：
下午5時30分至晚上6時
四道菜菜譜 | 每位定價為港幣1,398+元
晚上8時至10時15分
六道菜菜譜 | 每位定價為港幣1,798+元
*小童三道菜菜譜每位定價為港幣888+元
SOMMsupper無限暢飲宵夜體驗
晚上9時至10時30分入座
12月26日及31日
三道菜菜譜 | 每位定價為港幣868+元
高質日本料理：米芝蓮三星志魂壽司＋米芝蓮凜割烹
米芝蓮三星評譽志魂壽司與米芝蓮一星評譽凜割烹分別為賓客呈獻精緻日式饕宴，分別以經典東京廚師發辦體驗及精緻懷石料理，為浪漫節慶倍添難忘回憶。志魂壽司更可容納達6 人的小型派對，讓賓客盡享私密聚會。
志魂壽司
12月20日至1月1日
午膳 ｜ 每位定價為港幣2,800+元
晚膳 ｜ 每位定價為港幣4,800+元
凜割烹
12月20日至30日
午膳 ｜ 每位定價為港幣2,000+元
晚膳 ｜ 每位定價為港幣3,000+元