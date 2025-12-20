聖誕大餐舊時香港有乜揀？神秘「咯嗲」曾是必備頭盤（am730製圖）

今年已相約家人或好友吃聖誕大餐？聖誕節吃聖誕大餐，並不是新鮮事。昔日香港，不單西餐廳和酒店推出聖誕大餐，就連中式菜館也有提供。

文章出處：「當代中國」網站

舊香港的聖誕大餐常設十道或以上菜式，頭盤經常是「咯嗲」，這究竟是甚麼？聖誕大餐的價錢，並不便宜，約為打工仔月薪一成。你又會否捨得吃？

聖誕大餐不是吃火雞？哪個國家最盛行吃聖誕大餐？

聖誕大餐吃甚麼？當然包括火雞。但翻查資料，最早期的傳統聖誕大餐，是吃烤鵝。據說，1620年才開始在聖誕節吃火雞，這種風俗盛行於美國。烤製的火雞，味道鮮美，漸漸成為西方人在聖誕節的必吃食品。

香港早年深受西方文化影響，聖誕節成為受重視的節日，因此也仿傚西方人在這節日與家人共聚，齊齊吃聖誕大餐。

從廣告看港式聖誕大餐變化 一蚊幾毫有得食？

究竟香港何時開始出現聖誕大餐？翻查資料也找不到肯定答案。不過，最早出現在舊報紙的聖誕大餐廣告，是在1930年代，每位收費$0.7。同樣是1930年代，在英資百貨公司連卡佛的餐廳，吃一個包括火雞、魚柳、水魚湯、洋薊牛柳和烤羊鞍等共14道菜式的聖誕大餐，則收$1.35。