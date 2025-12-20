聖誕大餐舊時香港有乜揀？神秘「咯嗲」曾是必備頭盤

今年已相約家人或好友吃聖誕大餐？聖誕節吃聖誕大餐，並不是新鮮事。昔日香港，不單西餐廳和酒店推出聖誕大餐，就連中式菜館也有提供。
舊香港的聖誕大餐常設十道或以上菜式，頭盤經常是「咯嗲」，這究竟是甚麼？聖誕大餐的價錢，並不便宜，約為打工仔月薪一成。你又會否捨得吃？
聖誕大餐不是吃火雞？哪個國家最盛行吃聖誕大餐？
聖誕大餐吃甚麼？當然包括火雞。但翻查資料，最早期的傳統聖誕大餐，是吃烤鵝。據說，1620年才開始在聖誕節吃火雞，這種風俗盛行於美國。烤製的火雞，味道鮮美，漸漸成為西方人在聖誕節的必吃食品。
香港早年深受西方文化影響，聖誕節成為受重視的節日，因此也仿傚西方人在這節日與家人共聚，齊齊吃聖誕大餐。
從廣告看港式聖誕大餐變化 一蚊幾毫有得食？
究竟香港何時開始出現聖誕大餐？翻查資料也找不到肯定答案。不過，最早出現在舊報紙的聖誕大餐廣告，是在1930年代，每位收費$0.7。同樣是1930年代，在英資百貨公司連卡佛的餐廳，吃一個包括火雞、魚柳、水魚湯、洋薊牛柳和烤羊鞍等共14道菜式的聖誕大餐，則收$1.35。
以那個年代一般打工仔的月薪約$15至$50計算，聖誕大餐約為月薪十分之一，可說十分昂貴，不是普遍市民可以負擔得來。
到了1940年代，香港愈來愈多餐廳在報章刊登聖誕大餐廣告，收費上升至$2至$2.5。至40年代尾，聖誕大餐每位收費已升至約$5。
翻看1949年《工商晚報》一則灣仔北極餐廳的聖誕特餐廣告，十道菜包括士廉唂嗲、火雞、羊扒、石班柳及布甸等，收費$5。
50年代的聖誕大餐，大致上跟40年代的相若，都是會約有十道菜式（咖啡或茶也算是一道菜），主菜是以牛扒或火雞為主。例如1955年銀宮餐廳的聖誕大餐廣告，菜單就包括雜果咯嗲、吉列石班、火雞、火腿、鴨肉等，每位收費$5。
中式菜館也可吃聖誕大餐 頭盤「咯嗲」是飲品還是食品？
40、50年代的聖誕大餐中，頭盤常有一道「咯嗲」，這究竟是甚麼？「咯嗲」的英文是Cocktail。那不就是雞尾酒嗎？其實它還有另一個意思，就是凍食的前菜，例如雜果咯嗲（Fruit Cocktail）是將雜果放進酒杯中；或大蝦咯嗲，將大蝦和沙律放入酒杯中。
60年代，一般餐廳的聖誕大餐收費約$8至$10，但在酒店進餐的話，例如1963年在美麗華大酒店吃平安夜聖誕大餐，每位需付$35。
漸漸地，聖誕大餐成為市民在平安夜或聖誕節的重點活動之一。除了餐廳、酒店，就連中式菜館、酒家等都會推出聖誕大餐，例如1958年《華僑日報》一則金魚菜館的聖誕大餐廣告，12道菜每位$10，又設10道菜的兒童聖誕餐，每位$5.5，又贈送禮物一份。
隨着70、80年代香港經濟開始快速發展，愈來愈多人會在平安夜或聖誕節跟親朋好友相聚，一起吃聖誕大餐歡度溫馨佳節。
時至今日，聖誕大餐的價錢已升至數百、逾千元，吃的美食比昔日更精緻、更美味，但最重要的是，陪伴在你身邊的，是你的至親、摯愛。
