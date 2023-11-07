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生活
2023-11-07 13:42:17

聖誕大餐2023｜聖誕節必食餐廳推介 迪士尼餐廳/任食生蠔/扒房/自助餐$288起 即睇早鳥優惠！

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聖誕大餐2023｜聖誕節必食餐廳推介 迪士尼餐廳/任食生蠔/扒房/自助餐$288起 即睇早鳥優惠！

聖誕大餐2023｜聖誕節必食餐廳推介 迪士尼餐廳/任食生蠔/扒房/自助餐$288起 即睇早鳥優惠！

2023聖誕節餐廳推介！下個月就到聖誕，不論是平安夜或是聖誕節正日都值得和親友相聚，好好慶祝一下。接下來為各位讀者精選全港九多間聖誕節必食餐廳，當中包括香港迪士尼樂園酒店餐廳、酒店自助餐、高質扒房等等，自助餐最平$288起，部分更有早鳥優惠，一於睇下文了解詳情，揀選心水餐廳啦！

聖誕大餐2023｜香港九龍東皇冠假日酒店「極地英熊聖誕樂」自助餐低至75折

今年聖誕香港九龍東皇冠假日酒店以「極地英熊聖誕樂」為主題，於2023年12月11日至2024年1日1日期間推出尚廚節日「生蠔、松葉蟹腳、龍蝦」自助晚餐，用海鮮和美饌迎接聖誕和新年。海鮮方面有任食即開生蠔、青口、白蜆、黃金螺、凍蝦外，日式刺身有象拔蚌、三文魚、鱲魚，非常吸收。12月24日至25日及31日的自助晚餐只需$748起，更增添松葉蟹腳、麵包蟹、琵琶蝦、多款刺身包括阿根廷天使粉紅蝦、劍魚腩、油甘魚、帶子。更多回本海鮮菜式，包括芝士焗龍蝦、雜果龍蝦沙律、牛油果醬大蝦及香辣蠔脆餅、海鮮濃湯、清蒸蟶子、廣島蠔手鍋、即燒鮮鮑魚及大蝦、清酒扇貝、即煮海鮮蘑菇麻花捲麵，另有片皮鴨、即煎一口牛及羊扒。
凡於網上商店預付尚廚及星幕12月24日至26日的聖誕午餐或晚餐，每購買一份餐饗，酒店會捐出$20，作為支持救世軍的「愛分享 · 聖誕天使行動」2023，用作購買聖誕禮物給社區上有需要的小朋友，分享節日的歡愉。

香港九龍東皇冠假日酒店網上商店

日期

時間

原價

網上商店預付優惠

折實價(已包括以原價計算加一服務費)

2023121114日、1821日、2728

晚上630分至930

 

成人$628

長者$548

小童$448

75

成人$533.8

長者$465.8

小童$380.8

2023121517日、23日、26日、2930202411

成人$668

長者$588

小童$488

85

成人$634.6

長者$558.6

小童$463.6

20231222

首輪: 下午530分至745

次輪: 晚上815分至1030

成人$668

長者$588

小童$488

85

成人$634.6

長者$558.6

小童$463.6

2023122425日、31

成人$748

長者$668

小童$568

85

成人$710.6

長者$634.6

小童$539.6

*長者價格只適用於60或以上、小童價格適用於3 12歲之小童

 

聖誕大餐2023｜城景國際 City Café聖誕自助晚餐及午餐午餐每位$288起

城景國際City Café在12月起將呈獻「海鮮薈萃‧聖誕自助晚餐」，冷盤海鮮及刺身類提供多達十多款，包括空運生蠔、雪花蟹腳、藍青口、三文魚刺身、甜蝦刺身、北海道帶子刺身等。其他不容錯過的海鮮美饌包括酥炸培根廣島生蠔、四色焗生蠔、花膠蟹子醬焗大蝦、金蒜銀絲蒸扇貝等，每位客人更可獲贈「法式焗波士頓龍蝦米多」一客。12月4日起餐廳更會加推多款節慶限定，當中包括燒美國牛肉眼朳、低溫燒英國落葉松農場火雞、蜜汁燒火腿，更現場即製阿拉斯加火焰雪山，食物款式包羅萬有！

現凡出示城景國際官方網頁優惠，或透過官方網頁預訂，可以低至成人每位淨價$548起享用自助晚餐，年滿60歲長者更低至每位$518，5歲以下小童免費。於12月3日前預訂並繳付全數，尊享額外9折優惠。生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅。

城景國際官方網頁

成人

長者

小童

2023124-23日，27-30日及202411日，星期一至四

HK$548

HK$518

HK$388

2023124-23日，27-30日及202411日，星期五至日及公眾假期

HK$568

HK$538

HK$388

20231224-26日及1231

HK$638

HK$618

HK$468

 

聖誕大餐2023｜香港迪士尼樂園聖誕餐飲推介

聖誕節去香港迪士尼樂園份外有氣氛，玩樂過後，推介留低享受完聖誕大餐才離開園區。！推介大街前往香港迪士尼樂園大街餐廳享用全新迪士尼聖誕晚餐，感受美國小鎮的地道聖誕風味，或到廣場飯店由翠園及茶茶居主理品嚐聖誕歡聚宴。由 12月16至31日期間，大冒險家餐廳將供應冒險家聖誕自助晚餐盛宴，大家可以飽嚐多款節日美食。此外，翠樂庭餐廳及藝彩廚同樣有聖誕自助餐，大家不妨考慮下！

聖誕大餐2023｜Dan Ryan's Chicago Grill

聖誕節普天同慶，整個12月都充滿節日氣氛！Dan Ryan's在港九都有分店，12月期間都將添上以朱古力主題的佈置裝飾，而利東街旗艦店將於 12 月 16 日和17 日（下午 1 時至 5 時）舉辦 Dan’s Gobstopping Carnival，提供琳琅滿目的糖果桌、聖誕樹掛飾工作坊、臉部彩繪和扭氣球等攤位，好玩之餘充滿節日氣氛！聖誕大餐方面，餐廳則為客人提供2 人份的朱古力滋味聖誕套餐（$968），包括厚切楓糖煙肉條配芝士流心蛋黃薯蓉醬及朱古力醬、紐約西冷牛排配朱古力肉汁、龍蝦尾配牛油汁，以及令人愛不釋口的 Christmassy S’mores Dip等，值得一試。

Dan Ryan’s Chicago Grill－利東街
地址：灣仔皇后大道東 200 號利東街地下 G40 號舖
營業時間：
星期日至星期四：早上 11 時 30 時至晚上 10 時 30 分
星期五及星期六：早上 11 時至晚上 11 時 30 分

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聖誕大餐2023｜港島海逸君綽酒店自助餐 早鳥優惠75 折

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café 咖啡廳於2023年12月 24日至25日及31日和 2024年1月1日期間， 將推出節慶自助餐，在80 呎長的自助餐桌上為大家帶來多款節日限定美饌，當中包括燒有骨牛肉、烤火雞、片皮鴨、煎鴨肝多士、泰式炒蟹、蠔皇花膠鴨掌、豉椒蒸帶子、鮑汁海螺片扒菜膽及和牛炒蒜片等。同時設有琳瑯滿目的凍海鮮如即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、7 吋長阿根廷蝦、帶子刺身及更多食物可供選擇。每位賓客可免費無限暢飲生啤、汽水、咖啡及茶之餘，更可獲贈鮑魚花膠瑤柱雞燉湯一碗及龍蝦米多半份，此外，每位成人可獲贈醉鮑魚兩隻，每位小童可獲贈醉鮑魚一隻，非常滿足！於 2023年11月19日或之前透過酒店網上商店訂購可享高達 75 折早鳥優惠！

港島海逸君綽酒店自助餐網上商店

 

 

節慶自助晚餐

 

日期

時間

原價

酒店網上商店 8 折早鳥優惠

10 位成人

於酒店網上商店訂購享 75 折早鳥優惠

2023 12 24

第一輪：

下午 5 時正至晚上 8 時正

 

第二輪：

晚上 8 30 分至晚上 11 30

成人每位

HK$938

 

小童每位

HK$658

 

成人每位 HK$750.4 小童每位 HK$526.4

 

成人每位

HK$703.5

 

2023 12 25

2023 12 31

 晚上 6 30 分至晚上 10 時正

2024 1 1

成人每位

HK$798

 

小童每位

HK$558

成人每位 HK$638.4 小童每位 HK$446.4

成人每位

HK$598.5

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