聖誕節即將到來，多間連鎖食店推出多款豐富聖誕大餐，記者為大家整合多間餐廳的聖誕大套，有聖誕火雞、龍蝦、壽司套餐以及派對小食，最適合約定朋友聚會齊齊食！不論人少少或是多人聚會都有心水選擇，即睇內文。
聖誕大餐2024｜大家樂
大家樂今年呈獻「滋味聖誕‧食勻海陸空派對盛宴」，精選來自世界各地的佳餚，包括原隻燒火雞、肉質鮮甜的波士頓龍蝦、鮮嫩多汁的澳洲羊鞍，以及金黃鬆化的威靈頓三文魚。
大家樂提供多款套餐選擇，除了星級推介的「惹味燒火雞套餐」及「雙龍蝦派對套餐」之外，也有迎合不同派對規模的「4-6人威靈頓三文魚套餐」、「9-12人狂歡派對套餐」和「18-22人普天同慶套餐」，今年更加添小食派對套餐。不得不試威靈頓三文魚，其酥皮鬆化，包裹着的三文魚肉嫩多汁，一酥一嫩，口感豐富。
預訂優惠：
- PayMe三重優惠：用PayMe消費滿$2,000或以上可尊享$200折扣，而惠顧指定套餐更送「四重芝士焗番茄肉醬意粉」(3磅) 或16隻「鹹蛋芝士雞翼」。另外，PayMe付款各種美食/套餐低至68折。
- 訂購滿$800或以上，送大家樂$300美食優惠券一套，Club 100會員訂購滿$800或以上，送「鹹蛋芝士雞翼」（16隻）（價值$173） *此優惠不可與PayMe免費雞翼優惠同時使用。
- 訂購原隻燒火雞套餐 或 雙龍蝦派對套餐送「可口可樂」／無糖「可口可樂」2支（1.25公升）
- 即日起至12月14日訂購「小食派對套餐」並以滙豐信用卡付款，送$50優惠券（於eatCDC 訂購，須以Club 100會員身份惠顧方可享有此優惠，電子優惠券將於訂購後7個工作天內經Club 100手機應用程式派發）
- 於eatCDC訂購「惹味燒火雞套餐」，送「四重芝士焗番茄肉醬意粉」（3磅）（價值$269）
聖誕大餐2024｜元気寿司
元気寿司準備了一系列外賣聖誕盛及低至8折的「Early Bird」優惠，匯聚各款人氣壽司、小食及甜點，更推出多款全新聖誕壽司盛組合。
現訂購享8折驚喜早鳥優惠，尊尚會員及銀會員於即日起至12月15日期間訂購元気外賣聖誕盛，可享獨家8折優惠，而滙豐信用卡持卡人2則可享85折優惠，而一般客戶亦有9折優惠！
優惠一浪接一浪，基本、銀及尊尚會員惠顧任何外賣聖誕盛，更可獲贈$50電子優惠券乙張。
另外經「元気寿司外賣自取網上訂購」平台單次淨消費滿港幣$800或以上（須惠顧最少一客聖誕盛）即可免費獲贈「元気別注版迴轉壽司列車」乙份。
如果套餐未夠喉，元気貼心推出75折驚喜追加優惠！包括：歡聚炸物盛（12件）（優惠價港幣$99.7/ 原價港幣$133）、蟹籽沙律（優惠價港幣$57/ 原價港幣$76）、迷你泡芙12件（優惠價港幣$40.5/ 原價港幣$54）、日本芝士蛋糕盛合（4件）（優惠價港幣$64.5/ 原價港幣$86）及日本芝士蛋糕盛合（6件）（優惠價港幣$96.7/ 原價港幣$129）。今年更特別加推超豪華極上松葉蟹腳（約700克）（優惠價港幣$258.7/ 原價港幣$345）及雙式厚燒玉子盛（優惠價港幣$50.6/ 原價港幣$67.5），滋味爆燈！
惠顧到店外賣自取及網上訂購(須惠顧最少一客聖誕盛)，即可追加極上松葉蟹腳一份。極上松葉蟹腳需於取餐期內所選之取餐日期的最少兩天前經外賣自取及網上訂購預訂。
聖誕大餐2024｜Pizza Hut
節日必點Pizza Hut超值聖誕派對美食套餐，適合12人至最多45人團體都可以享用的超值聖誕派對美食套餐，提供多款必勝批、意粉/飯、拼盤、小食、沙律及甜品等任君選擇，其中更包括新推出的聖誕星芝環和年度回歸的 Hershey’s邪惡朱古力軟心厚曲奇！另外，更可以優惠價追加鮮嫩多汁的黑椒汁珍寶火雞髀等聖誕美食。Pizza Hut還帶來6重驚喜優惠，包括早鳥優惠、Hut Rewards會員現金券和禮品。
預訂優惠：
- 第一重：85折優惠
在12月18日前經Pizza Hut網站或手機應用程式訂購任何派對套餐或聖誕派對單點美食，並輸入優惠碼「EARLY15」即享85折優惠！
- 第二重：免費美食
於12月18日前訂購任何派對套餐，即送單骨雞翼（價值$74/ 8件），而訂購22-25人或42-45人套餐加碼再送星級醬燒豬仔骨（ 16件）配香脆薯條（價值$379），買得越多送得越多！
- 第三重：免費$100電子優惠券
Hut Rewards會員凡訂購外賣自取派對套餐，可額外獲贈$100現金電子優惠券！
- 第四重：免費Pizza造型環保餐具
Hut Rewards會員凡惠顧22-25人/ 42-45人聖誕派對套餐即可分別換領2套/ 4套Pizza造型惜批惜食餐盒及3合1餐具。
- 第五重：85折扣優惠碼
合資格恒生信用卡客戶於Pizza Hut網站或手機應用程式訂購任何派對套餐或聖誕派對單點美食，付款時輸入優惠碼「HASE15」即可享85折優惠！
- 第六重：免費甜品
合資格恒生信用卡客戶訂購任何聖誕派對套餐，即獲免費必勝甜芝芝奶油批（大批）一件（價值$99）。
聖誕大餐2024｜PHD
即日起至2025年1月1日，全線PHD推出兩款聖誕派對套餐，分別是適合12-14人用的「繽紛派對套餐」（港幣$1,238），以及30人用的「Mega派對套餐」（港幣$1,888），人均消費低至$63！兩款套餐均可自選手拉薄餅，同時亦可自由配搭8款飯或意粉，以及各種滋味炸物及小食。
預訂優惠：
- 優惠一：早鳥優惠
由即日起至12月18日，顧客凡惠顧任何聖誕派對套餐或美食，即可享85折早鳥優惠。
「繽紛派對套餐」（早鳥價：港幣$1,053；原價：港幣$1,238）及「Mega派對套餐」（早鳥價：港幣$1,605；原價：港幣$1,888）。
- 優惠二：PHD會員限定優惠
由即日起至2025年1月1日，PHD 會員凡以外賣自取方式惠顧聖誕派對套餐，即可獲港幣$100 PHD 優惠券供下次消費時使用。
- 優惠三：yuu會員限定優惠
yuu會員亦有獨家優惠，由即日起至2025年1月1日，yuu會員凡惠顧任何派對套餐（外賣自取或外送速遞），即可獲額外5倍yuu積分！而由11月25日起預訂更可獲港幣$100 PHD 優惠券供下次消費時使用。